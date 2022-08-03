В Германии впервые за четыре года вырос уровень рождаемости

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
На западе страны рожают больше, чем на востоке. Уровень рождаемости среди проживающих в ФРГ иностранок выше, чем среди немок. Особый бэби-бум - среди тех, кому за 30.
В 2021 году в Германии на свет появилось 795 492 детей - примерно на 22 000 больше, чем в 2020 году. Как сообщает в среду, 3 августа, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, общий коэффициент рождаемости впервые с 2017 года снова вырос - с 1,53 рождений на одну женщину в 2020 году до 1,58 рождений на одну женщину в 2021 году. Как полагают эксперты, увеличению рождаемости в ФРГ способствовало сравнительно стабильное положение на рынке труда в сочетании с особой ситуацией в период пандемии COVID-19. Причем наибольшее количество новорожденных пришлось на первый и четвертый кварталы 2021 года.
В 2021 году рождаемость особенно увеличилась в западных федеральных землях. Наибольший рост наблюдался в Баден-Вюртемберге (+5%), за ним следуют Бавария и Гессен (по +4%). В то же время в восточных землях Германии зафиксировано лишь небольшое увеличение плюс 1-2 процента. А в Тюрингии и Саксонии рождаемость даже немного снизилась (-1 %).
Самый высокий коэффициент рождаемости в 2021 году был зафиксирован в Нижней Саксонии - 1,66 рождений на одну женщину, а самый низкий показатель отмечен в Берлине - 1,39 рождений.
Среди женщин с немецким гражданством рождаемость в 2021 году была значительно выше (1,49 рождений на женщину), чем в предыдущем году (1,43 рождений на женщину). Среди жительниц Германии с иностранным подданством коэффициент рождаемости почти не изменился и составил 2,01 рождений на женщину (в 2020 году - 2,00 рождений на женщину).
Общее количество детей, рожденных в течение жизни, составило в среднем 1,53 ребенка на одну женщину в возрастной группе 1972 года рождения, у представительниц которой репродуктивный период заканчивается в 2021 году, поскольку фертильный период для женщины определен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до 49 лет. Это так называемое абсолютное число рождений детей ранее постоянно снижалось в возрастной группе женщин, рожденных в 1960-е годы, и достигло своего исторического минимума - 1,49 ребенка на одну женщину - в возрастной группе женщин 1968 года рождения.
Женщины, родившиеся в 1970-х годах, в среднем рожают больше детей. И ожидается, что абсолютное число рождений детей достигнет отметки 1,6 ребенка на одну женщину, рожденную не позднее 1979 года. Этот показатель отражает тенденцию к увеличению рождаемости в первую очередь среди немецких женщин старше 30 лет.
В 2021 году средний возраст матерей, родивших первенца, составлял 30,5 лет, а отцов - 33,3 года. Вообще же средний возраст родивших в 2021 году ребенка женщин, вне зависимости от того, какого по счету малыша они произвели на свет, составлял 31,8 года, а отцов - 34,7 года.
Как и в большинстве экономически развитых стран, среднее количество детей на одного мужчину в Германии - так называемый коэффициент отцовства - ниже, чем суммарный коэффициент рождаемости среди женщин, который показывает, сколько детей рожает в среднем одна женщина за всю свою жизнь. В основном это связано с тем, что число потенциальных отцов превышает число потенциальных матерей, поскольку у мужчин репродуктивная функция сохраняется более длительный период, чем у женщин.
В Германии на одного мужчину в 2021 году в среднем приходилось 1,47 рождений. В 2020 году данный показатель был ниже: 1,43 рождений на одного мужчину. Что касается коэффициента рождаемости среди женщин, то в 2021 году он снова увеличился - впервые с 2017 года.
Смотрите также: