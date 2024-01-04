Арфы нет, возьмите тубу! или На чем играют в Германии

Без хорошо сыгранной на тубе партии может развалиться все музыкальное произведение. Этот инструмент с самым низким звуком среди медных духовых по праву привлек внимание немцев.

Штефан Амброзиус (Stefan Ambrosius) из Баварской государственной оперы говорит, что когда он играет на тубе, он глубоко расслаблен в самом прямом смысле слова. Ведь чтобы извлечь звук из этого большого и тяжелого инструмента, вдох должен быть быстрым и глубоким, а выдох сфокусированным и долгим. "Это почти медитация", - так описывает свою игру музыкант в разговоре с DW.

По сравнению с другими духовыми инструментами туба довольно молода. И хотя еще древние римляне играли на tuba, что на латыни означает "труба", первые привычные для сегодняшнего слушателя конструкции тубы были созданы лишь в 1835 году в Берлине. Там же осенью того же года был зарегистрирован первый патент на бас-тубу F с пятью клапанами, быстро ставшую неотъемлемой частью всей прусской музыки.

В составе симфонического оркестра туба впервые прозвучала в Германии на премьере оперы "Летучий голландец" Рихарда Вагнера в 1843 году. Со временем этот инструмент занял прочное место в симфонических и духовых оркестрах, завершив их формирование: с тех пор музыкальный состав оркестров не меняется. В последнее время тубу все чаще используют в джазовой и камерной музыке, она является неотъемлемой частью на знаменитом пивном празднике Октоберфест. Осенью этого года Земельный музыкальный совет Берлина выбрал тубу в качестве "инструмента 2024 года" в Германии. В 2023-м этого звания удостоилась мандолина.

Зачем выбирают "инструмент года"

С 2008 года в Германии ежегодно "коронуется" какой-либо музыкальный инструмент. Смысл этой идеи состоит в том, чтобы привлечь внимание к соответствующему инструменту, рассказывая о нем на тематических мероприятиях в школах, специальных проектах и перед концертами. Одно из важных условий при выборе - инструмент должен использоваться не только в классическом симфоническом оркестре, но и в рок-, поп- и фолк-музыке по всему миру, а также встречаться в разных музыкальных эпохах.

Самым первым "инструментом года" в 2008-м году стал кларнет, а за ним последовали контрабас, фагот, скрипка, гитара, турецкий народный инструмент саз, саксофон, ударная установка. В 2025 году "на сцену" выйдет аккордеон - компактный клавишный инструмент, представленный и в немецкой народной музыке, и в аргентинском танго, и в музыке стран Балтии, способный обеспечить веселое настроение на вечеринках по всему миру.

Привлекать внимание к разнообразию музыкальных инструментов считает очень важной задачей Ульрике Лидтке (Ulrike Liedtke), музыковед и глава земельных музыкальных советов Германии. "Это также перекликается со Всеобщей декларацией ЮНЕСКО о культурном разнообразии, которая выступает за сохранение музыкального наследия и современных форм выражения музыки разных стран", - говорит Лидтке в интервью DW.

Туба Штефана Амброзиуса может издавать самые низкие звуки в Мюнхенской государственной опере Фото: privat

От сопровождения в оркестре - до сольной партии

Туба примечательна тем, что отвечает всем критериям музыкального разнообразия. Долгое время этот инструмент оставался недооцененным. Сегодня же он используется не только в западных музыкальных коллективах, но и по всему миру, в том числе, на Балканах, на родине джаза и блюза в Новом Орлеане, а также в военных оркестрах многих стран.

В симфоническом и духовом оркестрах тубе принадлежит роль басового инструмента, охватывающего самые низкие регистры в группе медных духовых. После того как в середине XIX века был разработан механизм вентилей, с помощью которых можно было изменять длину трубки инструмента, доходящую до 5,5 метра, появилась возможность значительно расширить тональный диапазон тубы до четырех октав. Это означает, что из нее можно извлекать низкие, но и высокие звуки. Туба обладает суровым, массивным тембром в нижнем регистре, плотным и насыщенным - в среднем, а в верхнем - мягким и певучим.

Вплоть до 1950-х годов туба считалась скорее аккомпанирующим инструментом. Ситуация изменилась после того, как в 1954 году в Лондоне состоялась премьера "Концерта для тубы с оркестром" английского композитора Ральфа Воан-Уильямса. Сегодня существует много композиторов, которые пишут концерты для тубы. Из всей группы медных туба - самый дорогостоящий инструмент: в первую очередь, это объясняется сложностью его изготовления, так как все тубы собираются вручную. Цена на тубу от известных фирм-изготовителей может достигать стоимости автомобиля Porsche.

Ульрике Лидтке считает, что о тубе можно говорить бесконечно, а кроме того, по наблюдениям музыковеда, сегодняшняя публика хочет не просто слушать музыку на концерте, а стремится также больше узнать и о музыкальных инструментах.

Тубиста Штефана Амброзиуса часто спрашивают, чем его привлекает игра на этом инструменте. "Мне нравится, что я не должен находиться в оркестре в центре внимания, - отвечает музыкант. - Я обеспечиваю стабильную основу и это доставляет мне удовольствие". И добавляет, что, в первую очередь, он очарован теплым, певучим и мягким звучанием своей тубы.

Немцы, музыка и футбол

Около 14,3 миллиона человек в Германии играют на музыкальных инструментах - в основном, в свободное время и на любительском уровне. По исследованию, проведенному Ассоциацией немецких музыкальных школ, любимым инструментом немцев является фортепиано. На втором месте - гитара, на третьем - скрипка. Фортепиано, наряду с цифровым пианино и синтезатором, считается также самым популярным инструментом во всем мире. Любопытно, что этот музыкальный инструмент, лидирующий в международных рейтингах, ни разу не становился "инструментом года" в Германии - возможно потому, что фортепиано популярно и без поддержки.

Еще больше, чем игру на музыкальных инструментах, немцы любят футбол. Летом 2024 года в Германии состоится футбольный чемпионат Европы. С матча открытия, который пройдет 14 июня в Мюнхене, и до финального свистка 14 июля в Берлине за победу будут бороться 24 команды. Не исключено, что в музыкальном сопровождении торжественных мероприятий ЧЕ будут активно участвовать и немецкие тубисты. "Было бы здорово, если бы на играх в Мюнхене нам удалось сыграть на тубе гимн Германии", - мечтает Штефан Амброзиус. Баварский земельный музыкальный совет уже обсуждает эту идею, и вполне возможно, что одиннадцать игроков национальной сборной Германии появятся на открытии чемпионата в сопровождении одиннадцати тубистов со своими музыкальными инструментами, ставшими символом 2024 года.

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