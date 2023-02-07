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Танки Leopard 1 (фото из архива)Фото: Constanze Emde/dpa/picture alliance
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Украина получит до 178 танков Leopard 1А5 производства ФРГ

Виталий Кропман
9 мин. назад

Rheinmetall объявила, что первые 20-25 танков Leopard 1 будут поставлены в Украину уже в 2023 году. К середине 2024 года этими боевыми машинами должны быть оснащены по крайней мере три украинских батальона.

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Правительство Германии выдало немецким компаниям разрешение на экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1А5 из промышленных запасов. Об этом министерство обороны ФРГ сообщает во вторник, 7 февраля. Сколько боевых машин этого типа реально будет поставлено в Украину, зависит от необходимых наладочных работ, подчеркнули в ведомстве.

Финансирование поставок, приведение танков в порядок и обучение украинских военнослужащих эксплуатации этой техники проходит в тесной координации со странами-партнерами ФРГ в Европе, добавило немецкое оборонное ведомство.

Тем временем немецкий концерн Rheinmetall объявил, что первые 20-25 Leopard 1 будут поставлены в Украину уже в этом году. Оставшиеся, из имеющихся у предприятия 88 боевых машин, передадут Киеву к концу 2024 года, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). Кроме того, танки Leopard 1 имеются на хранении еще одного немецкого производителя - Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Визит министра обороны в Киев

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) прибыл в Киев. Визит не был анонсирован из соображений безопасности. Глава оборонного ведомства подтвердил сведения о будущих поставках Leopard 1A5 и уточнил, что Украина получит эти танки из ряда европейских стран. По словам министра, к первому-второму кварталу 2024 года танками Leopard 1A5 должны быть оснащены по крайней мере три украинских батальона.

В поставках танков Leopard 1A5 Украине вместе с ФРГ примут участие Нидерланды и Дания. "Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии", - заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В конце января Берлин принял решение Берлин принял решение о поставке Украине 14 основных боевых танков Leopard 2 со складов бундесвера.

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