На 356-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 14 февраля (время московское).

Киев: РФ намерена лишить украинцев воды из Днепра

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Российские силы спускают воду из Каховского водохранилища, стремясь лишить водоснабжения украинцев, получающих воду из Днепра, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "На сегодняшний день Россия намерена сделать условия жизни в Украине невыносимыми… Теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего 70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", - сообщил глава украинского правительства. По его словам, снижение уровня воды в водохранилище также угрожает безопасности Запорожской АЭС, поскольку может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС.

"Украина призывает всеми доступными средствами давить на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС, или позволила это сделать украинским специалистам", - заявил далее Шмыгаль.

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Первым заместителем министра обороны Украины назначен генерал-лейтенант Александр Павлюк, который командовал группировкой обороны Киева, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Занимавший этот пост Иван Руснак отправлен в отставку.

Встреча в Брюсселе завершилась без решений по истребителям

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По окончании в штаб-квартире НАТО Брюсселе встречи контактной группы по поставкам оружия Украине остается открытым вопрос о возможности предоставления Киеву западных истребителей. Решения о боевых самолетах не принято, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Мне нечего сообщить", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов об истребителях. Одновременно глава Пентагона указал, что США не будут запрещать Польше передать Киеву советские истребители МиГ-29. Кроме того, западные страны постараются поставить Украине как можно больше боеприпасов и сделать это как можно скорее, добавил Остин.

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Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая перед журналистами по окончании встречи контактной группы по поставкам военной помощи в Брюсселе, заявил, что "очень доволен" ее результатами. В заседании участвовали 54 представителя стран мира, и это означает, что "антикремлевская коалиция растет", цитирует заявление Резникова "Украинская правда" . "Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины - именно на поле боя", - подчеркнул украинский министр.

По его словам, украинцев будут обучать работе на новой технике целыми подразделениями для освобождения захваченных Россией территорий. Кроме того, на встрече шла речь об усилении подотчетности по учету предоставляемого Украине оружия.

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Министерство обороны России утверждает, что Украина при поддержке США и Европы готовит "масштабную информационную провокацию" и якобы планирует обвинить Москву в нарушении Конвенции о ядерной безопасности во время войны и "радиоактивном заражении значительных территорий Украины" в результате действий ВС РФ. Данные заявления будут приурочены к сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 февраля, считает российское ведомство .

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Испания обучит эксплуатации танков Leopard 55 танкистов и технических специалистов. Украинцы прибудут для этого в Испанию до конца текущей недели, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес в рамках заседания международной контактной группы по поставкам вооружений Украины в Брюсселе. Испания дала принципиальное согласие поставить основные боевые танки Киеву, при этом Робес пока не сообщила, о каком числе машин идет речь.

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В украинском воздушном пространстве замечены воздушные шары с угловыми отражателями, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат "Украинской правде" . "Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация. Ситуация контролируемая", - отметил он. По словам Игната, российские силы применяют такие объекты для проведения разведки, а также в качестве ложной цели для отвлечения украинской ПВО.

Мобилизованные в РФ лишатся выплат в случае официального завершения мобилизации

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В случае подписания Путиным указа о завершении мобилизации до окончания войны в Украине мобилизованные и члены их семей лишатся социальных гарантий и компенсаций, заявило Минобороны РФ в ответ на запрос депутата псковского заксобрания Артура Гайдука . В ответе ведомства также отмечается, что все мероприятия, связанные с оповещением и призывом граждан в рамках мобилизации, завершились 28 октября 2022 года. Выполнение остальных мероприятий, предусмотренных указом президента РФ о мобилизации, продолжается, отмечается в документе, но не поясняется, о каких именно мерах идет речь.

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Электронная петиция на сайте президента Украины об официальном переименовании России в Московию набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Обращение было зарегистрировано 23 ноября и по состоянию на 14 февраля ее поддержало 25 020 человек. Его автор Валерия Шахворостова призывает заменить термин "Российская Федерация" на "Московскую Федерацию" и настаивает, что историческим названием России является Московия, а переименование Московского царства в Российскую империю Петром I "дало основания для дальнейшего захвата истории (Киевской) Руси". "Называя Россию Россией, мы легализуем ее ложь и подтверждаем, что согласны с ее версией истории", - отмечает автор петиции. По ее словам, бездействие Киева в вопросе исторического названия России является признанием утверждения, что РФ - прямой потомок Киевской Руси. При этом изменение названия запустит волну поиска информации, уверена она.

В Крыму ищут рабочих для строительства окопов

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В аннексированном Россией Крыму набирают рабочих для строительства окопов. "Радио "Свобода" обратило внимание на размещенное в соцсети "ВКонтакте" объявление, в котором приглашают на работу по облицовке деревом окопов в Джанкойском районе на севере украинского полуострова. "Работа продлится "в пределах 2–3 месяцев, людей надо много, приступать можно прямо сейчас", - цитирует издание слова разместившего объявление человека. Аналогичные объявления можно также найти на сайте "Авито", в них ищут разнорабочих для укрепления линии обороны требуются в Джанкойском и Красноперекопском районах. "Работы много, соответственно, рабочих рук нужно много. Проживание предоставляется, инструмент тоже", - цитируется одно из объявлений.

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Управление гражданской авиации Молдовы заявило в Facebook , что воздушное пространство страны вновь открыто. О причинах решения временно закрыть небо над Молдовой не сообщается.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал европейские страны предоставить Украине боевые танки в соответствии с обещаниями. "Я очень рад, что многие готовы это сделать", - заявил он в ходе визита в Бельгию. Ранее в тот же день министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) указал на промедления в поставках Украине танков Leopard 2. По его словам, страны, которые некоторое время назад торопили Германию с решением о предоставлении современных танков, сейчас не могут быстро их поставить, что не вызывает понимания.

Министр обороны Нидерландов о запросе Киева предоставить истребители

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Нидерланды "очень серьезно" относятся к просьбам Украины об F-16, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. По ее словам, Киев запросил у нидерландского провительства поставки истребителей F-16. Оллонгрен не исключила, что эта просьба будет выполнена и указала на необходимость обсудить данный вопрос с партнерами, в том числе с США, за закрытыми дверями. "Украина прекрасно понимает, что на это потребуется время", - отметила она в кулуарах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

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Молдова временно закрыла воздушное пространство, сообщают СМИ этой страны, а также авиакомпания Air Moldova. "В данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения", - написала в соцсетях авиакомпания. По данным СМИ, причиной может быть предполагаемый разведывательный дрон, залетевший в воздушное пространство Молдовы. Официальной информации в этой связи пока нет.

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Европейский Союз включил Россию в список государств, отказывающихся сотрудничать с налоговыми органами стран - его членов. "ЕС продолжает способствовать честной налоговой конкуренции и бороться с губительной налоговой практикой", - сообщается на сайте Совета ЕС . Черный список налоговых юрисдикций теперь включает 16 стран и территорий, помимо РФ в нем, в частности, числятся Багамы, Коста-Рика, Фиджи, Маршалловы острова, Панама и Вануату. Как отмечается в заявлении, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Норвегия передаст Киеву восемь танков

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Норвегия безвозмездно передаст Украине восемь танков и до четырех машин поддержки. Кроме того, будут выделены 250 млн норвежских крон (23 млн евро) на боеприпасы и запасные части для танков Leopard 2 в качестве гранта для фонда ЕС European Peace Facility, сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. По его словам, Осло будет способствовать подготовке украинских танкистов в Польше вместе со странами-союзниками. Ситуация в Украине приближается к критической фазе, она зависит от быстрой и всесторонней поддержки Запада, указал норвежский министр. Сейчас как никогда важно поддержать Украину, уже почти год обороняющуюся от полномасштабного российского вторжения, поэтому власти страны приняли решение о предоставлении танков Киеву, заявил, в свою очередь, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

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Во Львове и Львовской области в результате российских обстрелов разрушены практически все электроподстанции, большинство других поврежденных объектов не подлежат восстановлению, заявил изданию "РБК-Украина" мэр города Андрей Садовый. "В среднем половину дня со светом, половину дня люди без света. В приоритете производства, медицинские учреждения, все эти заведения, которые обеспечивают функционирование нашего города. Конечно, построена система генерации, каждое наше учреждение имеет двойной запас и дизель-генерации, и выстроена альтернатива, что каждое наше учреждение имеет твердотопливные котельные в случае необходимости, если будет выведена из строя централизованная система теплоснабжения", - отметил он. Садовый также заявил, что большинство разрушений в городе и области - это объекты критической инфраструктуры.

Глава Пентагона пообещал Киеву помочь перейти в контрнаступление весной

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Партнеры Украины помогут ей перейти в контрнаступление весной, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. "Мы будем поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе и поможем Украине удержаться и продвинуться в ходе весеннего контрнаступления", - указал он. По словам главы Пентагона, необходимо усилить военную помощь Киеву и поддержать ее "в этот решающий момент".

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По данным РБК , в Пензенской области задержаны четыре подозреваемых в поджогах на железной дороге. Они являются фигурантами уголовного дела о диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба, пишет издание со ссылкой на двух информированных собеседников, один из которых близок к Следственному комитету РФ. По данным следствия, поздним вечером 21 декабря 2022 года они подожгли релейный шкаф светофора на 713-м км перегона между станциями Пенза-2 и Пенза-1, а днем позже - оборудование контактной сети станции Пенза-2. За поджоги они получили денежное вознаграждение, утверждает следствие.

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