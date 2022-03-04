 Вижу фото из Украины и начинаю рыдать: как журналистка из ФРГ помогает Одессе и одесситам | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.04.2022

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Культура и стиль жизни

Вижу фото из Украины и начинаю рыдать: как журналистка из ФРГ помогает Одессе и одесситам

Ира Петер пять месяцев жила в Одессе и вела блог о жизни в этом городе, в который влюбилась с первого взгляда. С началом войны в Украине она все свободное время посвящает помощи одесситам.

Одесса во время бомбардировки, 3 апреля 2022 года

Одесса во время бомбардировки, 3 апреля 2022 года

Немецкая журналистка Ира Петер (Ira Peter), которая в 2021 году вела блог о жизни в Одессе, а в 2022 году получила за этот проект награду в номинации "Новичок года" (Newcomerin des Jahres), победив в конкурсе "Золотые блогеры" (Goldene Blogger), по ее собственным словам, влюбилась в Одессу с первого взгляда. С самого начала войны в Украине, которую начала Россия, Ира Петер практически все свободное время посвящает помощи любимому городу и его жителям: собирает пожертвования, организует доставку гуманитарной помощи одесситам и поддерживает беженцев, прибывающих оттуда в Германию. DW побеседовала с журналисткой.

DW: Как вы стали летописцем Одессы?

Ира Петер: Мне повезло победить в конкурсе на получение стипендии городского летописца (Stadtschreiber-Stipendium), присуждаемой раз в год Немецким форумом восточноевропейской культуры (Deutsches Kulturforum östliches Europa) - общественной организацией, которая собирает и распространяет информацию о культурном прошлом и настоящем тех регионов Восточной Европы, где проживали или проживают немцы. В рамках этого проекта я пять месяцев жила в Одессе и вела блог о жизни этого города.

- А почему вы решили участвовать в этом конкурсе?

- Главную роль сыграла даже не потенциальная возможность пожить в Одессе, а шанс побывать в Украине. Это родина моих бабушки и дедушки, которые в 1936 году как этнические немцы были депортированы оттуда в Казахстан. Этой темой я интересуюсь с 2018 года - с тех пор, как впервые съездила в Украину и посетила деревню, где до депортации жили бабушка и дедушка.

Немецкая журналистка Ира Петер

Немецкая журналистка Ира Петер

Несмотря на то, что до той поездки я там никогда не бывала, я сразу почувствовала свою принадлежность к этой стране и ее народу - возможно, потому, что мои родные и в Казахстане, откуда мы переселились в Германию в 1992 году, продолжали жить на украинский лад, готовить украинские блюда и разговаривать на некой смеси немецкого и украинского. Я и сама понимаю украинский, немного его изучала - правда, не говорю на этом языке. Однако в Одессе главный язык общения - русский, на котором я говорю, и проблем войти в контакт с людьми не было.

- Что входило в ваши основные задачи?

- Каждый день я проводила от двух до четырех интервью - встречалась с пережившими Холокост людьми, бывала в Музее Холокоста, беседовала с немцами, которые при Сталине были депортированы в Сибирь, а спустя продолжительное время вернулись обратно на родину. Также ездила в расположенные в Одесской области бывшие немецкие деревни, посещала сохранившиеся кирхи, немецкие кладбища.

С одной одесской немецкоязычной школой реализовала видеопроект. То есть, с одной стороны, моей задачей было восстановить связь времен, а с другой - навести мосты между Украиной и Германией, пробудить интерес немцев к Украине, а также ближе познакомить украинцев с Германией. Поэтому свой блог я вела на двух языках - немецком и украинском.

Нужно было также много времени уделять социальным сетям - к примеру, буквально каждый день выкладывать фото, видео и тексты в Instagram. И многие мои подписчики, ранее никак не связанные с Украиной, просто влюбились в эту страну. Сейчас я часто получаю сообщения от совершенно незнакомых мне людей, которые пишут: я очень близко к сердцу принимаю то, что происходит сейчас в охваченной войной Украине, - именно потому, что читал твой блог и видел Одессу твоими глазами. Благодаря такой обратной связи я теперь особенно хорошо понимаю, сколь важна была проделанная работа.

- На какой период пришлось ваше пребывание в Одессе?

- Я жила там с июня по октябрь 2021 года - причем, в самом центре, на Пушкинской. И полюбила этот совершенно особенный, не похожий ни на один другой город всей душой. Квартира, в которой я жила, принадлежит одной одесской писательнице и художнице-акционистке, теперь она моя близкая подруга. Благодаря ей у меня появилось в Одессе очень много и других друзей, с которыми я постоянно на связи. Могла ли я тогда представить себе, что ожидает Одессу и Украину…

- Какой была ваша первая реакция, когда вы узнали о том, что в Украине началась война?

Ира Петер на знаменитой Потемкинской лестнице в Одессе

Ира Петер на знаменитой Потемкинской лестнице в Одессе

- 24 февраля в 6 часов утра я получила сообщение от моей одесской подруги. Она писала, что вот уже целый час слышит взрывы и звуки сирены воздушной тревоги. Я просто не могла в это поверить. Да, конечно, обстановка на украино-российской границе на протяжении нескольких недель накалялась, Россия стягивала свои войска. Да, 21 февраля Путин выступил с речью, в которой обнародовал свою версию истории и таким образом легитимизировал военные действия РФ в Украине. И все равно мне до последнего момента не верилось, что Россия пойдет на развязывание войны.

Я испытала страшную душевную боль и просто разрыдалась от безысходности. Со временем я научилась более или менее справляться с этим. Но как только вижу фото со сценами войны в Украине или разговариваю по телефону с одесскими друзьями, то не выдерживаю и начинаю рыдать. Так что им приходится еще и успокаивать меня. Они вообще очень мужественные люди.

- А что сейчас с вашими одесскими друзьями?

- Некоторые покинули родину, причем почти все из уехавших нашли спасение в Германии. Но большинство остались дома. Например, когда один мой одесский друг, не имеющий права в период войны покидать Украину из-за призывного возраста, хотел отправить в эвакуацию жену и ребенка, услышал в ответ категоричное "нет". Родные решили, что в такое тяжелое время семья должна быть вместе. Также знаю женщину, у которой ребенок с ограниченными возможностями здоровья и престарелая мать. Если ей уезжать, то придется мать оставить одну. Она сказала, что никогда на такое не пойдет. К тому же люди понятия не имеют, что их ожидает в незнакомой стране.

Я очень много работаю с беженцами в Гейдельберге и Мангейме и хорошо знаю, как им живется. В лучшем случае, вновь прибывшим на один-два месяца бесплатно предоставляют кров немецкие семьи, но в основном их расселяют по общежитиям и спортзалам. Как правило, эти люди не знают немецкого, не ориентируются в германских реалиях, не в курсе, в какие инстанции обращаться, чтобы, к примеру, определить своего ребенка в школу или устроиться на работу. Все это очень тяжело. Поэтому я понимаю тех, кто никуда не уезжает. С другой стороны, вспоминая о трагедиях в Мариуполе и Буче, думаешь: а ведь было бы по-другому, если бы эти люди вовремя уехали из охваченной войной страны.

- Вы многое делаете сейчас для поддержки одесситов. Пожалуйста, расскажите об этом.

- Я сотрудничаю в Гейдельберге с Фондом Руннебаума (Runnebaum-Stiftung). Мы дважды организовали транспортировку в Одессу и Киев медикаментов и медицинской техники, приобретенных нами на собранные пожертвования. С автобусом, который возил такую гуманитарную помощь, я также отправляла посылки для своих друзей. На данный момент собранных нами денег хватает на финансирование еще пяти таких рейсов.

Доставка этого груза в Одессу связана с большими сложностями. Дело в том, что наш автобус доезжает только до Молдовы. Там люди из одной церковной организации разгружают его и доставляют груз к украинской границе, где передают его дальше по отлаженной нами цепочке. Между прочим, ни один человек - а ведь среди волонтеров есть совершенно незнакомые нам люди - нас ни разу не подвел: груз из Германии оба раза пришел по назначению. В Киев лекарства добровольно доставляет на микроавтобусе одна женщина, у которой есть возможность проходить через все посты благодаря наличию удостоверения волонтера. Причем едет она туда и обратно без сопровождения. Остается поражаться бесстрашию таких людей.

Мы также сотрудничаем с German Doctors - гуманитарной организацией со штаб-квартирой в Бонне, которая оказывает медицинскую помощь кризисным регионам. Так, двое врачей-волонтеров от German Doctors отправились недавно в Украину - на нашем автобусе, который повез туда медикаменты. К слову, этот автобус возвращается в Германию не порожняком, а привозит сюда беженцев из Одессы, сумевших добраться до Молдовы. Продолжительность последнего рейса из Молдовы в Германию составила 36 часов. Так что пассажирам, среди которых были престарелые и больные люди, пришлось нелегко.

Я помогаю вновь прибывшим, отдавая этому почти все свободное время - закупаю для них продукты, перевожу, ищу жилье, собираю пожертвования. Конечно, я не социальный работник, а журналист. Мне также нужно заниматься своей работой. И, признаюсь, я устаю от такой нагрузки. Но несмотря ни на что, я буду помогать людям до тех пор, пока не наступит мир. Переживать чужое горе, лежа на диване - нет, на такую сделку с совестью я пойти не смогу. Иными словами, я буду и впредь делать то, что делаю, и при этом мечтать об Одессе, куда отправлюсь немедленно после того, как кончится война, - чтобы вновь увидеть любимый город и обнять дорогих друзей.

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