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Пара исполняет аргентинское танго
Фото: DWФото: DW

Танец

Танец

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Контекст

Деревянный крест

Немцы - за ослабление запрета на танцы в Страстную пятницу

Немцы - за ослабление запрета на танцы в Страстную пятницу

Страстная пятница - самый тихий из немецких праздников. В Германии в этот день действует запрет на танцы.
Культура28 марта 2024 г.
Цирковое представление в Ганновере

Нематериальное наследие в Германии

Нематериальное наследие в Германии

Что общего между органной музыкой, почтовыми голубями, цирком, акушерством и поэтическим слэмом?
Туризм30 января 2024 г.25 фото
Анна Ермакова в шоу Let's Dance

Дочь Бориса Беккера Анна Ермакова стала в Германии звездой

Дочь Бориса Беккера Анна Ермакова стала в Германии звездой

Анна Ермакова, дочь знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера, покорила Германию.
Культура25 января 2024 г.
Звезда французского и мирового балета Лоран Илер

Звезда балета Лоран Илер предпочел Москве Мюнхен

Звезда балета Лоран Илер предпочел Москве Мюнхен

После вторжения России в Украину знаменитый артист балета и хореограф Лоран Илер не смог больше работать в Москве.
Танец10 мая 2022 г.
Курс танцевальной терапии

Как в Германии помогают пожилым людям с деменцией

Как в Германии помогают пожилым людям с деменцией

Немецкие ученые считают, что танцевальная терапия снижает риск развития деменции. Подробности у DW.
Культура5 января 2022 г.
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Полунин танцует для больных рассеянным склерозом

Полунин танцует для больных рассеянным склерозом

Звезда балета Сергей Полунин ко Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом представил постановку "Болеро".
Общество28 мая 2021 г.03:23 мин.
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