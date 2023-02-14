В США работают над одобрением 10 млрд долларов Киеву

Как пишет The Washington Post, о крупном пакете военной поддержки Киева будет объявлено на следующей неделе. Примерно в то же время будут введены дополнительные санкции против Кремля, отмечает издание.

Администрация президента Джо Байдена работает с Конгрессом США над утверждением еще 10 млрд долларов (9,3 млрд евро) в качестве прямой бюджетной помощи Киеву. Об этом в понедельник, 13 февраля, передала газета The Washington Post (WP).

Как ожидается, о крупном пакете военной поддержки будет объявлено на следующей неделе. Примерно в то же время будут введены дополнительные санкции против Кремля.

В преддверии 24 февраля, когда исполнится год с начала войны России в Украине, американские официальные лица одновременно усиливают давление на Киев, пишет издание. В Вашингтоне подчеркивают, что наступил ключевой момент для изменения хода войны, и ждут от Украины значительных успехов на поле боя на фоне наращивания поставок оружия и помощи от Соединенных Штатов и их союзников.

WP: Долгосрочные планы Европы не ясны

Многие консерваторы в Палате представителей Конгресса США, контролируемой республиканцами, хотят свернуть поддержку, в то время как долгосрочные планы Европы в отношении финансовой помощи Киеву остаются неясными, констатирует WP.

По словам ряда чиновников, до этого речь шла об активной двухпартийной поддержке, которая сопровождала каждый пакет мер по Украине, - с учетом того, что обе палаты Конгресса контролировались демократами.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена добавил, что в ней "очень твердо убеждены", что будет трудно продолжать получать от Конгресса США прежний уровень помощи на инициативы по безопасности и экономической поддержке Киева.

"Мы будем продолжать пытаться внушить им, что мы не можем делать все и всегда", - отметил собеседник издания, говоря об украинских политиках. Он добавил, что обещания Вашингтона поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", касаются сроков войны, но не объемов помощи.

С начала войны США предоставили или обязались предоставить Украине военную помощь на сумму в 29,3 млрд долларов

Президент Байден 7 февраля, выступая с ежегодным обращением к Конгрессу США о положении дел в стране, в очередной раз пообещал Украине долгосрочную поддержку в защите от полномасштабного российского вторжения.

По его словам, "жестокое" нападение на Украину по приказу президента РФ Владимира Путина стало проверкой на прочность для США и всего мира. Соединенные Штаты и их партнеры выступили за демократию и фундаментальные ценности, возглавив реакцию мирового сообщества на войну России, отметил он. "Мы объединили НАТО и сформировали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы были на стороне украинского народа", - сказал президент, добавив, что США продолжат придерживаться этой позиции.

По данным Пентагона, с начала войны в феврале 2022 года США предоставили или обязались предоставить Украине военную помощь на сумму в 29,3 млрд долларов (27,3 млрд евро).

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