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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне
Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен на пресс-конференции в ВашингтонеФото: Kevin Lamarque/REUTERS
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Страны НАТО уже оказали Украине помощь на 120 млрд долларов

Жан Рофе
29 мин. назад

За почти год войны 30 союзников в рамках НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине, сказал Йенс Столтенберг. По его мнению, это показывает, как много можно сделать, когда США, Канада и Европа "стоят плечом к плечу".

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Страны НАТО уже предоставили Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь примерно на 120 млрд долларов (112 млрд евро). Такие данные привел в среду, 8 февраля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Трансляция опубликована в Twitter американского Госдепартамента.

С начала агрессивной войны России почти год назад в общей сложности 30 союзников в рамках НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине, сказал Столтенберг, при этом США как крупнейший союзник играют в этой связи "незаменимую роль". Европейские союзники и Канада также увеличили объем помощи - вместе они оказали более половины всей поддержки, предоставив танки, современные зенитно-ракетные комплексы и другую военную технику, отметил он.

Кроме того, европейские страны приняли почти 5 млн украинских беженцев, ввели беспрецедентные санкции и отказываются от газа и нефти из России, продолжил Столтенберг. По его мнению, такие действия демонстрируют, "как много мы можем делать", когда Европа и Северная Америка "стоят плечом к плечу".

Столтенберг призвал союзников продолжать поставки оружия

Генсек НАТО добавил, что российский президент Владимир Путин "может закончить эту войну сегодня, если выведет свои войска из Украины и сядет за стол переговоров". "Но, к сожалению, мы не видим признаков того, что Россия готовится к миру. Напротив, Москва готовится к новым военным наступлениям. Поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине оружие, необходимое ей, чтобы вернуть территорию и одержать победу в качестве суверенного независимого государства", - заявил Йенс Столтенберг.

Он предупредил, что победа России "стала бы трагедией для Украины", но она также представляет опасность для всего Североатлантического альянса.

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