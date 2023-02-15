За ночь войска РФ выпустили по Украине 32 ракеты

На 358-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за событиями четверга, 16 февраля (время московское).

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В ходе очередного обстрела прошедшей ночью российские войска выпустили по территории Украины 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59, однако несколько ракет Х-22 достигли своих целей. Они поразили объекты критической инфраструктуры на севере и западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", - написал он.

По данным украинских властей, в Павлограде в результате ракетного удара погибла 79-летняя женщина, еще восемь человек были ранены. Были повреждены 50 жилых домов и одно предприятие. В Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, удары были нанесены по Кременчугу и Кропивницкому в Полтавской и Кировоградской областях.

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Против жителя Липецкой области Даниила Клюку возбудили уголовное дело по обвинению в финансировании украинского полка "Азов", сообщил "Коммерсант". Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца. Как утверждает следствие, Клюка в октябре обменял 20 тысяч рублей на криптовалюту и перевел ее на электронный кошелек "Азова", который признан в России террористической организацией решением Верховного суда от 2 августа 2022 года.

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За год войны в Украине российская армия потеряла около 130 самолетов, сообщило министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре. По его данным, в настоящее время у России имеется около 1500 военных самолетов с экипажами. Британское ведомство отмечает, что военная авиация РФ, как правило, не пересекает линию фронта, поскольку ей успешно противостоит украинская ПВО. Кроме того, после нескольких украинских ударов по российским аэродромам командование было вынуждено рассредоточить самолеты. По мнению Минобороны Великобритании, Россия не будет расширять использование авиации, чтобы не допустить неприемлемых потерь.

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн начал свой рабочий визит на Украину. Он планирует встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Также он намерен принять участие в открытии посольства Израиля в Киеве. "Я прибыл сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", - написал министр в Twitter. Коэн стал самым высокопоставленным израильским чиновником, посетившим Украину с начала российской агрессии.

Власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников

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Система противовоздушной обороны сработала в аннексированном Россией Севастополе в четверг по нескольким беспилотникам, сообщил "губернатор" Михаил Развожаев. "Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - написал он в своем Telehram-канале.

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Председатель комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн подтвердил информацию СМИ о том, что США передали Украине оружие с американских складов в Израиле. Он также сообщил об "определенных ограничениях" в возможности Иерусалима самому направлять Киеву военную помощь.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время онлайн-разговора с группой экспертов дал понять, что Вашингтон не поощряет попытки Украины вернуть контроль над Крымом. В администрации США считают, что возможное наступление Украины на полуостров стало бы пересечением "красной линии" для России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

США хотят ужесточить санкции против банков, поддерживающих связи с Россией

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США планируют ужесточить санкции против банков, поддерживающих связи с Россией. "Мы изучим работу дальнейших банков и финансовых институтов, чтобы выяснить, какие финансовые связи с внешним миром имеет Россия", - заявил сотрудник Госдепартамента США Джемс О'Брайен, отвечающий за координирование санкций. По его данным, около 80% активов в российском банковском секторе уже заблокированы. "Весьма вероятно, что будет принято еще больше мер", - подчеркнул он.

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Во Львовской области одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По его данным, пострадавших или жертв нет, пожар на месте удара потушен. Незадолго до этого Козицкий предупредил жителей области о реальной угрозе и призвал их находиться в укрытиях.

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Отбой воздушной тревоги объявлен по нескольким областям Украины. По предварительным данным, из 10 ракет, выпущенных россиянами, только две были реальными. Остальные - муляжи, "чтобы запутать ПВО ложными целями и заставить себя обнаружить".

По всей Украине объявлена воздушная тревога

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Ночью 16 февраля по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, передает агентство УНИАН . В некоторых регионах, в частности в Полтавской области, работает ПВО.

Между тем глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил об угрозе обстрела и призвал жителей области находиться в укрытиях. Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий также сообщил о взрывах и повышенной ракетной опасности.

Между тем российские СМИ пишут со ссылкой на официальный ресурс оповещения граждан, что около 02.40 по местному времени (03.40 мск) тревогу объявили в Киеве, в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Украине территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. К 03.00 по местному времени (04.00 мск) тревогу распространили на всю территорию Украины.

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Правительство Швейцарии (Федеральный совет) решило начать административную процедуру конфискации активов соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, замороженных в стране после революции в Украине в феврале 2014 года. Речь идет о сумме 130 млн швейцарских франков (в пересчете 131,7 млн евро), сообщается на сайте правительства Швейцарии. В Берне полагают, что у этих денежных средств - незаконное происхождение. Начав процедуру их конфискации, Швейцария поддерживает Украину, подчеркивается в пресс-релизе. При этом указывается, что решение о конфискации никак не связано с санкциями против России, введенными в 2022 году.

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Зеленский: Нельзя дать России перехватить инициативу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал пресечь попытки России перехватить инициативу в войне. "Любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломаны, и мы это сделаем", - заявил он в вечернем обращении .

"Враг уже сейчас теряет столько своих людей, что скоро по всей России будет сложно найти, например, морпеха. И наша задача сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания держать в оккупации украинские территории", - добавил украинский лидер.

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Для восстановления российско-германских отношений необходима "депутинизация" России, заявил в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в преддверии открытия форума. "Мы видим, насколько систематически работает путинская дезинформация об этой агрессивной войне в его собственной стране, как он манипулирует общественностью. Он хочет, чтобы люди поверили его нарративу о нападении Запада на Россию и о том, что нацисты снова нападают на нее. Я назвал это депутинизацией, которая необходима и которая будет нелегкой", - сказал Хойсген. "Я использую термин "депутинизация", потому что эта страна (Россия. - Ред.) полностью ориентирована на Путина. Он - правитель, который принимает все решения, а также определяет, что транслируют в российских СМИ. Я хочу четко отразить этот масштаб", - пояснил глава конференции по безопасности.

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В городе Покровске Донецкой области, где под обстрел попал пятиэтажный дом, завершена спасательная операция, передают украинские СМИ. По их данным, в результате обстрела погибли 3 человека, еще 11 ранены. Верхние этажи дома полностью разрушены.

Как сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, один из раненых находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице соседней области. По словам Кириленко, всего в результате обстрела в Покровске повреждены четыре многоэтажных здания и школа.

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В Киеве с 16 февраля будет частично восстановлена работа электротранспорта, сообщает в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко . "С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. Всего на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев", - написал Кличко.

Работа электротранспорта в городе была остановлена в связи с ограничениями на пользование электроэнергией, введенными по всей Украине в октябре 2022 года на фоне российских обстрелов энергетической инфраструктуры страны.

Хроника событий 15 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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