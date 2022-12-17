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Министр юстиции Германии Марко Бушман
Марко БушманФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Глава Минюста ФРГ не исключил расследования МУС по Путину

Павел Мыльников
2 ч. назад

Президент России может стать объектом расследования суда в Гааге о преступлениях против человечности в свете ударов армии РФ по энергоинфраструктуре Украины, заявил Марко Бушман.

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Целенаправленные удары России по украинской инфраструктуре могут привести к расследованию в отношении президента РФ Владимира Путина. Об этом министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) заявил Бушман изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland, опубликовавшим его позицию в субботу, 17 декабря.

Так, глава Кремля может стать объектом расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о преступлениях против человечности, пояснил Бушман. "И это - не гипотетическое дело", - подчеркнул глава Минюста ФРГ.

Министр Бушман: На ответственность Путина указывают его выступления по ТВ

Если жители в результате целенаправленного уничтожения гражданской инфраструктуры остаются без отопления и электричества при температуре в районе 30 градусов ниже нуля, это можно расценивать как преступление против человечности, отметил Бушман. По его словам, признаком прямой ответственности Путина могут служить выступления президента России по телевидению, в которых глава Кремля заявил, что подобные удары являются намеренной тактикой.

В то же время Генеральный прокурор при Верховном суде Германии не может начать расследование в отношении президента России, добавил глава Минюста ФРГ. Путин является главой государства и тем самым обладает иммунитетом, пояснил Бушман.

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