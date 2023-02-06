На 348-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 6 февраля (время московское).

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С начала войны почти 8 млн украинцев были вынуждены бежать в другие страны, заявил координатор ООН по чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. Еще 5,3 миллиона украинцев вынуждены были покинуть свои дома, но остались жить на территории Украины, добавил он. По данным Гриффитса, около 40 процентов населения Украины зависят от гуманитарной помощи.

Брюссель подтвердил приглашение Зеленского на саммит ЕС

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять личное участие в предстоящем саммите Евросовета 9-10 февраля. Об этом сообщил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс. Брюссель не намерен предоставлять дополнительную информацию из соображений безопасности, добавил он.

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С начала войны в Украине зафиксировано более 2303 случаев нанесения ущерба окружающей среде страны. "В частности, сумма ущерба из-за загрязнения и засорения земель составляет более 845 млрд гривен (21,4 млрд евро), атмосферного воздуха - 998 млрд гривен (25,3 млрд евро), водных объектов - 56 млрд гривен (1,4 млрд евро). Общая сумма ущерба - около 1,9 трлн гривен (около 48 млрд евро)", - заявил заместитель начальника управления экологического контроля и методологии украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Ставнийчук. По его словам, тщательный анализ последствий военного вторжения на природные территории Украины будет возможен только после окончания войны и завершения разминирования.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле села Казинка Валуйского городского округа. По словам чиновника, в результате попадания снаряда загорелась хозяйственная постройка частного жилого дома, погибла женщина. На месте работают все оперативные службы, добавил глава региона.

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страна не будет вводить санкции в отношении РФ из опасения, что ограничения вызовут спад грузинской экономики. Спикер подчеркнул, что власти не могут прибегать к мерам, которые приведут к инфляции и закрытию бизнеса, поскольку Грузия "не имеет зонта солидарности ЕС, который в таком случае защитил бы ее различными субсидиями".

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Борьба против российской агрессии укрепляет национальную гордость украинцев. Это также отражается в моде. Все большим спросом пользуется одежда со знаками отличия ВСУ, а также татуировки в цветах национального флага - синем и желтом, сообщает медиа-компания n-tv.

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Убежище в одной из школ Киева Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) пообещала дальнейшую помощь школам и университетам Украины со стороны Германии. "Мы оказываем поддержку, предоставляя возможность цифрового обучения детей в Украине", - сказала она телеканалу Welt в ходе визита в Киев. Кроме того, по ее словам, необходимо продолжать сотрудничество в области научных исследований.

Штарк-Ватцингер отметила, что в большинстве школ уже созданы убежища, однако вблизи линии фронта обучение возможно все еще только в онлайн-формате - и в этом Германия хочет помочь Украине.

Генсек ООН Гутерриш опасается распространения войны

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается распространения войны за пределы Украины. "Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. Я боюсь, что сейчас мир сползает к более масштабной войне", - заявил он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам Гутерриша, сейчас самый высокий риск ядерной войны за последние десятилетия, причем она может начаться как случайно, так и намеренно.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники встречи обсудили ситуацию на фронте, уделив особое внимание позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами, говорится на сайте главы государства. Кроме того, присутствующие на заседании рассмотрели кандидатуры на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.

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Запорожская атомная электростанция Фото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

На Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) прибыл персонал из российской Калининской АЭС, в частности инженеры по управлению реакторами и начальники смен, сообщил оператор украинских АЭС "Энергоатом". По данным компании, "захватчики пообещали им подготовку на полномасштабном тренажере". Но "украинские инструкторы, которые должны обучать на нем, отказались от работы на врага", после чего им был заблокирован доступ к рабочим местам. "Теперь повышать квалификацию российским "гастарбайтерам" невозможно", - отмечается в сообщении "Энергоатома". Оператор украинских АЭС вновь призвал атомщиков не подписывать никаких контрактов с российскими силами, "чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее".

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Парламент Украины признал российскую ЧВК Вагнера международной преступной организацией. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк , указав, что за соответствующее постановление №8397 проголосовали 333 парламентария. Кроме того, по его словам, на сегодняшнем заседании Рада приняла также постановление №3735 о признании российских ЧВК террористическими организациями, его поддержали 336 народных депутатов.

Украинские военные прибыли в Великобританию осваивать САУ AS90

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Украинские военнослужащие прибыли на минувших выходных в Великобританию для освоения самоходных артиллерийских установок AS90, сообщило британское министерство обороны. Ведомство указывает, что САУ AS90, которое Лондон предоставляет Киеву, поможет украинцам защищать родину и отвоевать территории.

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Правительство Норвегии намерено выделить Украине 75 миллиардов норвежских крон (в пересчете 6,8 млрд евро) в рамках многолетнего пакета помощи. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, указав, что средства предполагается использовать для пакета военной и гражданской помощи. Программа рассчитана на пять лет, однако ее еще должен одобрить парламент в Осло.

Президент Украины Зеленский выразил благодарность "норвежскому народу, правительству Норвегии и лично премьер-министру Йонасу Гару Стёре" за "беспрецедентный пакет помощи". "Это значительный вклад в нашу будущую победу над агрессором и успешное послевоенное восстановление", - написал он в Twitter.

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Украинские военные минувшей ночью подбили на южном направлении два российских катера с диверсионно-разведывательными группами, которые пытались обустроить наблюдательные посты на юге. Об этом в эфире телемарафона сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. По ее словам, россияне продолжают вести разведку и аэроразведку, в том числе с использованием лодок, отобранных у местного населения. "Мы понимаем, что враг не покидает юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении, - цитирует слова Гуменюк РБК-Украина . - Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь".

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Минобороны России утверждает, что российские штурмовые отряды при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии захватили населенный пункт Николаевка в Донецкой области.

Генпрокуратура РФ требует запретить деятельность легиона "Свобода России"

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Генпрокуратура РФ добивается признания легиона "Свобода России" террористической организацией и его запрета на территории страны. Ведомство сообщило, что генпрокурор России Игорь Краснов направил административное исковое заявление об этом в Верховный cуд. "Легион создан с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства", - указывается в сообщении ведомства.

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С конца 2022 года вербовщики "группы Вагнера" начали по второму разу объезжать российские колонии, откуда весной и осенью 2022 года уже набирали заключенных для участия в войне в Украине, выяснила "Медиазона" , ссылаясь на беседы с осужденными. По словам последних, теперь вербовка происходит в менее торжественной обстановке: вся колония больше не выстраивается на плацу, а создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не прилетает на вертолете.

Однако теперь на войну соглашаются ехать гораздо меньше заключенных, пишет издание. Так, по словам одного из собеседников из башкирской ИК-16, если в первый раз со всего региона уехали больше тысячи человек, то во второй - только 340.

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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение по статьям о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны главе РЖД Олегу Белозерову. В пресс-релизе спецслужбы обвиняемый не называется по имени, однако указывается, что его должность - генеральный директор ОАО "Российские железные дороги", и приложена фотография Олега Белозерова. По версии следствия, глава РЖД организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на оккупированные территории. Для этого были привлечены 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск, на них Совета национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции. В сообщении СБУ отмечается, что Белозерову грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Беженцам из Украины в ФРГ требуется 600 тысяч дополнительных квартир

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Украинские беженцы в Берлине Фото: Jens Schicke/IMAGO

В Германии из-за притока беженцев из Украины повышается спрос на квартиры. Согласно анализу данных, проведенному компанией Empirica Regio, работающей в сфере недвижимости, к концу текущего года на рынке жилья можно ожидать 600 тысяч дополнительных домохозяйств. "Хотя в последнее время приток снова несколько замедлился, мы предполагаем, что пик будет достигнут только к концу 2023 года", - рассказал управляющий директор компании Ян Граде.

Согласно исследованию, приток украинских граждан приведет к росту населения в городах Германии выше среднего уровня: в Баден-Бадене, Хофе, Шверине, Гере, Хемнице и Бремерхафене население к концу года увеличится примерно на 3,5-4,5 процента. В 2022 году Германия приняла около 1 млн украинцев, бежавших от войны.

Хроника событий 6 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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