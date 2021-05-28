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Фото: DW
Фото: DW
Танец
Танец
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Контекст
Немцы - за ослабление запрета на танцы в Страстную пятницу
Немцы - за ослабление запрета на танцы в Страстную пятницу
Страстная пятница - самый тихий из немецких праздников. В Германии в этот день действует запрет на танцы.
Культура
28.03.2024
28 марта 2024 г.
Нематериальное наследие в Германии
Нематериальное наследие в Германии
Что общего между органной музыкой, почтовыми голубями, цирком, акушерством и поэтическим слэмом?
Туризм
30.01.2024
30 января 2024 г.
25 фото
Дочь Бориса Беккера Анна Ермакова стала в Германии звездой
Дочь Бориса Беккера Анна Ермакова стала в Германии звездой
Анна Ермакова, дочь знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера, покорила Германию.
Культура
25.01.2024
25 января 2024 г.
Звезда балета Лоран Илер предпочел Москве Мюнхен
Звезда балета Лоран Илер предпочел Москве Мюнхен
После вторжения России в Украину знаменитый артист балета и хореограф Лоран Илер не смог больше работать в Москве.
Танец
10.05.2022
10 мая 2022 г.
Как в Германии помогают пожилым людям с деменцией
Как в Германии помогают пожилым людям с деменцией
Немецкие ученые считают, что танцевальная терапия снижает риск развития деменции. Подробности у DW.
Культура
05.01.2022
5 января 2022 г.
Полунин танцует для больных рассеянным склерозом
Полунин танцует для больных рассеянным склерозом
Звезда балета Сергей Полунин ко Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом представил постановку "Болеро".
Общество
28.05.2021
28 мая 2021 г.
03:23 мин.
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Всего 34 публикаций (-ия, -ии) на эту тему
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