  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Слиток золота с надписью "Россия"
Фото: Tass Belousov Vitaly/dpa/picture-alliance
Экономика и бизнесРоссия

Минфин впервые продал золото из ФНБ из-за дефицита бюджета

Даниил Сотников
32 мин. назад

Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 трлн руб, для его финансирования Минфин продал юани и впервые - золото.

https://p.dw.com/p/4NAl8

В январе Минфин впервые продал золото из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия резко выросшего дефицита бюджета. Об этом само ведомство сообщило в понедельник, 6 февраля.

Всего было проданы 3,6 тонны золота. Кроме того, Минфин для этих же целей реализовал 2,3 млрд юаней (309 млн евро). В общей сложности от продажи было выручено 38,5 млрд рублей, отчиталось министерство. В феврале Минфин планирует продать в три раза большей китайских юаней из ФНБ на 160 млрд руб, анонсировало ведомство ранее.

Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 трлн руб, сообщил Минфин. Расходы бюджета увеличились на 59 процентов - до 3,117 трлн руб. Доходы составили 1,356 трлн рублей, что на 35 процентов меньше, чем в январе 2022 года. Резкий рост дефицита бюджета в Минфине объяснили пятикратным увеличением расходов на госзакупки, а также снижением нефтегазовых поступлений до 426 млрд руб., что на 46 процентов меньше, чем в январе прошлого года.

В ФНБ теперь до 60 процентов может приходиться на юани

Общий объем ФНБ по состоянию на 1 февраля составил 10,8 млрд рублей. Из них 307,4 млрд юаней, 551 тонна золота, 530 млн рублей и 10,4 млрд евро.

С конца прошлого года Минфин изменил структуру ФНБ. Теперь на юани в нем может приходиться до 60 процентов резервов, а на золото - до 40 процентов. Ранее эти пропорции составляли 30 и 20 процентов соответственно. Теперь ведомство объявило, что сокращает доли "валют недружественных стран" в ФНБ.

Смотрите также:

Сергей Вакуленко о запрете поставок российских нефтепродуктов в ЕС (06.02.2023)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Китайский юань

Как китайский юань поддерживает вялую экономику Путина

Как китайский юань поддерживает вялую экономику Путина

Россия начала распродавать свои запасы китайской валюты, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный падением доходов от нефти и газа и расходами на войну. Как долго юань сможет поддерживать российскую экономику?
Конфликты3 февраля 2023 г.
external

Мобилизация может закончиться катастрофой для России - профессор экономики

Мобилизация может закончиться катастрофой для России - профессор экономики

Профессор Калифорнийского университета Олег Ицхоки в интервью DW оценил последствия мобилизации, а также введенного странами Евросоюза эмбарго на российскую нефть для экономики РФ.
Политика6 декабря 2022 г.18:54 мин.
Добыча нефти в Татарстане

МЭА оценило потери РФ от потолка цен на нефть в январе в 8 млрд долларов

МЭА оценило потери РФ от потолка цен на нефть в январе в 8 млрд долларов

Из-за санкций против нефти доходы России от ее экспорта в январе упали на 30 процентов по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.
Конфликты6 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Спасение ребенка из-под завалов в Турции

Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали 4350 человек

Катастрофы2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Землетрясение в Азии. DW Новости Шоу

Землетрясение в Азии. DW Новости Шоу

Политика12 ч. назад60:31 мин.
Здание Мингорсуда

В Минске судят независимых экспертов. Что известно о деле

В Минске судят независимых экспертов. Что известно о деле

Правосудие и закон12 ч. назад
Ким Петрас и Сэм Смит во время церемонии награждения "Грэмми"

Немка-трансгендер Ким Петрас вошла в историю "Грэмми"

Немка-трансгендер Ким Петрас вошла в историю "Грэмми"

Культура15 ч. назад
При въезде в Изюм

Дерусификация. Как в Украине переименовывают улицы

Дерусификация. Как в Украине переименовывают улицы

Конфликты17 ч. назад
В январе 2023-го Зенон Позняк приехал в Украину, выступил на марше в Киеве, побывал в Бахмуте

Возвращение Зенона: станет ли Позняк лидером оппозиции РБ?

Возвращение Зенона: станет ли Позняк лидером оппозиции РБ?

Политика17 ч. назад
Предвыборный плакат "Альтернативы для Германии"

Правая, радикальная, успешная: партии АдГ - 10 лет

Правая, радикальная, успешная: партии АдГ - 10 лет

Политика6 февраля 2023 г.
На главную страницу