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БМП MarderФото: Armin Weigel/dpa/picture alliance
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Украинские военные прибыли в ФРГ для обучения на БМП Marder

Лиза Ламбрехт
35 мин. назад

Первые украинские военные приземлились в Кёльне для обучения работе с БМП Marder. Германия передаст Украине около 40 таких машин.

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В Германию прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с боевыми машинами пехоты Marder. Группа украинских военных приземлилась в Кёльне в четверг, 26 января, их подготовка должна начаться в ближайшее время, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в силах безопасности.

Ранее власти ФРГ объявили о планах передать Киеву около 40 БМП Marder. В пакет помощи входит и обучение украинских экипажей, которое займет примерно восемь недель.

В Германии украинских военных также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине для защиты от российского военного вторжения. Кроме того, вскоре должно начаться обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками Leopard 2.

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