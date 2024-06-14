Что танцы могут сказать о характере человека

Институт эмпирической эстетики имени Макса Планка, расположенного во Франкфурте-на-Майне, провел исследование, в центре которого были любители танцев. Ученых интересовало, как занятия танцами связаны с характером человека. К каким же выводам они пришли?

Танцы и склонность к невротизму

По данным института, это исследование отличалось от предыдущих, основанных на небольших выборках, объемным количеством репрезентативных данных из двух разных стран. Ученые из Франкфурта обработали информацию из уже имеющегося банка данных в Швеции, охватывающего широкий срез общества. Они также провели онлайн-опрос в немецких танцевальных школах, в котором приняли участие те, кто занимается танцами на любительском или профессиональном уровне. Всего в исследовании были учтены данные 5435 человек из Швеции и 574 из Германии.

Для своего анализа ученые опирались на "большую пятерку" из психологии. Эта распространенная модель отражает свойства личности, которые характеризуют способность человека адаптироваться к социальной среде: открытость, добросовестность, экстраверсия, способность прийти к согласию и невротизм. В ходе исследования выяснилось, что те, кто увлекаются танцами, менее склонны к невротизму. Фактор "невротизм" показывает, насколько человек эмоционально устойчив, менее восприимчив к стрессу, но в тоже время и менее чувствителен. Кроме того увлекающиеся танцами люди более покладистые, открытые и экстровертированные, чем остальные.

Чем танцоры отличаются от музыкантов

Похожие результаты были выявлены и по отношению к музыкантам. Исследование, проведенное в 2021 году Институтом эмпирической эстетики имени Макса Планка и Каролинским институтом, показало, что люди, играющие на музыкальных инструментах, более сговорчивые и открытые. И танцоры, и музыканты чаще других проявляют поведенческий тип, характерный для экстравертов - они более общительны, экспрессивны, стремятся к новым знакомствам и впечатлениям. Один из авторов исследования Юлия Кристинсен (Julia F. Christensen) объясняет это тем, что музыканты и танцоры используют язык тела в качестве средства самовыражения. В исполнительском искусстве экстраверсия играет особую роль.

В исследовании также приняли участие посетитители танцшкол в Германии Фото: picture alliance/dpa

Однако между музицирующими и танцующими есть и существенная разница: те, кто играют на музыкальных инструментах, более склонны к невротизму - этим они отличаются не только от танцоров, но и от певцов.

Как характер связан с танцевальным стилем

Ученые также выдвинули гипотезу о том, что танцевальные стили также связаны с особенностями характера, поскольку они предполагают различия в физической дистанции между партнерами, уровне моторных навыков, сложности движений и типе музыки. И, действительно, в результате исследования были обнаружены различия в свойствах личности между людьми, предпочитающими определенное направление в танцах. Так, поклонники свинга и балета менее склонны к невротизму, чем те, кто предпочитает латиноамериканские или стандартные бальные танцы. Любители аргентинского танго и балета проявляют большую открытость к новому опыту, чем приверженцы стандарта. А любители уличных танцев отличаются наименьшей открытостью и наибольшей склонностью к невротизму.

Что касается способности прийти к согласию, доброжелательности, то она наиболее присуща тем, кто танцует балет и латину, и наименее - танцорам аргентинского танго и стандарта. Однако, как отмечают ученые, это может быть связано с иными факторами, как, например, музыкальные предпочтения и социальное окружение. Поэтому этот аспект еще предстоит изучить отдельно.