 Дмитрий Богачук: украинский фотограф, питающий слабость к Франции | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.04.2022

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Культура и стиль жизни

Дмитрий Богачук: украинский фотограф, питающий слабость к Франции

От пустынного пляжа в Одессе - до Мон-Сен-Мишель в Нормандии. В Берлине открылась выставка работ неповторимого украинского фотохудожника Дмитрия Богачука.

Одесса, пляж Ланжерон

Одесса, пляж Ланжерон

От изумительных минималистичных ландшафтов в нежных тонах - до лаконичных городских зарисовок. От этих не похожих ни на какие другие фоторабот не могут оторвать взгляд и те, кто далек от фотографии. 28 апреля во Французском институте Берлина в сотрудничестве с берлинской художественной галереей ArtEast открылась выставка "Равнинный край" ("Das flache Land") известного украинского фотографа, мастера пастельной гаммы Дмитрия Богачука, работающего в жанре урбанистического и классического пейзажа. Эта экспозиция - его премьера в Германии. DW удалось пообщаться с Дмитрием за несколько часов до вернисажа по телефону. Интервью он давал за рулем автомобиля, преодолевая вместе с женой и двумя маленькими детьми нелегкий путь в Берлин из охваченной войной Украины.

DW: Расскажите немного о себе.

Дмитрий Богачук: Я родился в 1987 году в городе Вишневое под Киевом. По образованию - искусствовед. Однако на данный момент я работаю как фотограф и преподаю в Киевской школе фотографии. У меня много талантливых студентов. Но сейчас из-за войны все приостановилось, школа закрыта. И мы находимся в подвешенном состоянии - как, впрочем, и все украинцы. У меня сопроводительное письмо с разрешением на выезд в Берлин, подписанное министром культуры Украины. Благодаря ему мы смогли пересечь границу. Добираемся на автомобиле всей семьей. Вместе со мной - жена и двое детей 3 и 5 лет: Прохор и Ксения.

- Где вас застала война?

Дмитрий Богачук с семьей (фотография сделана до войны)

Дмитрий Богачук с семьей (фотография сделана до войны)

- Мы находились дома - в Броварах под Киевом. Ранним утром 24 февраля в километре от нас упали первые бомбы. Мы были в шоке, но сразу стало понятно, что это - полномасштабное вторжение. Нужно было что-то делать. Первое, о чем я подумал: надо срочно бежать за водой и самыми необходимыми продуктами, ведь у нас маленькие дети! Потом мы решили ехать в аэропорт, чтобы куда-нибудь улететь. Но оказалось, что все авиарейсы отменили. В результате мы остались на две с половиной недели в Броварах. Состояние было жуткое. Я звонил своему другу, фотографу Саше Нестеровскому, в Бучу. Он сказал, что город оккупирован, рассказывал страшные истории. Мы очень испугались, что тоже попадем в оккупацию, и уехали в Хмельницкий. Там тоже бывали взрывы, но это несравнимо с тем, что происходило в Буче и Броварах. И вот сейчас, два с лишним месяца спустя после начала войны, едем в Берлин, где организована выставка моих работ. Однако планов оставаться в Европе у нас нет. Мы обязательно вернемся домой. Тем более у нас родители там. Они молодцы, держатся. Вы знаете, украинцы вообще - очень мужественный народ. И мы уверены: победа будет за нами.

- А как вы получили приглашение приехать в Берлин?

- Проведение моей персональной выставки в берлинской художественной галерее ArtEast запланировали около года назад. Все работы для экспозиции были подготовлены и находились в Киеве, но из-за войны они там и застряли, их невозможно было вывезти. Но вот теперь такая возможность появилась.

Ипорт (Yport), Франция

Ипорт (Yport), Франция

- Расскажите о концепции выставки.

- В экспозиции представлена серия пейзажей, снятых во Франции в период с 2012 по 2022 годы, а также фотографий, которые я сделал в Украине. Изначально планировалось представить только фотоработы, созданные во Франции. Но потом концепцию изменили и решили показать и то, что снято мной на родине.

Полуостров Крым

Полуостров Крым

- А что вас связывает с Францией?

- Для меня Франция - как вторая родина. Я очень часто там бываю, мне близка французская культура, я чувствую связь с Францией, я влюблен в эту страну. Также владею французским - правда, не в совершенстве. Когда я получал искусствоведческое образование, меня очень вдохновляли французские художники-импрессионисты. Я бредил изображенными на их полотнах ландшафтами. Особенно мне близки Альбер Марке и Клод Моне. Именно их произведения меня мотивировали к решению оставить искусствоведение и стать фотохудожником. Я обожаю бывать во Франции, ее ландшафты меня покоряют. Мои любимые регионы - Нормандия и Бретань. Они очень красивы с точки зрения света. В своей работе я очень большое внимание уделяю освещению, а в Нормандии и Бретани каждый день появляется какой-то новый необычный свет.

Отлив у острова Мон-Сен-Мишель

Отлив у острова Мон-Сен-Мишель

- Какие пока не изведанные места вам особенно интересны для проведения съемки?

- Мне очень хотелось бы поснимать в Нью-Йорке, вообще познакомиться с этим городом, с его музеями. Я очень люблю музеи. Последняя моя поездка перед войной была связана с посещением Музея Гуггенхайма в Бильбао, после чего я отправился фотографировать Стокгольм. Снимаю я в различных ситуациях. Порой и вид из окна может стать интригующим. Обожаю море. Это для меня - отправная точка. Люблю большие пространства.

- А людей снимаете?

- Людей я иногда включаю в свои работы. Одна из моих особенно популярных среди коллекционеров фотографий - дедушка в саду Тюильри в Париже. Его образ, выражение лица, одежда напомнили мне персонажей картин бельгийского художника Рене Магритта. Я решил немного понаблюдать за ним, пошел следом. Он, видимо, понял, что я за ним наблюдаю, резко обернулся - и в этот момент я его сфотографировал. Вот так, ненамеренно, получилась интересная портретная фотография в городской среде. Но вообще мне на данный момент неинтересно работать с лицами. Была даже такая забавная история: как-то я пытался сделать портрет знакомого и в какой-то момент попросил его на секунду выйти из кадра, поскольку увидел, какой красивый у него за спиной пейзаж, и решил сначала запечатлеть этот вид - для себя.

Киев, Оболонь

Киев, Оболонь

Вначале я специализировался на черно-белой фотографии. В этом смысле на меня оказал большое влияние мой хороший знакомый - известный американский фотограф британского происхождения, мастер черно-белых пейзажей Майкл Кенна, с которым мы вместе работали. Но потом я понял, что фото в цвете лучше раскрываются с эмоциональной точки зрения, и пошел по этому пути.

- Где вам довелось представлять свои работы?

- В первую очередь - в Киевской картинной галерее. Но также у меня были выставки в Тбилиси, Лос-Анджелесе, Париже. Во французской столице я представлял и одну из моих фотокниг.

Желтый автобус

Желтый автобус

- Какие ваши работы лично вам особенно по душе?

- Мне особенно близки те работы, с которых начал вырабатываться мой авторский стиль. Среди них есть фотография, на которой запечатлен автобус-маршрутка в Вишневом - городе, где я родился и вырос. К слову, это первая моя работа, которую я представлял во Франции. Французского зрителя в ней привлекло то, что она позволяет по-новому, под каким-то другим углом воспринять украинскую реальность - благодаря особому освещению во время съемки. А вот пришедший на открытие моей парижской выставки знаменитый бразильский фотограф Себастьян Сальгадо выделил работы, созданные в Одессе - сказал, что в них есть особая глубина. Среди фоторабот, которые я показываю в Берлине, как раз есть фотографии из Одессы.

- А кто из немецких фотохудожников производит на вас впечатление?

- Большое влияние оказала на меня Дюссельдорфская школа фотографии, которую я посетил в 2016 году. Концептуальный и визуальный подход, безусловно, оставил в моем творчестве огромный след, несколько "переработанный" под влиянием французского импрессионизма. Мое искусствоведческое образование позволило мне понять разные эстетики и взять лучшее и наиболее интересное для себя. Во всяком случае, я очень надеюсь на это. Но окончательное решение всегда за зрителем.

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