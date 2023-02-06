РФ спешит начать наступление до прибытия западной техники

На 349-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 7 февраля (время московское).

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России вряд ли удастся в течение ближайших недель нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, считает британская военная разведка. С начала января 2023 года РФ пытается возобновить крупные наступательные операции, чтобы захватить территории Донецкой области, удерживаемые Украиной. Однако российским войскам удается продвигаться вперед лишь на несколько сотен метров в неделю - почти наверняка потому, что им не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, говорится в обзоре министерства обороны Великобритании. Высшее командование России - вероятно, из-за оказываемого на него политического давления - разрабатывает планы, требующие от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей, подчеркивается в документе.

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Минувшей ночью российские войска дважды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО, в результате были повреждены линии электропередач и обесточена одна из насосных станций, без воды остались девять населенных пунктов, сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственная постройка, электросети и газопровод.

Россия спешит начать наступление до получения Украиной западной техники

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Американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре ситуации в войне РФ против Украины указал на оценки украинскими официальными лицами подготовки РФ к началу широкомасштабного решающего наступления на востоке Украины в середине-конце февраля. В частности, министр обороны Украины Алексей Резников 5 февраля предположил, что россияне начнут новое решительное наступление в конце месяца, чтобы символически привязать его к первой годовщине начала полномасштабной войны, отметили аналитики. Они также напомнили, что неназванный советник украинских военных сообщил газете Financial Times, что Россия намерена начать наступление в ближайшие 10 дней, то есть до 15 февраля. При этом отдельные голоса российских националистов по-прежнему выражают сомнения в способности РФ начать успешное наступление в конце февраля, указывается далее. По мнению аналитиков, оба наблюдения свидетельствуют о том, что российское военное командование, по всей видимости, спешит начать решающее наступление до прибытия западной военной помощи и весеннего бездорожья в Украине, которое помешало продвижению российской техники весной 2022 года.

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По состоянию на начало 2023 года в Германии учатся около 203 тысяч детей, покинувших Украину после начала полномасштабного российского вторжения, сообщила министр образования и исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger). "Конечно, у нас большое желание, чтобы эти дети не потеряли связь со своей родиной. Поэтому мы предлагаем им преподавание параллельно на украинском языке. В больших городах местные украинские организации открыли воскресные школы для детей, а еще многие продолжают учиться в украинских школах дистанционно. Это, очевидно, формирует дополнительную нагрузку", - отметила она на совместном брифинге с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом в Киеве. При этом Штарк-Ватцингер указала, что дистанционное обучение - добровольный выбор родителей, которые не хотят терять связь своих детей с украинскими школами. "Перезачисление оценок по немецкой образовательной системе происходит по отработанному механизму и не вызывает никаких проблем", - заверила она.

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Подразделения ВС РФ проводят перегруппировку в отдельных районах и сосредоточили основные усилия на наступлении на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, заявил Генштаб ВСУ. За минувшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, что повлекло жертвы среди гражданского населения, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook . В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян и 2 удара по позициям их зенитно-ракетных комплексов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника, сообщается далее.

"Оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, а гражданских пациентов перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха", - отмечается далее.

Швейцария может отказаться от нейтрального статуса в поставках оружия

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Швейцария обсуждает отказ от нейтрального статуса в вопросе поставок оружия Украине из-за растущего давления как западных стран, так и внутри общества, пишет агентство Reuters.

Два парламентских комитета по безопасности уже рекомендовали правительству соответствующим образом смягчить правила реэкспорта швейцарского вооружения. Единого мнения среди законодателей пока нет, подчеркивает агентство. Кроме того, опрос общественного мнения, проведенный компанией Sotomo, показал, что 55 процентов жителей страны выступают за разрешение реэкспорта оружия в Украину

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Украина совместно более чем с 30 государствами инициирует проведение 22 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке мероприятия, посвященного грубым нарушениям прав человека в ходе российского вторжения. Об этом на заседании Совбеза ООН сказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

"Грядет год, как Россия начала полномасштабную войну и погрузила центр европейского континента в насилие, кровопролитие и разруху. Поэтому в фокусе нашего внимания должны быть потребности и страдания людей", - сказал он.

Минфин впервые продал золото из ФНБ для покрытия дефицита бюджета

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В январе дефицит бюджета России составил 1,76 трлн руб. Для сравнения: в январе прошлого года бюджет был профицитным. Сейчас расходы увеличились на 59 процентов - до 3,117 трлн руб. Доходы составили 1,356 трлн рублей - на 35 процентов меньше, чем в январе 2022 года. Резкий рост дефицита бюджета в Минфине объяснили пятикратным увеличением расходов на госзакупки, а также снижением нефтегазовых поступлений до 426 млрд руб., что на 46 процентов меньше, чем в январе прошлого года.

Для покрытия резко выросшего дефицита бюджета Минфин РФ в январе впервые продал 3,6 тонны золота из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, ведомство для этих же целей реализовало 2,3 млрд юаней (309 млн евро). В общей сложности от продажи было выручено 38,5 млрд рублей, отчиталось министерство.

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Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Москва готова рассмотреть предложения индийской стороны по мирному урегулированию конфликта в Украине. "Пока ни одна страна не выступила с серьезным предложением и не представила реалистичного решения, отвечающего интересам России. Если Нью-Дели сделает какое-либо дипломатическое предложение о прекращении войны в Украине, Кремль серьезно рассмотрит предложение" - сказал посол, выступая на форуме по российско-индийскому сотрудничеству.

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Россия на прошлой неделе поставила рекордные с июня объемы своей нефти по морю, но из-за санкций и вынужденных скидок новым покупателем, нефтяные доходы Кремля все равно сократились. Об этом сообщает агентство Bloomberg . Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны сократился до 125 тысяч баррелей в сутки, а единственным из европейских пунктов назначения стала Болгария. Европейский рынок объемом более 1,5 млн баррелей в сутки почти полностью потерян Россией, констатирует Bloomberg. "Его заменили дальнемагистральные направления в Азии, которые намного дороже и требуют много времени на обслуживание", - пишет агентство.

Арестович не исключил "сценария двух Корей"

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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил "сценария двух Корей" после завершения боевых действий в стране, сообщает издание "Страна.ua". По его мнению, для победы Киеву нужны "тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием", чего нет и в ближайший год не будет. Западу остается "создавать Южную Корею с гарантиями", полагает Арестович.

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Австрия готова выдать российским представителям визы для участия в сессии парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене. Встреча состоится в годовщину ввода войск РФ на Украину - 23-24 февраля. В 2022 году Великобритания и Польша отказались выдать визы российской делегации на сессии ПА ОБСЕ. "После почти года полной дипломатической изоляции России на Западе австрийское правительство готово выдать российским парламентариям ограниченное количество виз, чтобы они смогли принять участие в ключевой встрече на международном форуме по безопасности в конце этого месяца",- заявила представитель МИД Австрии Антония Праун изданию Foreign Policy.

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На Мюнхенской конференции по безопасности Украина будет убеждать партнеров в необходимости поставок боевых самолетов и дальнобойных ракет, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая - это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", - заявил Кулеба.

По его словам, Киеву не принципиально, какие истребители будут поставлены первыми. "Принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую именно модель делать основную ставку", - объяснил министр, назвав сомнения западных стран "психологическими барьерами".

Хроника событий 6 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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