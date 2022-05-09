Звезда балета Лоран Илер: из Москвы - в Мюнхен

Для Москвы уход с должности художественного руководителя балета Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко звезды такого масштаба, как французский танцовщик, балетмейстер и педагог Лоран Илер, - это однозначно потеря. Зато для Мюнхена - удача: несколько дней назад Лоран Илер возглавил Баварский государственный балет. 59-летний Илер, который на протяжении 22 лет был звездой балетной труппы Парижской национальной оперы, считается одним из величайших артистов балета в мире.

Приняв решение покинуть Россию в феврале 2022 года, три дня спустя после вторжения РФ в Украину, Илер, первый после Мариуса Питепа балетмейстер-француз, вставший во главе российской труппы, "уходил в никуда": тогда он еще не знал, что его пригласят в Баварский государственный балет. Как отметил Илер в интервью информационному агентству dpa, он уволился из московского театра, "не имея никакого плана на будущее".

Должность художественного руководителя Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер занимал с 2017 года. Под его руководством эта труппа трижды была удостоена российской национальной театральной премии "Золотая маска" - в 2018 году в номинации "Балет/Спектакль" и в 2019 году в номинациях "Балет-Современный танец/Работа балетмейстера-хореографа" и "Балет-Современный танец/Мужская роль".

Блестящая карьера и четкая позиция

Лоран Илер родился 8 ноября 1962 года в Париже. В 1979 году он окончил балетную школу Парижской национальной оперы и был принят в труппу в качестве артиста кордебалета. А в 1985 году, в возрасте 23 лет, Илер перескочил ступень первого танцовщика и был возведен директором балетной труппы Рудольфом Нуреевым в ранг этуали балета Парижской оперы - за исполнение партии принца Зигфрида в "Лебедином озере". Это самый высокий ранг танцовщика в балете Парижской национальной оперы.

Лоран Илер решил, что балет "Жизель", постановочная версия которого не менялась с 1991 года, устарел и требует обновления. Из него убрали все изжившие себя элементы. В итоге получился свежий зрелищный спектакль

Илер был задействован в исполнении огромнейшего репертуара. Он танцевал ведущие партии в балетах Рудольфа Нуреева, Михаила Фокина, Уильяма Форсайта, множества других звездных хореографов. Наконец, Илер выступал в качестве приглашенного солиста с такими труппами, как британский Королевский балет в Лондоне и Берлинский государственный балет.

В Баварском государственном балете, основной сценой которого, как и Баварской государственной оперы, является Национальный театр в Мюнхене, Лоран Илер приступил к исполнению обязанностей балетмейстера 9 мая. Он сменил на этом посту россиянина Игоря Зеленского, который ушел в отставку в начале апреля. Но почему Зеленский покинул Баварский государственный балет?

Как он сам заявил, по семейным обстоятельствам. По информации Баварского государственного балета, после российского вторжения в Украину Зеленский открытым текстом высказывался лишь против войны в целом, но не против агрессивной войны России в Украине. К тому же он публично не дистанцировался от президента РФ Владимира Путина.

Для Лорана Илера, наоборот, было недопустимо оставаться в Москве после вторжения России в Украину: политическая ситуация в РФ была несовместима с его представлениями о демократии и свободе. И балетмейстер незамедлительно покинул эту страну.

Самородок, профессионал, человек

Для Баварского государственного балета очень ценно то, что Илеру близок не только традиционный, классический балет, но и современный балет, отметил государственный министр Баварии по вопросам науки и искусства Маркус Блуме (Markus Blume) в связи с новым назначением французского балетмейстера в Мюнхене.

Национальный театр в Мюнхене, являющийся сценой Баварского государственного балета и Баварской государственной оперы

Помимо российской премии "Золотая маска", Илер удостоен целого ряда высоких наград на родине - во Франции. И с его приходом в Баварский государственный балет, Баварская государственная опера под руководством Сержа Дорни надеется еще больше поднять свой престиж. "Я очень рад, что Лоран Илер становится директором Баварского государственного балета. Он известен как открытый, коммуникабельный и занимающий уважительную позицию руководитель", - написал Дорни в Twitter.

Отношение к войне в Украине российских деятелей культуры

Ежегодно в Мюнхене ставится более 20 различных балетных спектаклей - в том числе по произведениям Чайковского и других русских композиторов. И эти постановки исключать из программы Баварской государственной оперы не собираются. Тем более и Даниэль Баренбойм(Daniel Barenboim), генеральный музыкальный директор Берлинской государственной оперы и Государственной капеллы Берлина, предостерег об "охоте на ведьм" в отношении русского народа и русской культуры.

Об этом выдающийся дирижер заявил на концерте солидарности, который он провел в Берлине в начале марта 2022 года. Баренбойм, сам имеющий украинские корни и женатый на русской, подчеркнул, что бойкот русской музыки или культуры, вопрос о введении которого поднимался в Германии после российского вторжения в Украину, вызывает у него наихудшие ассоциации.

К слову, в связи с отказом четко обозначить свою позицию относительно российского вторжения в Украину и публично осудить действия правительства РФ в заголовки немецких газет попало имя не только Игоря Зеленского, но и Валерия Гергиева. Гергиев так и не высказывался по поводу агрессивной войны России против Украины, несмотря на просьбу мэра Мюнхена Дитера Райтера (Dieter Reiter) четко и недвусмысленно дистанцироваться от РФ. Именно поэтому в начале марта Гергиев был освобожден от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Театры Германии помогают танцовщикам из Украины

Из-за войны России против Украины в балетных труппах Германии пополнение. Один только Берлинский государственный балет получил сотни запросов от танцовщиков, которые бежали или собираются бежать из Украины. Новые ангажементы за пределами своей страны ищут и артисты балета из числа россиян.

Ольга Смирнова репетирует в Амстердаме

Наиболее яркий пример тому - Ольга Смирнова. В знак протеста против войны, развязанной Россией против Украины, знаменитая танцовщица покинула балет Большого театра в Москве, в котором была прима-балериной. Сейчас Смирнова танцует в Нидерландах. Вместе со всемирно известными танцорами из Украины она собирала пожертвования для Красного Креста во время выступления в итальянском Неаполе в начале апреля. Участники этого концерта, среди которых были представители самых разных национальностей, решили все вместе оказать поддержку Украине.

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