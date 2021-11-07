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The Washington Post

Die Präsidentenadministration der Ukraine, aufgenommen am 10.10.2013 im Zentrum von Kiew. Die Hauptstadt der Ukraine zählt knapp 3 Millionen Einwohner. Foto: Hendrik Schmidt

У Киева нет данных о скоплении войск РФ у границ с Украиной 07.11.2021

Офис Зеленского не располагает информацией о скоплении российских войск у украинской границы, заявил пресс-секретарь президента Украины.
U.S. Deputy Secretary of State William Burns talks to South Korean Foreign Minister Yun Byung-se during their meeting at the Foreign Ministry in Seoul in this April 27, 2013 file photo. The thorny task of convincing Russia to hand over fugitive security contractor Edward Snowden has been put in the hands of U.S. Deputy Secretary of State Bill Burns, a decorated diplomat with deep contacts in Moscow from a stint as envoy there. REUTERS/Kim Hong-Ji/Files (SOUTH KOREA - Tags: POLITICS)

CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины 06.11.2021

Целью поездки главы ЦРУ в Москву было предупредить Кремль, что США следят за передвижениями войск РФ вблизи границы Украины, сообщает CNN. Вашингтон также опасается использования газа как рычага давления.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows tanks, armoured personnel carriers and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Москва опровергла сообщения СМИ о стягивании войск к границе с Украиной 03.11.2021

Официальный представитель МИД РФ назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине". Ранее в СМИ были опубликованы снимки, возможно, указывающие на переброску войск РФ.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows a view of armored units and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Politico опубликовал спутниковые снимки войск РФ вблизи Украины 02.11.2021

По данным журнала Politico, снимки, сделанные в Ельне Смоленской области, указывают на переброску российских войск к украинской границе. В Киеве никакой концентрации сил РФ не заметили.
May 19, 2019 - Washington, D.C, United States - U.S. Capitol building is seen in Washington, U.S., May 19, 2019. Washington United States PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190519_zaa_n230_1283 Copyright: xAuroraxSamperiox

СМИ: Трамп пытается помешать расследованию штурма Капитолия 08.10.2021

Экс-президент США пытается не допустить дачи показаний четырех бывших советников участникам спецкомиссии Палаты представителей по событиям 6 января в Вашингтоне, пишут Politico и The Washington Post.
This picture taken on March 21, 2021, at the Belgrade fair vaccination centre in Belgrade, Serbia, shows vials of Covid-19 vaccines produced by (fromL) Sinopharm Group Co., Sputnik V, Pfizer Inc. and BioNTech SE and Oxford-AstraZeneca (India's Covishield). (Photo by OLIVER BUNIC / AFP) (Photo by OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images)

Привитым "Спутником V" иностранцам могут запретить въезд в США 27.09.2021

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными ВОЗ или американским регулятором, пишет The Washington Post.
January 11, 2021, Wilmington, Delaware, USA - President-elect Joe Biden has nominated WILLIAM BURNS to be the Director of the Central Intelligence Agency in the Biden administration.(Credit Image: © Biden Transition/ZUMA Wire

Газета: Глава ЦРУ встретился с одним из лидеров талибов 24.08.2021

По данным американской газеты The Washington Post, в Кабуле прошла встреча директора ЦРУ с лидером политического крыла "Талибана". Талибы такую встречу открыто не опровергли.
The Washington Monument and the U.S. Capitol are seen in Washington, at sunrise Wednesday, March 18, 2020. The White House has sent Congress an emergency $46 billion spending request for coronavirus-related funding this year. (AP Photo/Carolyn Kaster)

США подозревают Россию в атаках с применением "направленной энергии" 28.06.2021

The Washington Post пишет со ссылкой на представителей разведсообщества США, что атаки на дипломатов могли осуществляться "с использованием микроволн или других форм направленной энергии".

27.12.2018, Russland: AMUR REGION, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: A Soyuz-2.1a rocket booster with a Fregat-M upper stage block lifts off from the Vostochny Cosmodrome to deliver Russia's Kanopus-V No 5 and No 6 remote sensing satellites and 26 other foreign spacecraft to orbit. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

Россия намерена продать Ирану современный спутник-шпион 11.06.2021

Спутник Kanopus-V оснащен камерой с высоким разрешением и способен фотографировать объекты в Израиле. Спутник могут уже вскоре запустить в космос с территории России, сообщает американская газета The Washington Post.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Tulsa/Greenwood Massaker *** Joe Biden, Präsident der USA, spricht anlässlich des 100. Jahrestages des Massakers von Tulsa im Greenwood Cultural Center. +++ dpa-Bildfunk +++

Байден предложил повестку для встречи с Путиным 06.06.2021

США хотят стабильных и предсказуемых отношений с РФ, но готовы ответить на исходящие от России вызовы для европейской безопасности, заявил Джо Байден в The Washington Post.
President Joe Biden delivers remarks on the investments in the American Jobs Plan in the South Court Auditorium in Washington D.C. on Wednesday, April 7, 2021. Vice President Kamala Harris looked on as President Biden delivered remarks aimed at pressuring Republicans to support his $2.25 trillion infrastructure plan. Photo by Leigh Vogel/UPI Photo via Newscom picture alliance

WP написала о планах Байдена продлить до 11 сентября вывод войск из Афганистана 13.04.2021

Джо Байден объявит о продлении вывода американских войск из Афганистана, пишет The Washington Post. Заключенное с талибами соглашение называет крайним сроком 1 мая.
10.03.2011 epa02625257 U.S. Vice President Joe Biden (L) speaks with Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) during their meeting in Moscow, Russia 10 March 2011. Joe Biden is on a three-day visit in Russia. EPA/MAXIM SHIPENKOV ++

Байден намерен продлить на 5 лет действие Договора СНВ-3 с Россией 21.01.2021

Несмотря на намерение продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, новый президент США исключает возможность "перезагрузки" отношений с Москвой, пишет The Washington Post.
U.S. President Donald Trump gestures as he participates in a Thanksgiving video teleconference with members of the military forces at the White House in Washington, U.S., November 26, 2020. REUTERS/Erin Scott

СМИ узнали о требовании Трампа к властям Джорджии "найти" недостающие голоса 04.01.2021

Трамп требовал от госсекретаря Джорджии "найти" ему недостающие 11 780 голосов для победы в этом штате над Байденом, свидетельствует аудиозапись разговора, попавшая к The Washington Post и AP.
Bild 2 (Dateiname: SHID1829018_MICROSOFT2) Titel: Themenbild Computer Hack Schlagworte: Internet, Microsoft, Scam, Betrug, Tech-Support, Hacking Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: SWR, Rechte nur für SHIFT geklärt Bildbeschreibung: Themenbild Computer HackBild 3

Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft 25.12.2020

Российские хакеры получили доступ к электронной переписке клиентов облачного сервиса компании Microsoft, пишет The Washington Post. В Microsoft отрицают факт взлома.
Ein Binaercode wird auf den Bilschirm eines Laptops angezeigt. Im Hintergrund sind die Server in einem Rechenzentrum zu erkennen. Berlin, 12.01.2018. Berlin Deutschland *** A binary code is displayed on the screen of a laptop In the background are the servers in a data center to identify Berlin 12 01 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Белый дом встревожен сообщениями о кибератаках на госорганы США 13.12.2020

По данным Reuters, киберпреступники могли похитить информацию, касающуюся правительственных стратегий в области интернета. The Washington Post утверждает, что речь идет о группировке, работающей на СВР России.
01.09.2020 *** Sviatlana Tsikhanouskaya, former candidate for the Belarus' presidential elections speaks during an interview with the Associated Press in Vilnius, Lithuania, Tuesday, Sept. 1, 2020. The former English language teacher who became candidate at presidential elections in Belarus and was forced to flee to neighboring Lithuania believes that the regime will eventually be forced to give in to demands of the protestors. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) |

Тихановская заявила, что Беларусь прошла точку невозврата 15.09.2020

По мнению Тихановской, белорусский режим - колосс на глиняных ногах, и уход Лукашенко - лишь вопрос времени. В статье для The Washington Post она обещала и впредь делать ставку на массовые мирные протесты.
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