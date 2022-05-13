Спасенные от войны: в Мюнхене показывают работы украинских художников

"Искусство должно жить", - эта фраза стала своего рода девизом молодого арт-дилера из Киева Катерины Возиановой. Когда Россия начала стягивать свои войска к украинской границе, она с небольшой картиной под мышкой и чемоданом в руке бежала из Украины в Мюнхен. Однако незадолго до российского вторжения Катерина вернулась в родной город - чтобы, рискуя жизнью, спасти оставшиеся в ее галерее картины. "Мы очень боялись, что российская армия не только все здесь разграбит, но и полностью уничтожит", - рассказывает в беседе с баварской телерадиокомпанией BR Катерина Возианова.

Девушка с гордостью показывает журналистам спасенные картины, которые она готовится представить на своем стенде в рамках крупнейшей в Баварии художественной ярмарки современного искусства ARTMUC, открывшейся в Мюнхене.

Женщина на верблюде на фоне пейзажа среднерусской полосы

На одном из полотен изображена женщина, которая, флиртуя с мужчиной, тянет его за галстук и увлекает за собой. На другом – жалкого вида истощенная собака, словно застывшая у стены. А вот – созданная известным художником из Одессы Евгением Петровым акварельная работа под названием "Отпуск".

Она вполне могла бы стать иллюстрацией к какому-нибудь произведению в духе Пелевина: пожилая корпулентная женщина в купальнике, восседающая верхом на верблюде, с серьезным видом обозревает открывшийся перед ее глазами пейзаж среднерусской полосы – невысокие, поросшие зеленым кустарником и редким лесом холмы с извивающейся между ними речкой, на берегу которой мирно пасутся… жирафы. Сюрреалистично и одновременно как-то трогательно. Богатая палитра красок на картинах Петрова, которые написаны мелом или акварелью, а также их абстрактные, реалистические и сюрреалистические сюжеты всегда поражают воображение зрителя.

В общей сложности 40 работ современных украинских художников перевезены Катериной Возиановой из Киева в Мюнхен. При поддержке немецкого режиссера, сценариста и актера Тобиаса Клозе (Tobias Klose), который оказывает большую помощь украинцам, Катерина Возианова спасла эти произведения искусства не только для того, чтобы сохранить их, но и для того, чтобы дать возможность оставшимся в Украине художникам заработать на жизнь даже во время войны. А десять процентов от выручки с продажи картин по общей договоренности будут направляться на нужды гуманитарных организаций и украинской армии.

Евгений Петров. "Ноябрь. Топлесс"

В помещении, выделенном Катерине для экспозиции, к стене прислонено несколько больших оранжевых труб. Именно в них она перевозила вынутые из рам и свернутые в рулоны полотна. Сначала Катерина добиралась с этим багажом на автобусе, битком набитом бежавшими из Украины женщинами и детьми, в Румынию, а оттуда - самолетом в Мюнхен. К счастью, картины в пути не пострадали.

Художник Николай Белоус: мощный во всех смыслах

Арт-дилер рассказывает о мощном и очень востребованном украинском художнике Николае Белоусе. Уроженец Киевской области окончил Харьковский художественно-промышленный институт, а затем, после стажировки в Германии, несколько лет преподавал художественные дисциплины в Полтавском национальном техническом университете. Его работы показывают на выставках в России, Украине, Франции, Германии, Чехии. Николай сейчас остался в Украине один, без семьи. Он сам настоял на том, чтобы жена и дочь уехали - не хотел подвергать их жизнь опасности.

Как рассказывает Катерина, Белоус намерен стеной стоять за свой дом и художественную мастерскую - сказал, что, если кто-то на них посягнет, он вооружится молотом и будет биться до последнего. И, по словам Катерины, его действительно голыми руками взять трудно: Белоус - личность мощная во всех смыслах: его внушительных размеров фигура всегда выделяется на художественных ярмарках и вернисажах.

Пророческий абсурд Евгения Петрова

Катерина достает из оранжевой трубы очередную картину. На ней изображен вулкан с котлованом, заполненным желтой пузырящейся лавой, куда группа голых людей погружается, словно в бассейн. Это работа Евгения Петрова, а называется она "Горящие путевки". Одесский художник создал ее перед войной. Получилось зловеще и пророчески. Ведь не зря говорят, что нарастание абсурда - верный признак приближения катастрофы.

Евгений Петров, как и Николай Белоус, намерен до последнего защищать от захватчиков свои работы и свою одесскую мастерскую. На одной из его картин, привезенных в Мюнхен, можно увидеть еще мирную Одессу и собравшихся на берегу моря людей.

Катерина Возианова сразу преображается, когда ее просят рассказать о жизни украинской арт-тусовки до войны. "Украинцы ведь очень артистичные и креативные. Украина - богатая талантами земля. Множество известных всему миру великих писателей, художников, певцов, музыкантов, композиторов родились в Украине или у них украинские корни. Это наше культурное наследие, и мы должны защитить его для будущих поколений", - подчеркивает девушка.

Защитить самобытность Украины

Сейчас Катерина Возианова и Тобиас Клозе ведут переговоры с властями Мюнхена о создании в центре города поп-ап галереи. Прямо рядом со знаменитой площадью Мариенплац они хотят запустить проект "Артхаб" и в его рамках не только демонстрировать искусство, но и устраивать встречи художников - чтобы собратья по творчеству могли обменяться опытом и идеями, спросить совета и просто пообщаться.

Катерина Возианова готовит картины к показу на арт-ярмарке ARTMUC

Кроме того, планируется проведение мероприятий, призванных популяризировать украинское искусство. Как отмечает Тобиас Клозе, в Украине очень много молодых талантливых художников, и это еще раз говорит о ее самобытности и богатой культуре, которую нужно защищать и показывать всем.

Художественная ярмарка современного искусства ARTMUC, где представлены спасенные от войны работы украинских художников, проходит в Мюнхене с 13 по 15 марта. А после окончания работы ярмарки картины из Украины, скорее всего, переедут в их новый дом - поп-ап галерею "Артхаб". Катерина Возианова и Тобиас Клозе очень надеются на это.

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