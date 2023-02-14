ЕС ужесточит торговые ограничения в отношении России и Ирана

На 357-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за событиями среды, 15 февраля (время московское).

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В 10-м пакете санкций будут расширены торговые ограничения в отношении России и введены штрафные меры на поставки в РФ электроники и электронных компонентов объемом в 11 миллиардов евро, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Россия использует сотни дронов иранского производства", говорится в сообщении, поэтому Еврокомиссия "предлагает расширить торговые ограничения в отношении иранских компаний".

"Впервые мы предлагаем наложить санкции на иранские компании и организации, включая связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР)", которые "вовлечены в российскую агрессию против Украины", заявила фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

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Тульский областной суд признал гражданина Украины виновным в шпионаже, сообщила в среду пресс-служба судебного департамента Тульской области. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По материалам суда, с января 2020 года по август 2021 года мужчина собирал в Туле в целях передачи иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. В августе 2021 года ФСБ сообщило, что в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения о новейших образцах вооружения и секретной технической документации к ним по заданию разведывательных служб Украины.

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Западные союзники могут помочь Украине быстрее, поддерживая ее оружием для сухопутных войск, а не концентрируясь на предоставлении самолетов, заявил министр обороны Великобритании Бени Уоллес телеканалу Sky News. По его словам, для использования самолетов нужен "очень значительный технический персонал", поэтому Лондону лучше оказать украинцам незамедлительную поддержку, отправив дальнобойное оружие и зенитные ракеты для борьбы с воздушными целями. Кроме того, Уоллес высказался за увеличение оборонного бюджета Великобритании в ответ на угрозу, исходящую от России.

Журналистку в РФ приговорили к шести годам за "фейки" об армии

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Суд в Барнауле приговорил журналистку интернет-СМИ RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу о распространении "фейков" о действиях российской армии. В течение того же срока ей также запрещено заниматься журналистской деятельностью. Уголовное дело против журналистки было возбуждено из-за публикации в Telegram-канале с 1,6 тыс. подписчиков, в которой рассказывалось о людях, укрывавшихся в театре в украинском Мариуполе.

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Российская армия прорвала оборону украинских войск на территории так называемой "ЛНР", заявило Минобороны РФ. По его данным, украинские войска отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей, "не успев забрать военное имущество". "Прикрывая свой отход, ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами", - говорится в заявлении.

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Правительство США оформило заказ на производство артиллерийских боеприпасов для украинской армии на сумму в 522 млн долларов (в пересчете: 486 млн евро), сообщила пресс-служба ВС США.

Указывается, что данный заказ был передан двум оборонным концернам: Northrop Grumman Systems и Global Military Products. Первая партия боеприпасов, произведенных в рамках этого контракта, должна быть поставлена уже в марте.

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Армия Франции испытывает нехватку боеприпасов на фоне военной помощи Украине. Проблему осознают в Минобороны страны. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на доклад на депутатов Национального собрания Жюльена Ранкуля и Венсана Брю. В частности, сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм, сказано в докладе. Депутаты призвали к переоценке запасов вооружений с учетом вероятности крупного столкновения, а также к восстановлению арсеналов.

Украинцы хотят переименовать Россию

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Петиция о переименовании России в Московию, а Российской Федерации в Московскую федерацию, внесенная на сайт президента Украины Владимира Зеленского 23 ноября 2022 года, набрала 25 тыс. голосов. Теперь ее официально должен рассмотреть президент Украины. Авторы считают, что переименование позволит восстановить историческую справедливость.

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Евросоюз в рамках десятого пакета санкций может ввести ограничения против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка, Росбанка, а также Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЕС также планирует заставлять банки отчитываться об активах Центробанка и ужесточить отчетность о замороженных из-за санкций российских активах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на черновик документа.

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Бывший премьер-министр и лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" Италии Сильвио Берлускони заявил, что надеется на дипломатическое решение конфликта между Россией и Украиной. По его словам, он всегда поддерживал Украину, в том числе по вопросам финансирования и снабжения оружием. "Я выступаю за скорейшее дипломатическое решение, потому что эта война несет угрозы всем", - говорится в заявлении Берлускони, опубликованном в его Instagram.

США обсуждают возможность передачи Украине перехваченного иранского оружия

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Военные США обсуждают возможность передачи Украине перехваченного иранского оружия и боеприпасов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Оружие было перехвачено у побережья Йемена в последние несколько месяцев. По информации WSJ, Украине могут передать более 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, более 7 тыс. бесконтактных взрывателей, а также некоторое число противотанковых ракет. Их точное количество не уточняется.

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Возможное падение Бахмута не будет иметь стратегического значения для общего хода боевых действий, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит The New York Times .

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Ситуация в Донецкой и Луганской областях остается крайне тяжелой, при этом российские войска "беспрецедентно" теряют там свой потенциал. Такую оценку событий на передовой выразил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам .

Он подчеркнул, что бои в этом регионе идут сейчас "буквально за каждый метр украинской земли". "Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке и других городах и общинах Донбасса, - это сокращение российской агрессии на недели. Там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет в нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить", - заявил Зеленский.

Хроника событий 14 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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