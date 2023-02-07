Минфин впервые продал золото из ФНБ из-за дефицита бюджета

В январе Минфин впервые продал золото из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия резко выросшего дефицита бюджета. Об этом само ведомство сообщило в понедельник, 6 февраля.

Всего было проданы 3,6 тонны золота. Кроме того, Минфин для этих же целей реализовал 2,3 млрд юаней (309 млн евро). В общей сложности от продажи было выручено 38,5 млрд рублей, отчиталось министерство. В феврале Минфин планирует продать в три раза большей китайских юаней из ФНБ на 160 млрд руб, анонсировало ведомство ранее.

Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 трлн руб, сообщил Минфин. Расходы бюджета увеличились на 59 процентов - до 3,117 трлн руб. Доходы составили 1,356 трлн рублей, что на 35 процентов меньше, чем в январе 2022 года. Резкий рост дефицита бюджета в Минфине объяснили пятикратным увеличением расходов на госзакупки, а также снижением нефтегазовых поступлений до 426 млрд руб., что на 46 процентов меньше, чем в январе прошлого года.

В ФНБ теперь до 60 процентов может приходиться на юани

Общий объем ФНБ по состоянию на 1 февраля составил 10,8 млрд рублей. Из них 307,4 млрд юаней, 551 тонна золота, 530 млн рублей и 10,4 млрд евро.

С конца прошлого года Минфин изменил структуру ФНБ. Теперь на юани в нем может приходиться до 60 процентов резервов, а на золото - до 40 процентов. Ранее эти пропорции составляли 30 и 20 процентов соответственно. Теперь ведомство объявило, что сокращает доли "валют недружественных стран" в ФНБ.

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