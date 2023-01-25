ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

Европейский суд по правам человека признал свою юрисдикцию по иску "Украина и Нидерланды против России", касающемуся действий пророссийских сепаратистов на востоке Украины в 2014 году.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в своем решении по делу "Украина и Нидерланды против России" признал рассмотрение иска "частично приемлемым". Суд установил, что "захваченные сепаратистами территории на востоке Украины с 11 мая 2014 года и, по меньшей мере, до 26 января были под юрисдикцией Российской Федерации", говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Таким образом, ЕСПЧ установил временные и территориальные границы контроля Россией отдельных территорий на востоке Украины. После этого решение Большая Палата суда может перейти к рассмотрению дела по существу по большинству его пунктов.

Российские военные присутствуют в Донбассе с 11 мая 2014 года

Дело "Украина и Нидерланды против России" объединяет три жалобы. Две из них "относятся к конфликту на востоке Украины с участием пророссийских сепаратистов, начавшегося в 2014 году", а именно к возможному нарушению статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) "сепаратистами ДНР/ЛНР и военными России", сообщается в пресс-релизе.

На месте крушения самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", 17 июля 2014 года Фото: picture-alliance/dpa/Z. Dzhavakhadze

В третьей жалобе речь идет о самолете рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", сбитом на востоке Украины 17 июля 2014 года, что привело к гибели 298 человек, среди которых 196 - граждане Нидерландов. Истцами по этому делу выступают правительства Украины и Нидерландов, ответчиком - правительство Российской Федерации.

Определяя дату 11 мая 2014 как начало так называемого эффективного контроля России над частью Донецкой и Луганской областей, суд принял во внимание "присутствие на востоке Украины российских военных с апреля 2014 года и широкомасштабное развертывание российских войск самое позднее с августа 2014 года".

Судьи также установили, что "государство-ответчик имело значительное влияние на военную стратегию сепаратистов", предоставляло им оружие и военное оборудование "в значительных масштабах с начала создания "ДНР" и "ЛНР", а также в последующие месяцы и годы". Кроме того, российские военные "проводили артиллерийские обстрелы по запросу сепаратистов". Таким образом, ЕСПЧ решил, что существует достаточно оснований, чтобы признать приемлемым рассмотрение по существу иска украинского и нидерландского правительства.

Рассмотрение дел против России - сейчас сложный вопрос

Напомним, что Россия 15 марта 2022 года объявила о начале процесса выхода из Совета Европы (СЕ), а на следующий день его уставные органы исключили РФ из состава организации из-за войны против Украины. А 16 сентября, через шесть месяцев после решения об исключении, в течение которых продолжался переходный период, Российская Федерация официально перестала быть договорной стороной ЕКПЧ, являющейся базовым документом СЕ и, в частности, ЕСПЧ.

Флаг РФ снимают перед зданием СЕ после исключения Москвы из этой организации, 16 марта 2022 года Фото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Это означает, что Москва больше не обязана придерживаться положений конвенции и нести ответственность за их нарушение ни по искам граждан против действий российских властей, ни по искам, поданным против нее другими странами.

И хотя в Совете Европы не раз отмечали, что "Россия обязана имплементировать все решения ЕСПЧ, касающиеся событий, случившихся до 16 сентября 2022 года", юристы утверждают, что ситуация с межгосударственными исками Украины против России выглядит несколько сложнее и имеет много нюансов.

"Россия, конечно, не будет участвовать в процедуре рассмотрения дел; судья, избранный от РФ, также не будет присутствовать на заседаниях, хотя должен согласно конвенции. Поэтому процедурных проблем очень много", - признал в интервью DW профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в области защиты прав человека. По его мнению, в целом вопрос рассмотрения дел против России после ее выхода из ЕКПЧ "сложен как с точки зрения его последствий для суда, жертв нарушений прав человека, так и для Совета Европы в целом".

Изабелла Рисини Фото: Anatoli Oskin/Uni Augsburg

Исследовательница из Рурского университета, эксперт по вопросам межгосударственных исков в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risini) убеждена, что межгосударственные дела в отношении России "будут рассмотрены судом, даже если это будет трудно сделать и займет много времени". "Я думаю, что правосудие должно осуществиться, дела не могут просто где-то деваться, они должны быть рассмотрены", - указала Рисини в беседе с DW.

На рассмотрении ЕСПЧ - пять исков "Украина против России"

В то же время мало кто надеется на то, что если ЕСПЧ все-таки примет решение по делам "Украина против России", то они будут выполняться. Ведь в июне 2022 года в РФ вступил в силу закон, согласно которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, исполнению Россией не подлежат.

В данный момент на разных стадиях рассмотрения в ЕСПЧ, кроме дела "Украина и Нидерланды против России", находятся еще четыре жалобы украинского правительства на действия РФ. В частности, речь идет о так называемом "Крымском деле", в котором уже ожидается решение по существу. Третье дело - о захвате российскими силовиками украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году. В четвертом иске украинской стороны Россия называется причастной к целенаправленным убийствам политических оппонентов.

Последнюю - пятую - жалобу против России Украина направила в ЕСПЧ в конце июня 2022 года. В ней Киев обвиняет российские власти в нарушениях ЕКПЧ, вызванных незаконным вторжением на суверенную территорию Украины. Кроме этого, по информации пресс-службы ЕСПЧ, на рассмотрении суда сейчас находит более 8,5 тысяч индивидуальных заявлений, "которые, вероятно, связаны с событиями в Крыму, на востоке Украины и в Азовском море".

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