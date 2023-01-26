ПАСЕ призвала создать спецтрибунал для Путина и Лукашенко

ПАСЕ призвала создать спецтрибунал для преследования руководства РФ и Беларуси за войну против Украины. Главы государств не должны иметь иммунитета в случае преступления в виде агрессии, сказано в резолюции.

Война, развязанная Россией против Украины, и действия российской армии на украинской территории подпадают в соответствии с нормами международного права под определение преступления в виде агрессии, а виновные в совершении этого преступления российские политические и военные лидеры должны быть привлечены к ответственности, отмечается в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Документ был единогласно принят в четверг, 26 января, в Страсбурге во время зимней сессии ПАСЕ. В нем содержится призыв создать специальный международный трибунал и международный механизм компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине и ее гражданам.

Спецтрибунал не будет учитывать личный иммунитет

В тексте резолюции подробно описывается то, какими функциями должен быть наделен будущий спецтрибунал. Его юрисдикция будет ограничиваться только агрессией, начатой Россией против Украины в феврале 2014 года, и будет также охватывать "роль и соучастие лидеров Беларуси в захватнической войне против Украины".

Здание Международного уголовного суда в Гаааге Фото: Peter Dejong/AP/picture alliance

В уставе спецтрибунала "должно быть четко указано, что принцип личного иммунитета не будет действовать в отношении государственных должностных лиц (…) и что должностной иммунитет ни при каких обстоятельствах не применим к преступлению агрессии". По мнению членов ПАСЕ, тот факт, что лицо занимает пост главы государства, члена правительства или парламента, "не освобождает обвиняемого от уголовной ответственности за преступление агрессии и не может быть основанием для смягчения приговора".

Будущий спецтрибунал будет дополнять деятельность и юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и не будет ограничивать и вмешиваться в работу МУС по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и возможного геноцида, совершенных в ходе российской агрессии в Украине, говорится в резолюции. ПАСЕ предложила избрать штаб-квартирой спецтрибунала Гаагу, чтобы таким образом обеспечить его "взаимодополняемость и сотрудничество" с МУС. Финансовые и человеческие ресурсы для эффективной работы спецтрибунала должны предоставить государства и международные организации, поддерживающие его создание.

Военные преступления, преступления против человечности и признаки геноцида

"Ассамблея возмущена многочисленными сообщениями о зверствах, грубых нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, совершенных российскими войсками или аффилированными с ними вооруженными группами и особенно ужасающей ролью ЧВК Вагнера (…)", - указывается в резолюции.

После этого в ней следует длинный перечень видов преступлений, совершенных российской армией в Украине: атаки на больницы, школы, объекты критической инфраструктуры, применение фугасного оружия, казни и пытки мирного населения и военнопленных, исчезновение, похищение, мародерство, изнасилования, насильственная депортация украинских граждан, в том числе детей, в Россию.

Большинство этих неправомерных действий, по мнению ПАСЕ, могут подпадать под определение "военные преступления, а некоторые могут квалифицироваться как преступления против человечности". Кроме этого, официальная риторика Кремля, использующаяся для оправдания вторжения в Украину и проведения так называемого процесса "деукраинизации", "имеет признаки публичного подстрекательства к геноциду или намерения путем геноцида уничтожить украинскую нацию", отмечается в резолюции.

Восстановить веру в справедливость

Дебаты, состоявшиеся перед голосованием за эту резолюцию, были, пожалуй, одними из самых эмоциональных в истории ПАСЕ. К участию в них была приглашена глава правозащитной организации "Центр гражданских свобод", один из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года Александра Матвийчук.

Александра Матвийчук Фото: picture alliance / Kyodo

По ее словам, в настоящее время правозащитники в Украине задокументировали около 31 тысячи военных преступлений, провели сотни интервью с людьми, пережившими российский плен и бесчеловечные пытки. "И я каждый раз спрашиваю себя: для кого мы это все документируем?", - сказала правозащитница, добавив, что "пережившие ад" люди, которые потеряли близких, чья жизнь разрушена, хотят "восстановить свое доверие в справедливость".

Матвийчук призвала создать спецтрибунал "для Путина, Лукашенко" и всех причастных к преступлению в виде агрессии и выразила мнение, что Совет Европы должен взять на себя в этом процессе ведущую роль. "Путин не боится НАТО, а боится самой идеи свободы", - заявила правозащитница. По ее выражению, "Россия десятилетиями безнаказанно совершала преступления" в Чечне, Грузии, Молдове, Украине, потому что "знала, что она безнаказанна".

"Сначала нужно победить"

Именно безнаказанность за военные преступления становится поощрением к совершению новых преступлений, констатировала лидер группы социалистов, исландская депутат Сунна Эварсдотир. Она вместе с группой коллег из ПАСЕ летом прошлого года посетила Бучу, Ирпень и Бородянку, где "собственными глазами увидели, что стратегия россиян - намеренно и массированно атаковать гражданские цели". Эварсдотир призвала поддержать резолюцию, потому что "это путь к справедливости". "Мы должны создать спецтрибунал для преследования преступления агрессии, что даст возможность покончить с безнаказанностью", - подчеркнула политик.

Алексей Гончаренко (фото из архива) Фото: YouTube/TV channel Inter

По мнению депутата от Испании ("Европейская народная партия") Марии Мартинез-Ферро, спецтрибунал должен стать "новым Нюрнбергским трибуналом". Она считает, что поскольку у МУС нет юрисдикции для расследования преступления в виде агрессии против Украины, необходимо "поддержать создание юридического механизма для суда над российским руководством".

"Многие мои коллеги спрашивали меня в кулуарах о том, как там жизнь в Украине. Я покажу вам, как проснулись украинцы в это утро", - начал свое выступление украинский депутат от группы консерваторов Алексей Гончаренко и включил в сессионном зале сирену - сигнал тревоги, поскольку утром в четверг, 26 января, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Гончаренко согласился с предыдущими ораторами по поводу того, что "нам нужен новый Нюрнберг против новых нацистов", отметив, что для начала "их нужно победить". "Мы не можем получить мир без оружия", - сказал депутат, добавив, что Украина благодарна европейским партнерам за решение предоставить танки, однако "их нужно не 12 и не 30", а гораздо больше.

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