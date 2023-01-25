Германии не хватает более 12 тысяч учителей

В немецких школах - рекордная нехватка педагогов: 12341 вакансия. При этом Немецкое объединение учителей утверждает, что ситуация на самом деле еще хуже: стране не хватает до 40 тыс. учителей.

В немецких школах не хватает преподавателей. По всей стране насчитывается более 12 тыс. вакансий. Об этом в среду, 25 января, сообщило немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении результаты опроса, проведенного среди министерств культуры и образования федеральных земель. Абсолютный рекорд незанятых вакансий - в Северном Рейне - Вестфалии: самой густонаселенной федеральной земле Германии не хватает 8000 преподавателей. В Берлине свободны 800 вакансий.

Глава Немецкого объединения учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) назвал такую оценку дефицита кадров "опрометчивой". По его подсчетам, ситуация еще хуже: реально стране не хватает от 32 тыс. до 40 тыс. учителей. Цифру в 12341 он назвал "слишком приукрашенной".

В некоторых школах Германии к началу нового учебного года были сокращены учебные часы, в результате "на бумаге" преподавательский состав там покрывает потребности. В других школах в статистику в качестве учителей попадают так называемые "помощники школы", которыми на практике часто выступают родители или люди без педагогического образования.

Хайнц-Петер Майдингер Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Германия сейчас: детей стало больше, учителей - меньше

Число специалистов, имеющих педагогическое образование, спрос не покрывает. Одна из причин, как объясняют немецкие эксперты, - в том, что федеральные земли не учли демографический фактор или учли, но слишком поздно. С 2011 по 2016 годы в стране выросла рождаемость: с 663 тыс. до 792 тыс. в год. Сейчас эта цифра превысила 795 000 тыс. Такой скачок уже почувствовали на себе начальные школы. Получается, что рождаемость в Германии растет, а выпускников вузов с педагогическим образованием больше не становится. Скорее - наоборот: профессия учителя явно теряет свою привлекательность.

Кроме того, приток беженцев за последние годы также повлиял на ситуацию. Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Германию прибыло более уже около 350 тыс. детей и подростков, 200 тысяч из которых посещают немецкие школы. Это одна из причин рекордного количества первоклассников в немецких школах.

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