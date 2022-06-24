Без "Войны и мира": школьники Украины не будут изучать Толстого?

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На фоне войны России против Украины идет дискуссия об изъятии из школьной программы литературных произведений Толстого и других классиков русской литературы. Пока речь идет только о рекомендациях.
Первым анонсировал грядущие изменения в школьных учебных программах заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко еще 7 июня. В частности, по его словам, планируется изъять из курса зарубежной литературы роман Льва Толстого "Война и мир". "Такого в Украине изучать не будут, то есть все, что воспевают "орковские" войска, исчезнет из программы зарубежной литературы", заявил он и добавил, что сейчас продолжаются дискуссии о том, изучать ли произведения других русских писателей. Кроме того, по словам Витренко, изменятся не только программы по зарубежной литературе, но и по истории Украины и всемирной истории, поскольку "рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды".
Рабочая группа министерства образования и науки по обновлению содержания учебных программ для школьников уже рекомендовала изъять из программ зарубежной литературы произведения в общей сложности более 40 русских и советских писателей и поэтов. В частности, Толстого, Пушкина, Крылова, Чехова, Лермонтова, Булгакова, Тургенева, Бунина, Некрасова, Блока, Достоевского, Грибоедова и т.д.
Их предлагают заменить другими зарубежными писателями. Вместо "Мастера и Маргариты" Булгакова, например, одиннадцатиклассникам предлагают читать "Чуму" Альбера Камю. "Войну и мир" Толстого экспертная группа предлагает изъять из перечня выборочных произведений с обоснованием: "Военная агрессия РФ, разгрузка программы". Исключения предусмотрены только для творчества Николая Гоголя и крымскотатарского писателя Таира Халилова, которые рекомендуется поместить в учебные программы по украинской литературе. "Гоголь - великий украинский писатель, поэтому его произведения целесообразно изучать на уроках украинской литературы", - отмечается в экспертных выводах.
Рекомендации рабочей группы пока изучаются, пояснил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. 20 июня в эфире украинского телевидения он сказал, что решение по изъятию из учебных программ таких авторов, как Лев Толстой, Борис Пастернак и Федор Достоевский еще не принято. По его словам, не все результаты рабочей группы однозначны. "МОН будет собирать не только рабочую группу, но и других представителей Минобразования, и уже потом будет принято окончательное решение по этому вопросу, - совместно с Институтом модернизации содержания образования, с Академией педагогических наук, с Украинским институтом развития образования и т.п. по содержанию учебных предметов, особенно зарубежной литературы", - сообщил Шкарлетт.
На следующий день народный депутат, член парламентского комитета по вопросам образования и науки Наталья Пипа, которая была вовлечена в рабочую группу, рекомендовавшую изъятие произведений всех русских писателей из школьной программы, ответила возмущенной корреспонденцией в соцсети Facebook. "Как объяснить детям, почему мы учим российских авторов, когда их родителей убивают и калечат судьбы миллионов украинцев? Дети уже отказываются их учить в школе. Как мы можем их заставлять?", - спросила она.
Более взвешенного подхода к "чистке" школьных программ требует аналитик Ольга Кошарна. "Исключить из школьной программы Виктора Некрасова - киевлянина, диссидента, который первый сказал о Бабьем Яре в СССР, только за его русское аристократическое происхождение и русскую фамилию - глупость. Виктор Некрасов - это легенда Киева. Он лучший патриот нашего города и его пропагандист", - написала она в Facebook.
В самых популярных интернет-магазинах Украины корреспонденту DW не удалось найти роман Льва Толстого "Война и мир" на русском языке. В нескольких книжных магазинах на Крещатике на полках можно увидеть произведение Толстого "Анна Каренина", романы Достоевского и Александра Грина. Продавцы этих магазинов на вопросы DW о динамике спроса отвечали, что книги кое-как еще покупают. В букинистических магазинах корреспонденту DW рассказали, что сейчас им больше поступает на комиссию книг российской классики, чем продается. "Мы уже перестаем брать эти книги, - сказал DW один из продавцов. - Разве что подарочные издания…"
Корреспондент DW опросил прохожих на улицах Киева, как они относятся к перспективе извлечения из школьной программы "Войны и мира" Толстого и многих других известных произведений русских писателей. Некоторые безо всяких объяснений отказывались отвечать. Но подавляющее большинство поддерживали эту идею. "Отобрала из своей домашней библиотеки всю русскую классику и сдала на вторсырье. Детям и внукам она совсем неинтересна, кто еще ее будет читать? Только пыль собирает", - сказала DW киевлянка преклонного возраста.
Беседа корреспондента DW с этническим русским филологом, имеющим опыт преподавания в школах Алексеем Мироновым, который переехал из Донецка в Киев, началась с обсуждения цитаты современного русского писателя Виктора Пелевина из книги "Бэтман Аполло": " О чем вся великая русская классика? Об абсолютной невыносимости российской жизни в любом ее аспекте. И все. Ничего больше там нет". Украинские школьники могут обойтись без изучения "Войны и мира", считает Миронов. Но он против обесценивания русской классики. "Для меня "Война и мир" - однозначно шедевр мирового уровня", - сказал филолог. В то же время, с учетом причиненных украинцам в ходе войны России против Украины страданий, он считает логичным запрет на изучение украинскими школьниками русской литературы.
Сегодня нужно, чтобы в школах было больше украинской литературы, считает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. "А зарубежная литература должна изучаться не по принципу - мы изучали, давайте продолжать дальше, а чтобы изучались тексты, несущие евпропейские цивилизационные ценности", - сказал Кремень в интервью DW.
Уполномоченный также рассказал, как он отвечает, когда его спрашивают: "А вы что против Толстого?". На это он говорит: "А вы что против недавнего лауреата Нобелевской премии по литературе?". По словам Кременя, после этого собеседник обычно интересуется, как зовут недавнего лауреата. "Вот и давайте начинать с того, что литературу нужно знать. И она так же может быть оружием в руках умелых учителей, деятелей культуры, непосредственно занимающихся вопросами информационной защиты", - говорит Кремень.
В то же время, литературовед и писатель Ростислав Семкив считает необходимым в настоящее время отказ от изучения русской литературы в Украине. Он посоветовал рассмотреть проблему с точки зрения школьников. "Я не вижу сейчас шансов объяснить детям красоту русской поэзии при том, что в классе будут находиться потерявшие дома, вынужденные эмигрировать, пережидать обстрелы, имеющие погибших или оставшихся под оккупацией родных. Изучать эти тексты - значит наносить повторную психологическую травму", - сказал Семкив на украинском телевидении. По его словам,немецкие писатели появились в программе советской школы лишь в 1960 году, спустя пятнадцать лет после победы над нацизмом. Это был Гете с первой частью Фауста, напоминает он. По мнению Семкива, в украинской школе нужен временный мораторий на изучение русских литераторов и текстов.
"Антиколониальное движение" - так в интервью DW назвал нынешние попытки в Украине избавиться от всего российского социальный психолог, профессор кафедры психологии и педагогики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрей Гирнык. По его мнению, до нападения России русская литература и культура занимала в Украине непропорционально большое место и ее сейчас следует "подвинуть" в пользу английской, немецкой, французской, китайской, украинской. Ученый отметил, что из-за войны России против Украины это происходит не эволюционно, а быстро и без ясности, на что именно она будет заменена. "На самом деле российская культура будет замещаться мировой, которую мы будем потреблять непосредственно из первоисточников и без посредничества русских. Им тоже какое-то скромное место найдется со временем, если все будет идти по правильному пути", - считает Гирнык.
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