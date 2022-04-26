Бежавшие от войны в Германию украинки создали оркестр и собирают залы

Эти женщины-музыканты, бежавшие от войны в Украине и нашедшие спасение в Германии, решили назвать основанный ими здесь оркестр "Мрiя", что в переводе с украинского означает "Мечта". А мечтают они о том, чтобы музыка сопровождала их и после войны. Оркестр образован полтора месяца назад. Сегодня в его составе уже 30 человек.

Дирижер Одесского театра оперы и балета Маргарита Гринивецкая - одна из новеньких в оркестре "Мрiя". Она бежала из Украины в самом начале войны. Приехав в Германию, договорилась с двумя подругами-музыкантами время от времени вместе музицировать - просто чтобы не терять форму. "Я и представить себе не могла, что наш первый совместный концерт состоится на такой большой сцене - в Берлинской филармонии", - признается она в беседе с DW. И действительно: концерт оркестра "Мрiя" состоится в Берлинской филармонии вечером 10 мая. В его программе - произведения немецкой классической музыки и сочинения украинских современных композиторов.

Широкая помощь артистам, художникам, музыкантам

Совместно с гуманитарной ассоциацией "Alliance4Ukraine", объединившей немецкие общественные организации, фонды, государственные учреждения и компании, скооперировавшиеся для оказания поддержки украинским беженцам, оркестр "Мрiя" хочет также воспользоваться случаем и со сцены Берлинской филармонии поблагодарить всех тех, кто помогает нашедшим спасение в Германии украинцам, а также поддерживают Украину в это нелегкое для нее время. Оркестр сотрудничает и со специально созданной инициативой Берлинского филармонического оркестра, занимающейся организацией рабочих мест для профессиональных артистов из Украины. В оказании помощи своим соотечественникам участвует и сама "Мрiя" - помогает с трудоустройством артистов и представителей других творческих профессий из Украины.

Музыканты коллектива "Мрiя" на сцене Берлинской филармонии

Когда речь идет о жилье для артистов, поиске репетиционных залов или концертных площадок, большую помощь оказывает гамбургская ассоциация содействия культуре Culture Connects, основанная в 2018 году. Ее председатель Роман Охем (Roman Ohem) уже семь лет занимается организацией камерных концертов с участием украинских музыкантов в Германии. А сейчас с помощью своего друга, виолончелиста Льва Кучера, он запустил сайт Mriya.de.

"То, что мы делаем, очень важно лично для меня", - подчеркивает Охем в интервью DW. По его словам, с помощью людей, у которых есть знакомые и друзья среди украинских беженцев, в Culture Connects составляют списки профессиональных музыкантов из Украины, которые бежали в Германию и ищут помощи.

Роман Охем уже оказывал помощь музыкантам, бежавшим в Германию из охваченной гражданской войной Сирии - поддерживал их в качестве скрипача в созданном ими оркестре. Сейчас он помогает украинским музыкантам - в том числе и в решении всяческих бюрократических вопросов. "Таким образом, у музыкантов высвобождается время для того, чтобы продолжать работать над собой", - говорит Роман. Ну, а разработкой сценариев выступлений, составлением программ концертов и расписания репетиций музыканты занимаются уже сами, рассказывает он.

Первоклассная программа концерта в Берлине

Все те, кто играет в оркестре "Мрiя" - а в нем уже появились и мужчины, - профессиональные музыканты. Основательница оркестра - известная альтистка Катерина Супрун. Анна Цуркан, которая на концерте в Берлинской филармонии солирует на скрипке в "Карпатской рапсодии" для скрипки и фортепиано украинского композитора Мирослава Скорика, является лауреатом многочисленных международных конкурсов и играет в составе Национального симфонического оркестра Украины. Солидный послужной список и у Маргариты Гринивецкой. Прежде чем занять пост дирижера в Одессе, она работала с известным украинским дирижером Оксаной Лынив. Также Маргарита выступала в Баварской государственной опере в Мюнхене и в египетском Луксоре Египет.

Здание Берлинской филармонии

В программе выступления коллектива "Мрiя" на сцене Берлинской филармонии - Концерт для двух фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении звездных украинских пианистов Екатерины Титовой и Артема Ясинского, а также знаменитый Концерт для скрипки с оркестром ля минор Иоганна Себастьяна Баха. Кроме того, прозвучит музыка современных украинских композиторов, таких как Валентин Сильвестров. Его произведение "Тихая музыка" в настоящее время исполняется на многих концертах в Германии. Известен немцам и композитор Мирослав Скорик, который написал много произведений для струнного оркестра.

Как признается Маргарита Гринивецкая, звучание украинской музыки переполняет ее эмоциями. На концерте, который она вела в Вильнюсе, дирижер даже чуть не расплакалась. "Я была близка к слезам, когда поняла, что жизнь у нас в Украине уже никогда не будет прежней. Я не знаю, когда вернусь в мою любимую Одессу, в мой дом. Поэтому для нас очень важно играть эту музыку и ощущать связь с нашей страной", - говорит она.

Вырученные от продажи билетов деньги - на помощь жертвам войны в Украине

Музыканты оркестра играют главным образом на струнных инструментах, есть также несколько деревянных духовых. Участвующие в концерте мужчины находятся в Германии временно: они все призывного возраста, так что им в скором времени нужно будет возвращаться в Украину - защищать родину. "Музыкантам-мужчинам разрешается покидать страну только в том случае, если их выступления за границей Украине в данный момент нужнее, чем их служба в армии с оружием в руках", - поясняет Роман Охем, который много делает для того, чтобы украинские музыканты получали освобождение или отсрочку от военной службы.

На репетиции

У Маргариты Гринивецкой в Германии часто возникает ощущение, что война постепенно становится нормой. "Поэтому нам важно показать, что война - это плохо и что украинцам срочно нужна помощь и поддержка", - говорит дирижер.

Тот, кто думает, что украинские музыканты получают площадки для своих выступлений бесплатно, ошибается, уверяет Роман Охем. "Мы должны платить филармонии за аренду 11 000 евро, никаких скидок нет. Причем эти 11 000 евро долга я взял лично на себя", - поясняет скрипач.

Небольшой грант от государства, который Охем как свободный музыкант получил во время пандемии COVID-19 для покрытия своих убытков, он также вложил в гуманитарные проекты. "Наши концерты на 100 процентов некоммерческие, а это значит, что все излишки, которые остаются от вырученных от продажи билетов денег после выплат за аренду помещения и прочих необходимых платежей, сразу же переводятся в Украину", - поясняет он.

Концерт в Берлинской филармонии проводится при поддержке, в частности, Немецкого оркестрового фонда. Вырученные средства пойдут на оказание медицинской помощи жертвам войны. Для находящихся в Германии украинских беженцев вход на концерт бесплатный.

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