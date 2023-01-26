Украинские родители в шоке от немецких школ. А дети?

Более 200 тысяч украинских детей учатся сейчас в немецких школах. Интеграция - вызов для всех: как для детей, так и для преподавателей. DW пообщалась с учениками и педагогами.

После вторжения России в Украину немецкие школы не перестают принимать украинских детей. Примерно 200 тысяч детей сейчас посещают уроки по всей Германии. Более 4000 из них учатся в Берлине. Кто-то попадает в специальные интеграционные классы, другие идут в самые обычные и учатся вместе с немецкими школьниками.

Дети из Украины: первый опыт в немецкой школе

"В первый день в школе было очень страшно. Меня завели в класс, а там все - на немецком. Потом я поняла, что вокруг меня сидят другие ребята из Украины, стало легче", - вспоминает 18-летняя Лола*. 16 марта 2022 года она приехала с мамой из Каменца-Подольского в Берлин, где уже жила ее старшая сестра.

Девушка пошла учиться в так называемый "ознакомительный" класс - "Willkommensklasse". "Нам выдали все для учебы: тетради, книги, рюкзаки. Во время уроков нам давали мармеладки", - говорит Лола. Ее подруга и одноклассница Оля вспоминает, что и ей в первые дни было не по себе, но страх быстро прошел. "Изначально наш класс создали специально для украинских беженцев. Сейчас мы учимся с подростками из разных стран. Мне мешает только языковой барьер, который медленными темпами, но преодолевается", - говорит Оля. Она приехала в Германию с мамой из Киева в марте 2022 года.

Михаил* пошел в школу через пять месяцев после приезда в Германию, потому что сначала не думал, что останется здесь надолго. "Школа мне не понравилась. Все занятия проходили на немецком, и было много ненужных уроков. На некоторых нас просто выводили на улицу в какой-то огород, и учитель показывал и рассказывал, что и как у него там растет", - говорит Михаил. В итоге молодой человек теперь больше не ходит в школу, а посещает интенсивные курсы немецкого в центре трудоустройства.

Оля и Лола подружились в Берлине Фото: Privat

Что именно шокирует украинских родителей?

Вопросы образования в Германии решаются на земельном уровне, поэтому как единых нормативов или учебников, так и правил по интеграции беженцев в немецких школах нет. Некоторые дети попадают в самые обычные классы, другие - в специальные подготовительные. Как отмечает Наталия Рёслер (Natalia Roesler), представляющая федеральное сообщество родителей из организаций, оказывающих беженцам и мигрантам содействие в вопросах образования, многим украинским родителям сложно понять все тонкости немецкой системы образования. "Некоторые испытывают настоящий шок, когда узнают, что в Германии - 16 разных систем", - говорит она.

Кроме того, в разных школах действуют разные программы интеграционных классов, но в целом система такая: сначала школьники без знания немецкого посещают только уроки языка, потом их распределяют по языковым группам по уровню владения немецким языком, и они начинают учить уже другие предметы. Оля и Лола учили немецкий язык с апреля по июль, а после летних каникул стали посещать математику, английский и другие уроки.

Интеграция детей-беженцев: что говорят учителя?

Адина Дюррвальд (Adina Dürrwald), учительница английского и немецкого в общеобразовательной школе имени Вильгельма Гумбольдта, рассказала DW, что у них сейчас есть три класса, в которых учатся школьники из Украины. Два класса устроены по возрастному принципу: в одном объединены классы с первого по шестой, во втором - с седьмого по десятый. "Дети посещают все предметы как обычные школьники, и дополнительно у них каждый день два часа немецкого как иностранного. Наши классы не "интеграционные" в классическом смысле, поэтому мы называем их просто учебными группами", - говорит немецкий преподаватель. В третьем классе учатся старшеклассники из Украины, которые параллельно с учебой в Германии дистанционно заканчивают украинскую школу. "Этим ребятам мы, к сожалению, можем пока предложить только занятия немецким - по три часа в день", - рассказывает Дюррвальд.

"У нас нет никаких централизованных указаний, как преподавать в классах для беженцев", - говорит 27-летняя учительница Сара (она попросила не называть ее фамилию) из федеральной земли Баден-Вюртемберг. Сначала она вела уроки в подготовительном классе, куда набрали украинских детей от 6 до 12 лет. Из-за нехватки учителей школе пришлось объединить его с классом, где дети говорили на арабском и турецком. Из-за языкового барьера Саре приходится объяснять детям все на пальцах или с помощью Google-переводчика. Она убеждена, что детям следовало бы учиться в обычном классе - с немецкими школьниками. "Сейчас они общаются между собой и только на своих родных языках", - подчеркивает педагог. Мотивации как можно скорее выучить немецкий язык у детей нет.

Украинские школьники: разный опыт

У Оли и Лолы проблем с мотивацией нет. Помимо школьных уроков, они ходят еще на дополнительные курсы немецкого. "Мне нравится, как у нас в школе преподают, но с точки зрения грамматики и темпа обучения, курсы, конечно, лучше", - считает Оля. Про математику девушка рассказывает, что она слишком простая для тех, кто уже закончил 11 классов в Украине, а английский язык - просто повторение того, что она уже знает.

Лола говорит, что в немецкой школе она чувствует себя свободнее: "Тут нет формы и такой большой нагрузки. Учиться здесь было бы совсем просто, если бы не языковой барьер". А Оля отмечает, что в Германии - другое отношение к опозданиям: "Здесь пунктуальность ставят превыше всего. В случае опоздания нас просят постоять некоторое время за дверью, если причина была неуважительная. Потом ученику говорят, как нехорошо опаздывать. Не могу сказать, что это дает какие-то результаты: те, кто опаздывал, так и продолжают опаздывать".

В классе Михаила были ребята из разных стран: Ирана, Грузии, Бразилии и Украины. Но, в отличие от Лолы и Оли, молодой человек не нашел в школе ни друзей, ни поддержки. Он общался только с другими украинцами, но через какое-то время со всеми поссорился.

Дети-беженцы и их планы на будущее

Про будущее Лола не может сказать ничего определенного: "Я учусь здесь не потому, что я захотела, а потому, что нет другого варианта, но я очень благодарна за такой опыт и знания, которые мне подарила другая страна". Оля говорит, что в начале она не очень хотела учиться в Германии: "У меня не было в планах долго оставаться здесь и была надежда, что скоро все закончится и мы вернемся домой".

Михаил учился в Украине в колледже по специальности "Инженерия программного обеспечения" и, приехав в Германию, продолжил это делать дистанционно: "Сейчас я учусь на третьем курсе. Про будущее? Это сложный вопрос, но мне хотелось бы выучить немецкий и поступить в Германии в университет на специальность разработчика программного обеспечения".

*Имена героев изменены.

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