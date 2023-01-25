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Здание ЕСПЧ в Страсбурге
Здание ЕСПЧ в СтрасбургеФото: Frederick Florin/AFP/Getty Images
Правосудие и законЕвропа

ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

Виктория Власенко
52 мин. назад

Европейский суд по правам человека признал свою юрисдикцию по иску "Украина и Нидерланды против России", касающемуся действий пророссийских сепаратистов на востоке Украины в 2014 году.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в своем решении по делу "Украина и Нидерланды против России" признал рассмотрение иска "частично приемлемым". Суд установил, что "захваченные сепаратистами территории на востоке Украины с 11 мая 2014 года и, по меньшей мере, до 26 января были под юрисдикцией Российской Федерации", говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Таким образом, ЕСПЧ установил временные и территориальные границы контроля Россией отдельных территорий на востоке Украины. После этого решение Большая Палата суда может перейти к рассмотрению дела по существу по большинству его пунктов.

Российские военные присутствуют в Донбассе с 11 мая 2014 года

Дело "Украина и Нидерланды против России" объединяет три жалобы. Две из них "относятся к конфликту на востоке Украины с участием пророссийских сепаратистов, начавшегося в 2014 году", а именно к возможному нарушению статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) "сепаратистами ДНР/ЛНР и военными России", сообщается в пресс-релизе.

На месте крушения самолета рейса MH17
На месте крушения самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", 17 июля 2014 годаФото: picture-alliance/dpa/Z. Dzhavakhadze

В третьей жалобе речь идет о самолете рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", сбитом на востоке Украины 17 июля 2014 года, что привело к гибели 298 человек, среди которых 196 - граждане Нидерландов. Истцами по этому делу выступают правительства Украины и Нидерландов, ответчиком - правительство Российской Федерации.

Определяя дату 11 мая 2014 как начало так называемого эффективного контроля России над частью Донецкой и Луганской областей, суд принял во внимание "присутствие на востоке Украины российских военных с апреля 2014 года и широкомасштабное развертывание российских войск самое позднее с августа 2014 года".

Судьи также установили, что "государство-ответчик имело значительное влияние на военную стратегию сепаратистов", предоставляло им оружие и военное оборудование "в значительных масштабах с начала создания "ДНР" и "ЛНР", а также в последующие месяцы и годы". Кроме того, российские военные "проводили артиллерийские обстрелы по запросу сепаратистов". Таким образом, ЕСПЧ решил, что существует достаточно оснований, чтобы признать приемлемым рассмотрение по существу иска украинского и нидерландского правительства.

Рассмотрение дел против России - сейчас сложный вопрос

Напомним, что Россия 15 марта 2022 года объявила о начале процесса выхода из Совета Европы (СЕ), а на следующий день его уставные органы исключили РФ из состава организации из-за войны против Украины. А 16 сентября, через шесть месяцев после решения об исключении, в течение которых продолжался переходный период, Российская Федерация официально перестала быть договорной стороной ЕКПЧ, являющейся базовым документом СЕ и, в частности, ЕСПЧ.

Флаг РФ снимают перед зданием СЕ после исключения Москвы из этой организации, 16 марта 2022 года
Флаг РФ снимают перед зданием СЕ после исключения Москвы из этой организации, 16 марта 2022 годаФото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Это означает, что Москва больше не обязана придерживаться положений конвенции и нести ответственность за их нарушение ни по искам граждан против действий российских властей, ни по искам, поданным против нее другими странами.

И хотя в Совете Европы не раз отмечали, что "Россия обязана имплементировать все решения ЕСПЧ, касающиеся событий, случившихся до 16 сентября 2022 года", юристы утверждают, что ситуация с межгосударственными исками Украины против России выглядит несколько сложнее и имеет много нюансов.

"Россия, конечно, не будет участвовать в процедуре рассмотрения дел; судья, избранный от РФ, также не будет присутствовать на заседаниях, хотя должен согласно конвенции. Поэтому процедурных проблем очень много", - признал в интервью DW профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в области защиты прав человека. По его мнению, в целом вопрос рассмотрения дел против России после ее выхода из ЕКПЧ "сложен как с точки зрения его последствий для суда, жертв нарушений прав человека, так и для Совета Европы в целом".

Изабелла Рисини
Изабелла РисиниФото: Anatoli Oskin/Uni Augsburg

Исследовательница из Рурского университета, эксперт по вопросам межгосударственных исков в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risini) убеждена, что межгосударственные дела в отношении России "будут рассмотрены судом, даже если это будет трудно сделать и займет много времени". "Я думаю, что правосудие должно осуществиться, дела не могут просто где-то деваться, они должны быть рассмотрены", - указала Рисини в беседе с DW.

На рассмотрении ЕСПЧ - пять исков "Украина против России"

В то же время мало кто надеется на то, что если ЕСПЧ все-таки примет решение по делам "Украина против России", то они будут выполняться. Ведь в июне 2022 года в РФ вступил в силу закон, согласно которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, исполнению Россией не подлежат.

В данный момент на разных стадиях рассмотрения в ЕСПЧ, кроме дела "Украина и Нидерланды против России", находятся еще четыре жалобы украинского правительства на действия РФ. В частности, речь идет о так называемом "Крымском деле", в котором уже ожидается решение по существу. Третье дело - о захвате российскими силовиками украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году. В четвертом иске украинской стороны Россия называется причастной к целенаправленным убийствам политических оппонентов.

Последнюю - пятую - жалобу против России Украина направила в ЕСПЧ в конце июня 2022 года. В ней Киев обвиняет российские власти в нарушениях ЕКПЧ, вызванных незаконным вторжением на суверенную территорию Украины. Кроме этого, по информации пресс-службы ЕСПЧ, на рассмотрении суда сейчас находит более 8,5 тысяч индивидуальных заявлений, "которые, вероятно, связаны с событиями в Крыму, на востоке Украины и в Азовском море".

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