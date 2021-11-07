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Офис Зеленского не располагает информацией о скоплении российских войск у украинской границы, заявил пресс-секретарь президента Украины.
Целью поездки главы ЦРУ в Москву было предупредить Кремль, что США следят за передвижениями войск РФ вблизи границы Украины, сообщает CNN. Вашингтон также опасается использования газа как рычага давления.
Официальный представитель МИД РФ назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине". Ранее в СМИ были опубликованы снимки, возможно, указывающие на переброску войск РФ.
По данным журнала Politico, снимки, сделанные в Ельне Смоленской области, указывают на переброску российских войск к украинской границе. В Киеве никакой концентрации сил РФ не заметили.
Экс-президент США пытается не допустить дачи показаний четырех бывших советников участникам спецкомиссии Палаты представителей по событиям 6 января в Вашингтоне, пишут Politico и The Washington Post.
С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными ВОЗ или американским регулятором, пишет The Washington Post.
По данным американской газеты The Washington Post, в Кабуле прошла встреча директора ЦРУ с лидером политического крыла "Талибана". Талибы такую встречу открыто не опровергли.
The Washington Post пишет со ссылкой на представителей разведсообщества США, что атаки на дипломатов могли осуществляться "с использованием микроволн или других форм направленной энергии".
Спутник Kanopus-V оснащен камерой с высоким разрешением и способен фотографировать объекты в Израиле. Спутник могут уже вскоре запустить в космос с территории России, сообщает американская газета The Washington Post.
США хотят стабильных и предсказуемых отношений с РФ, но готовы ответить на исходящие от России вызовы для европейской безопасности, заявил Джо Байден в The Washington Post.
Джо Байден объявит о продлении вывода американских войск из Афганистана, пишет The Washington Post. Заключенное с талибами соглашение называет крайним сроком 1 мая.
Несмотря на намерение продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, новый президент США исключает возможность "перезагрузки" отношений с Москвой, пишет The Washington Post.
Трамп требовал от госсекретаря Джорджии "найти" ему недостающие 11 780 голосов для победы в этом штате над Байденом, свидетельствует аудиозапись разговора, попавшая к The Washington Post и AP.
Российские хакеры получили доступ к электронной переписке клиентов облачного сервиса компании Microsoft, пишет The Washington Post. В Microsoft отрицают факт взлома.
По данным Reuters, киберпреступники могли похитить информацию, касающуюся правительственных стратегий в области интернета. The Washington Post утверждает, что речь идет о группировке, работающей на СВР России.
По мнению Тихановской, белорусский режим - колосс на глиняных ногах, и уход Лукашенко - лишь вопрос времени. В статье для The Washington Post она обещала и впредь делать ставку на массовые мирные протесты.
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