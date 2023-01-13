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Добыча нефти в Казахстане (robertharding/IMAGO, MichaelxRunkel)Фото: robertharding/IMAGO
Экономика и бизнесКазахстан

Казахстан транспортирует в ФРГ 300 тысяч тонн нефти

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Казахстан осуществит транзит 300 тысяч тонн нефти в Германию в первом квартале 2023 года, сообщили в "КазТрансОйл". Прокачка будет осуществляться по системе российских нефтепроводов "Транснефть".

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Казахстан осуществит в первом квартале 2023 года транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе национального оператора "КазТрансОйл" ("KazTransOil"). По его данным, нефть будет поставляться по системе российских магистральных нефтепроводов "Транснефть" в направлении пункта "Адамова застава" на северо-востоке Польши для дальнейшей переправки в Германию.

Прокачка по территории РФ подтверждена министерством энергетики России. Транзит будет реализовываться в рамках соглашения между Москвой и Астаной от 7 июня 2002 года.

dpa: Москва будут зарабатывать на транзите, а не на продаже

Как отметило в этой связи информагентство dpa, таким образом предполагается заменить для Евросоюза российскую нефть, на экспорт которой в связи с войной России в Украине были наложены санкции. Вместе с тем, как констатирует агентство, Москва теперь будет зарабатывать на транзите, а не непосредственно на продаже сырья.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков 11 января заявил, что первая партия в 20 тысяч тонн может быть поставлена в Германию уже в январе. "Суммарно по году может быть до 1,5 млн тонн. Но максимально, что мы могли бы, - 6-7 млн тонн в год", - добавил он, говоря о потенциальных объемах поставок.

В Германии будет задействована система нефтепроводов "Дружба"

Вице-премьер РФ Александр Новак в декабре 2022 года указал, что Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти через систему магистральных нефтепроводов "Дружба".

Как сообщил российский оператор "Транснефть" 29 декабря 2022 года, компания "КазТрансОйл" подала заявку на бронирование дополнительных мощностей на прокачку по "Дружбе" 1,2 млн тонн нефти в 2023 году.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте подключен к трубопроводу "Дружба". Завод, на котором занято около трех тысяч человек, играет центральную роль в обеспечении восточной части Германии бензином и другими видами топлива. Он также снабжает горючим некоторые районы западной Польши и аэропорт Берлин-Бранденбург. Большинство акций предприятия принадлежало концерну "Роснефть" . В ноябре 2022 года завод был передан в доверительное управление Германии.

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