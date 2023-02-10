Закат России как торгового партнера Германии: цифры и факты

Статистики ФРГ подвели итоги последнего года, когда РФ еще играла большую роль в немецкой внешней торговле. Теперь растет значение Казахстана, Украины, других постсоветских стран.

"Свет погасшей звезды". Так можно охарактеризовать подробные данные о торговле между Германией и Россией в 2022 году, опубликованные 10 февраля Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis).

Представленные цифры и факты наглядно показывают, как на фоне российской агрессии против Украины Россия стремительно теряла былое значение для немецких экспортеров, но еще сохраняла за собой роль важного поставщика энергоносителей. Роль, которую в 2023 году она играть больше не будет. Одновременно быстро росло внешнеторговое значение для ФРГ других постсоветских стран, прежде всего Казахстана, а Украина, несмотря на войну, смогла в целом удержать позиции в двусторонней торговле.

Экспорт ФРГ в РФ: на первом месте теперь лекарства

Сообщение Destatis опубликовано под заголовком "Экспорт в Россию был в 2022 году на 45,2% ниже, чем годом раньше". Всего на российский рынок было поставлено товаров Made in Germany на 14,6 млрд евро. В результате РФ опустилась в списке покупателей немецкой продукции с 15 на 23 место.

Подчеркнем, что представленная статистика охватывает весь 2022 год, так что она учитывает как стабильную динамику экспорта в январе и фактически до конца февраля, так и его быстрое сокращение после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину и введения международных санкций против РФ. Иными словами, 45,2% - это средний показатель.

Если же взять, к примеру, только декабрь прошлого года, то в этом месяце сокращение немецкого экспорта в Россию составило, согласно обнародованным ранее данным Destatis, 59,1% по сравнению с декабрем 2021. Поэтому весьма вероятно, что теперь, в феврале 2023 года, Россия находится в списке рынков сбыта немецкой продукции уже существенно ниже 23-й строчки.

Главной статьей немецкого экспорта в Россию стали теперь лекарства Фото: Klaus Rose/picture alliance

Параллельно с обвальным сокращением размеров немецких поставок в РФ резко изменилась их структура. "Еще в 2021 году продукция машиностроения была важнейшей статьей немецкого экспорта в Россию", - напоминает Destatis и констатирует снижение продаж в этом сегменте более чем наполовину: на 51,6% до 2,8 млрд евро. Поставки химической продукции упали на 43,3% до 1,7 млрд евро. Таким образом, Россия получила из Германии существенно меньше станков, промышленного оборудования, комплектующих изделий или, к примеру, химических полуфабрикатов.

На этом фоне главной статьей немецкого экспорта в Россию оказалась в 2022 году фармацевтическая продукция. На нее Евросоюз из гуманитарных соображений никакие санкции не накладывал. Поставки выросли на 17,6% до 3,1 млрд евро, сообщает Destatis, но указывает, что это произошло "по причине выросших цен". Получается, что закупать больше немецких лекарств, чем раньше, Россия не стала.

Россия продала Германии меньше, но заработала больше

Что же касается немецкого импорта из России, то результаты 2022 года носят двойственный характер. С одной стороны, российские поставки выросли в денежном выражении на 6,5% до 35,3 млрд евро. С другой стороны, в количественном выражении они сократились на 41,5%.

Таким образом, немецкие статистики полностью подтвердили то, о чем уже не раз писали СМИ: в прошлом году РФ продала в Германию меньше, но из-за сильного роста цен заработала на этом больше. Речь, естественно, идет прежде всего о нефти, нефтепродуктах и газе, которые и в 2022 году оставались основными статьями немецкого импорта из России.

До конца 2022 года Германия импортировала российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" Фото: REUTERS

Однако свежие данные Destatis содержат целый ряд интересных деталей. Так, импорт сырой нефти и природного газа из РФ в количественном выражении сократился на 47,4%, но в денежном выражении, как выяснилось, тоже снизился на 5,1% до 18,5 млрд евро. Весьма показательной в этой связи является динамика в течение года. В 1-м квартале ФРГ купила нефти и газа на 7,2 млрд евро, во 2-м на 5,8 млрд, в 3-м на 3,7 млрд евро, в 4-м на 1,8 млрд евро.

Таким образом, в целом Германия заплатила России в прошлом году на фоне войны в Украине все же несколько меньше денег за нефть и газ, чем в мирном 2021-м. Чего никак нельзя сказать о нефтепродуктах. Они были второй по значению статьей немецкого импорта из РФ и выросли в объеме только на 2,9%, но в денежном выражении при этом более чем удвоились до 5,5 млрд евро (+100,9%).

Из этого скромного увеличения объемов, кстати, следует, что никаких широкомасштабных закупок российских нефтепродуктов про запас в преддверии введения на них эмбарго ЕС с 5 февраля 2023, о чем писали некоторые СМИ, немецкие статистики не зафиксировали, во всяком случае, до конца прошлого года.

Третьей во важности статьей импорта из РФ были металлы. Расходы на их покупку практически не изменились и составили 4,5 млрд евро, хотя размеры поставок снизились на 46,4%. В 2023 году Германия, скорее всего, продолжит закупать в России некоторые крайне нужные немецкой экономике металлы, хотя пока непонятно, в каких объемах и по каким ценам.

В 2023 года две трети импорта из России отпадут

В то же время можно с уверенностью сказать, что две до сих пор главные, причем с большим отрывом, статьи немецкого импорта из России в 2023 году уже не будут играть практически никакой роли. Германия в рамках эмбарго ЕС с 5 декабря больше не импортирует российскую нефть по морю, 31 декабря прекратила закупать ее по нефтепроводу "Дружба", с 5 февраля 2023 отказалась от нефтепродуктов из РФ. Все это сделано для того, чтобы прекратить косвенное финансирование войны в Украине путем покупки основных российских экспортных товаров.

Это уже не лозунг. а реальность: "Российский газ: никогда больше" Фото: Florian Gaul/greatif/picture alliance

Прибавим полное прекращение "Газпромом" поставок природного газа в Германию с 31 августа, а также действующее с 10 августа эмбарго ЕС на российский уголь, и окажется, что в нынешнем году импорт ФРГ из России сократится по меньшей мере на две трети.

Так что если РФ в прошлом году опустилась с 12 на 14 строчку в списке поставщиков импорта на немецкий рынок, то по итогам 2023 года ей, скорее всего, предстоит занять место намного ниже. В этом смысле свежие данные Destatis за 2022 год представляют собой, действительно, "свет погасшей звезды", поскольку отражают уровень германо-российских торговых отношений, которых де-факто уже нет и никогда больше не будет.

Казахстан продает немцам нефть и покупает у них станки и авто

В то же время сообщение Destatis содержит некоторые данные, позволяющие судить о том, какие страны на постсоветском пространстве могли бы в той или иной мере заменить Россию как торгового партнера. В нем отмечается: "Развитие импорта из стран СНГ в 2022 году показывает, что недополученные поставки энергоносителей из России частично были компенсированы поставками из других стран СНГ. Дополнительные объемы энергоносителей поступили главным образом из Казахстана".

Центр Астаны - столицы Казахстана Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Импорт энергоносителей из этой центральноазиатской страны вырос в количественном выражении на 9,8%, а в денежном – на 81,1%, и оставил 6,1 млрд евро. Из Азербайджана поступили энергоносители на 1,7 млрд евро. Тут рост объема на 51,9%, а по деньгам – на 148,8%.

Одновременно Германия почти в два раза (94,9%) до 2,8 млрд евро увеличила экспорт в Казахстан, что позволило этой стране по итогам 2022 года подняться с 62 на 52 место в списке покупателей немецкой продукции. Так, Казахстан закупил станков и оборудования Made in Germany на 649 млн евро, а импорт немецких автомобилей почти утроился в количественном выражении (192,5%) и достиг 520 млн евро. Казахстан оказался также, вслед за Узбекистаном, крупным покупателем "прочих транспортных средств (особенно самолетов)", отмечает Destatis. Узбекистан закупил к тому же немецких станков и оборудования на 277 млн евро.

Несмотря на войну: обвала в торговле ФРГ с Украиной нет

Перспективным внешнеторговым партнером Германии на постсоветском пространстве остается Украина. Несмотря на российскую агрессию и связанные с войной потери, разрушения и финансовые проблемы, она заняла в 2022 году 46 место среди покупателей немецкой продукции (2021: 40 место) и 48 место среди поставщиков на немецкий рынок (2021: 45).

Так, "в Украину ушли станки, промышленное оборудование и автомобили на сумму в 1,3 млрд евро", отмечает Destatis. В целом немецкий экспорт на украинский рынок составил 4,8 млрд евро, сократившись всего на 11,4%. ФРГ, в свою очередь, закупила украинской продукции на 3,1 млрд евро (небольшой рост на 1,1%), в том числе сельскохозяйственной продукции на 697 млн евро.

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