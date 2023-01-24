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Контейнеровоз в порту ДуйсбургаФото: Rupert Oberhäuser/picture alliance
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Немецкий экспорт в РФ обвалился на 45% до уровня 2003 года

Ольга Лебедева
28 мин. назад

За последний год экспорт ФРГ в Россию сократился на 45 процентов до 14.6 млрд евро. Крупнейшей категорией теперь стала фармацевтика, за ней следует машиностроение, главным образом, для сельского хозяйства.

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Объемы немецкого экспорта в Россию в 2022 году упали до минимально низкого уровня с 2003 году. Этот показатель за год сократился на 45 процентов до 14,6 млрд евро, свидетельствуют предварительные данные Восточного комитета немецкой экономики, о которых во вторник, 24 января, сообщает Reuters.

"Это самый низкий результат за почти 20 лет", - заявил в интервью агентству исполнительный директор Восточного комитета Михаэль Хармс (Michael Harms). Тем временем показатель немецкого импорта из России возрос на 11 процентов до 37 млрд евро, что связано с высокими ценами на нефть и газ. Тем самым торговый дефицит Германии с РФ достиг рекордного уровня: объемы импорта превысили объемы экспорта на 22 млрд евро.

Крупнейшие категории экспорта в РФ - фармацевтика и сельскохозяйственные машины

При этом крупнейшей статьей немецкого экспорта в Россию в настоящее время является фармацевтическая продукция. На втором месте - продукция машиностроительной отрасли, причем самую большую подгруппу в этой категории представляет сельскохозяйственная техника. "Это отражает политику ЕС, который сознательно отказался от санкций в отношении здравоохранения, а также важного для глобального снабжения аграрного сектора", - пояснил Хармс.

Во всех остальных отраслях наблюдается спад экспорта в Россию. В особенности пострадали автомобилестроение, производители комплектующих для автомобилей, а также электротехника, отмечается далее. По словам Хармса, это связано с прекращением немецкими компаниями производства в России после начала полномасштабной войны РФ против Украины, а также введением западных санкций против высокотехнологичных товаров.

Скорого изменения данной тенденции в Восточном комитете немецкой экономики не ожидают. "Перспективы экспорта в Россию по-прежнему мрачные. - отметил Хармс. - Война и ее последствия - санкции, рецессия и покупательная способность населения России, а также продолжающийся уход немецких фирм с российского рынка - отбрасывают двусторонние торговые отношения на десятилетия назад".

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