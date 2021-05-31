Власти Китая разрешат семьям иметь трех детей

Власти Китая решили ослабить политику ограничения рождаемости, которая в настоящий момент руководствуется принципом "одна семья - не более двух детей". Об этом сообщило в понедельник, 31 мая, китайское государственное информагентство "Синьхуа" со ссылкой на заседание Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, проходившее под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.
По данным "Синьхуа", состоящим в браке китайским парам разрешат иметь до трех детей. В основу решения легли итоги прошедшей в 2020 году переписи населения, которая выявила сильный спад рождаемости. В этой связи власти посчитали необходимым принять меры по "дальнейшей оптимизации политики рождаемости" и, в частности, по борьбе со старением населения, уточняет агентство. Когда новое правило вступит в силу, пока неизвестно.
В 2015 году китайцам разрешили иметь двоих детей
Кампания регулирования рождаемости была начата в Китае в 1979 году. Ее целью стало ограничение численности жителей. В 2013 году родить второго ребенка разрешили парам, в которых один из супругов был единственным ребенком в своей семье, представителям некоторых этнических меньшинств, а также сельским жителям ряда провинций, если первым родившимся младенцем была девочка.
В октябре 2015 года власти Китая решили отказаться от политики ограничения рождаемости по принципу "одна семья - один ребенок" и разрешить семьям иметь по двое детей.
Китайские ученые настаивают на необходимость затормозить стремительное старение населения страны и остановить сокращение численности трудоспособных граждан. По итогам 2020 года население Китая составило 1,4 миллиарда человек.
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Автор: Элизабет Грениэр, Зильке Вюнш, Элла Володина