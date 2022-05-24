Издательство в бомбоубежище: в Украине продолжают выпускать книги

Харьков. Название второго по величине города Украины в последние три месяца очень часто появлялось в новостях. Город подвергался систематическим обстрелам. По разным оценкам, за период с начала войны, развязанной Россией против Украины, Харьков, город с населением более миллиона человек, покинули от трети до половины жителей. Но для тех, кто остался, жизнь продолжается: они сажают цветы в парках, убирают улицы и даже выпускают книги - как это делает издательство Vivat.

"У нас все идет своим чередом…"

"С одной стороны, выпуск книг для нас - это профессия и призвание. С другой стороны, работа помогает нам не сойти с ума", - делится в беседе с DW основательница и генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова. До войны в ее издательстве работало 177 постоянных сотрудников и около 200 внештатных. Многих здесь уже нет, некоторые сражаются на фронте.

Издательница Юлия Орлова в украинском национальном костюме до войны - и в подвале своего дома в марте 2022 года

Те же, что остались, продолжают работать - в "домашнем офисе", который основную часть времени располагается в бомбоубежище. "Вся наша редакционная работа, включая набор и корректуру текстов, заключение контрактов, иллюстрирование, продолжает идти своим чередом", - говорит Юлия.

В результате обстрела здание ее типографии пострадало, и теперь издательству приходится прибегать к услугам других типографий - под Киевом и на западе страны. Склад издательства был эвакуирован под Львов, и теперь продажи могут быть возобновлены, прежде всего - в цифровом формате. Впрочем, 20 мая издательство вновь открыло свой книжный магазин в центре Харькова - посреди разрушенных зданий. Известный украинский поэт, писатель, музыкант и переводчик Сергей Жадан прочитал на его открытии свои новые стихи.

Поэт Сергей Жадан на открытии книжного магазина "Виват" в Харькове 20 мая 2022 года

"Этой символической акцией мы хотим привлечь внимание к проблемам украинских издателей, которые, несмотря на огромные убытки и падение доходов, спасают украинскую книжную индустрию", - поясняет официальный представитель издательства Vivat Галина Падалко. "Люди в Украине отчаянно нуждаются в ощущении того, что жизнь продолжается", - подчеркивает она. По словам спикера, в последние недели спрос на литературу постоянно растет - особенно на детские и юношеские книги. С начала войны только Vivat выпустил уже более 60 книг. Не отстают от него и другие украинские издательства.

"Когда речь идет о войне, есть только черное или белое…"

Издательство Vivat было создано в 2013 году в результате слияния двух небольших издательств и в последующие годы проделало путь к вершине украинского издательского бизнеса. За год до начала войны им было продано почти два миллиона книг. "Это делает нас одним из трех ведущих издательств в стране", - подчеркивает Орлова.

Сотрудничающий с издательством Vivat Виталий Запека работает на фронте над своей новой детской книгой. Она будет опубликована после войны и посвящена его внучке

Предмет ее особой гордости - качество выпускаемых в Vivat книг. "Мы работаем с ведущими украинскими и зарубежными авторами и прокладываем путь новым талантам", - отмечает предпринимательница. Художественная и нехудожественная литература, украинские тексты и переводы, но прежде всего детские книги, - ассортимент издательства Vivat весьма широк.

До 2014 года здесь также выходили книги и на русском языке. С российской аннексией Крыма наступил переломный момент. "Мы заняли четкую проукраинскую позицию. Это нанесло нам большой экономический ущерб, потому что восточная Украина - русскоязычная, и Крым тоже был одним из наших рынков. Но абсолютно четко позиционировать себя имело для нас очень большое значение. Когда речь идет о войне и нарушении международного права, есть только черное или белое", - убеждена Юлия Орлова.

Бухгалтер издательства Vivat Анна Грабина оборудовала себе рабочее место в подвале своего дома. "Почти уютно", - шутит она

С ее точки зрения, ни российским книгам, ни российским издательствам нет места сейчас на украинском рынке - собственно, и на международном тоже. "Мне больно, потому что у меня было много друзей и коллег в России", - говорит Орлова, сама родившаяся в Мурманске. Но, напоминает она, каждый российский издатель также платит налоги у себя в стране и тем самым поддерживает эту войну. Кроме того, по словам Юлии Орловой, она не видит сильной и четкой позиции российской культуры, в том числе и представителей издательской сферы, в отношении аннексии Крыма, затяжных военных действий в Донбассе - и, в первую очередь, агрессивной войны, развязанной Россией против Украины.

"Невозможно подготовиться ни к войне, ни к смерти…"

Как и многие харьковчане, Юлия не могла сомкнуть глаз в ночь на 24 февраля. "Поступало много информации от разведывательных служб, что все начнется этой ночью. И все равно никто не верил, что будет война", - говорит она. По словам девушки, даже несмотря на то, что многое говорило о приближении войны, она не была к ней готова. "Невозможно подготовиться ни к войне, ни к смерти", - произносит Юлия. Но в пять часов утра предрассветную тишину в Украине разорвали взрывы снарядов, выстрелы и шумы от противоракет.

"Мы все выбежали на балкон, хотя это было самое глупое, что мы могли сделать...", - говорит Юлия. Сейчас она уже может различить по звуку практически все реактивные системы залпового огня, будь то российские "Град" и "Смерч" или средства украинской противовоздушной обороны.

"Я надеюсь на возрождение украинского книгоиздания…"

Пусть даже конца войне еще не видно, Юлия Орлова и ее коллеги твердо убеждены: победа будет за Украиной - впрочем, морально она эту войну уже давно выиграла.

"Я надеюсь на возрождение украинского книгоиздания в послевоенный период. И мы будем играть центральную роль в восстановлении страны", - говорит девушка.

"И очень важно, чтобы мир лучше узнал украинскую литературу - тем более у нас так много замечательных авторов, особенно в области детской и юношеской литературы. Людям стоит открыть их для себя", - уверена основательница и генеральный директор харьковского издательства Vivat Юлия Орлова.

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