 Власти Китая разрешат семьям иметь трех детей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Власти Китая разрешат семьям иметь трех детей

Последняя перепись населения в Китае выявила сильный спад рождаемости, сообщает агентство "Синьхуа". По его данным, Пекин намерен принять меры по борьбе со старением населения.

Китаянка на фоне социальной рекламы о планировании семьи

Китаянка на фоне социальной рекламы о планировании семьи, 2005 год

Власти Китая решили ослабить политику ограничения рождаемости, которая в настоящий момент руководствуется принципом "одна семья - не более двух детей". Об этом сообщило в понедельник, 31 мая, китайское государственное информагентство "Синьхуа" со ссылкой на заседание Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, проходившее под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.

По данным "Синьхуа", состоящим в браке китайским парам разрешат иметь до трех детей. В основу решения легли итоги прошедшей в 2020 году переписи населения, которая выявила сильный спад рождаемости. В этой связи власти посчитали необходимым принять меры по "дальнейшей оптимизации политики рождаемости" и, в частности, по борьбе со старением населения, уточняет агентство. Когда новое правило вступит в силу, пока неизвестно.

В 2015 году китайцам разрешили иметь двоих детей

Кампания регулирования рождаемости была начата в Китае в 1979 году. Ее целью стало ограничение численности жителей. В 2013 году родить второго ребенка разрешили парам, в которых один из супругов был единственным ребенком в своей семье, представителям некоторых этнических меньшинств, а также сельским жителям ряда провинций, если первым родившимся младенцем была девочка.

В октябре 2015 года власти Китая решили отказаться от политики ограничения рождаемости по принципу "одна семья - один ребенок" и разрешить семьям иметь по двое детей.

Китайские ученые настаивают на необходимость затормозить стремительное старение населения страны и остановить сокращение численности трудоспособных граждан. По итогам 2020 года население Китая составило 1,4 миллиарда человек.

Смотрите также:

  • Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    В гости к сыну

    В 2011 году китайские власти отобрали у него паспорт, а его самого посадили под домашний арест. 22 июля Ай Вэйвэй опубликовал на своем профиле в Instagram, который насчитывает 121 тысячу подписчиков, автопортрет с возвращенным ему паспортом. 24 июля там же была опубликована электронная копия визы. Целью своего первого заграничного визита художник выбрал Берлин. Там живет его сын.

  • default

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Берлин, люблю тебя!

    Во время кинофестиваля Берлинале в столице Германии в 2015 году Ай Вэйвэй принял дистанционное участие в создании кинофильма "Berlin, I love you", в котором были объедены короткометражки нескольких режиссеров. В своем 8-минутном эпизоде Ай Вэйвэй рассказывает о том, как он поддерживал на расстоянии связь со своим 6-летним сыном, который живет с матерью в Берлине.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Первая выставка в Китае

    Еще до недавнего времени Ай Вэйвэю было запрещено выставляться в Китае. Но, очевидно, власти пересмотрели свою позицию: 6 июня в Пекине открылась первая в Китае персональная выставка опального художника. И хотя было ясно, что Ай не станет показывать на ней политические работы, вернисаж состоялся через два дня после очередной годовщины событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Недетские игры

    Обычно художественные проекты Ай Вэйвэя имеют очевидный политический подтекст. На территории бывшей тюрьмы США Алькатрас он организовал выставку с целью привлечь внимание к преследуемым по политическим причинам. Из 1,2 миллиона кирпичиков детской игры Lego он сложил портреты людей, находившихся или все еще находящихся в изгнании или под арестом, например, Нельсона Манделы и Эдварда Сноудена.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Политические семечки

    Ковер из 100 миллионов фарфоровых семян подсолнуха "раскатал" Ай Вэйвэй в лондонском музее Tate Gallery. Инсталляция "Sunflower Seeds" напоминает о культурной революции в Китае, идеологи которой использовали подсолнух как пропагандистский символ. 1600 китайских рабочих обжигали и красили фарфоровые семечки вручную в течение двух лет.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Амбивалентный зодиак

    На создание инсталляции "Circle of Animals / Zodiac Heads" Ай Вэйвэя вдохновил фонтан в одном из старинных императорских дворцов Китая, разрушенный в 1850 году британскими и французскими солдатами. Показанная в Нью-Йорке и других городах инсталляция ставит двоякий вопрос: провоцирует художник Китая символическим вывозом культурного достояния или же это шпилька в адрес западного колониализма?

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    6000 табуреток

    Невзирая на домашний арест, Ай Вэйвэй проводит свои выставки за границей. В 2014 году в музее имени Мартина Гропиуса в Берлине он показал инсталляцию из 6000 китайских табуреток - отчасти сохранившихся с древнейших времен и оставленных их владельцами при переезде из сельской местности в город - как символ утраты традиций.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Сувенир из Шанхая

    Табуретки были среди экспонатов масштабной выставки под названием "Свидетельство". Она показывает не только глубокую приверженность художника традициям, но и его резкое неприятие ограничения свободы и репрессий. Протестный артефакт "Сувенир из Шанхая" показывает бетонные и каменные останки мастерской Ай Вэйвэя в Шанхае, снесенной по распоряжению местных властей.

  • default

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    В память о жертве юстиции

    Инсталляция из 150 велосипедов напоминает о жертве юстиции Янге Цзя. В 2007 году молодой человек был остановлен шанхайскими полицейскими, которые решили повесить на него кражу велосипеда и, задержав, без причины избили его в участке. Месяцы спустя, так и не добившись справедливости, Цзя напал на полицейский участок. Его обвинили в убийстве шестерых полицейских и приговорили к смертной казни.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Посол совести

    Диссидент и художник цифровой эпохи, Ай Вэйвэй посвящает социальным сетям и блогам не меньше времени, чем, собственно, искусству. В своих публикациях он нередко подвергает критике официальную политику Китая, в частности, в области экологии. В 2015 году Amnesty International присудило ему за правозащитную деятельность почетный титул "Ambassador of Conscience".

    Автор: Элизабет Грениэр, Зильке Вюнш, Элла Володина


Смотреть видео 01:34

Китайцам разрешат иметь второго ребенка

Аудио- и видеофайлы по теме

Самая дорогая китайская водка - почему партийная элита в КНР так любит элитный алкоголь (14.04.2021)  

Эксперты ВОЗ: что на самом деле стало причиной пандемии (29.03.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Новый фильм Nexta о схемах режима Лукашенко посмотрели более 1 млн человек  

Родители Протасевича просят ЕС и США оказать поддержку в его освобождении  

"Толстая липа" - немецкий памятник природы (фото)  