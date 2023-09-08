Меняет ли ребенок характер родителей? Мнение немецких ученых

Говорят, что с появлением ребенка меняется все - и жизнь, и ты сам. Новоиспеченные родители вдруг становятся совершенно другими людьми. А что говорит наука?

Появление ребенка действительно меняет жизнь: она становится более шумной и хлопотной, в ней становится больше бессонных ночей, но и больше радости. "Многие родители утверждают, что рождение первого ребенка очень сильно изменило их жизнь и их самих", - рассказывает Ева Ассельман (Eva Asselmann), профессор психологии в Университете здравоохранения и медицины Потсдама. Она изучает, как меняются особенности личности в течение жизни под влиянием определенных событий: смены работы, вступления в брак, рождения ребенка или развода. Психолог пришла к выводу, что результаты исследований противоречат ощущениям родителей. "Согласно проведенным наблюдениям, рождение ребенка сопровождается удивительно малым количеством изменений личности", - констатирует Ассельман, ссылаясь на результаты современных исследований в этой области. Одним из объяснений для этого может стать то, что люди с определенными чертами характера чаще решаются стать родителями.

На решение иметь или не иметь детей влияет множество факторов: семейное положение, стремление к карьерному росту, культурные нормы и финансовое положение. Не менее важную роль играют и фундаментальные личностные качества. Их конкретное влияние изучил Штеффен Петерс (Steffen Peters) из Института демографических исследований Макса Планка в Ростоке.

Рождение ребенка меняет приоритеты Фото: Zoonar.com/Robert Kneschke/picture alliance

Мужчины-экстраверты чаще имеют детей

"У мужчин-экстравертов больше шансов завести ребенка", - утверждает Петерс. Это один из выводов исследования , основанного на данных из Германии, которое было опубликовано в начале 2023 года. В то же время "для женщин экстраверсия не является решающей чертой личности, когда речь идет о создании семьи", - комментирует Петерс другой вывод из своего исследования.

Результаты работы Петерса совпадают с данными, которые Ева Ассельман собрала как психолог. На первый взгляд, это может показаться противоречивым: люди, которые менее открыты новому опыту и более экстравертны, с большей вероятностью создадут семью. И, по ее наблюдениям, этот эффект сильнее заметен среди мужчин.

И Петерс, и Ассельман использовали в своих исследованиях так называемую "большую пятерку" (Big Five), т.е. пять основных черт, с помощью которых точнее всего можно оценить личность человека: открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия, покладистость и эмоциональная стабильность.

"Люди, открытые новому опыту, имеют широкий спектр интересов: любят путешествовать, хотят получать новые впечатления или знакомиться с другими культурами", - говорит Ева Ассельман. У этих людей желание стать родителями может быть менее сильным, потому что они считают личные ограничения, появляющиеся с рождением ребенка, слишком суровыми.

С другой стороны, людей более консервативных, которые хотят остепениться и которых не раздражает рутина, создание семьи не сильно напугает.

Экстраверсия означает большую социальную открытость, объясняет Ассельман. По мнению психолога, экстраверты, вероятно, чаще заводят детей, потому что им очень подходит шумная и оживленная семейная жизнь. В то же время они - даже если у них есть ребенок, - как правило, являются частью более крупной социальной сети, предлагающей помощь и поддержку.

Меняют ли дети личность родителей?

Еву Ассельман интересует не только то, какие черты личности влияют на принятие тех или иных решений в жизни, но и то, как эти решения, в свою очередь, изменяют личность. "Одна из существующих гипотез заключается в том, что становясь родителем, человек становится и более зрелым, то есть более сознательным, более терпимым и эмоционально устойчивым", - рассказывает Ассельман. Но выводы из ее исследования сильно удивят некоторых родителей: "Суть в том, что существенных изменений в чертах личности не произошло". Исследователи, правда, обнаружили, что открытость новому опыту в среднем снижается после рождения ребенка, но этот эффект не очень велик.

Еще более неожиданным для Евы Ассельман и ее команды оказалось то, что в среднем люди не стали, как это принято считать, более сознательными после появления ребенка. Но у психолога есть объяснение и этому: рождение ребенка меняет приоритеты. Те, кто после пополнения семейства преданно и добросовестно заботится о своем потомстве, вынуждены жертвовать чем-то в других сферах жизни и уже не могут быть столь скрупулезными, например, в быту или на работе.

Больше всего меняет человека… работа

По-другому обстоят дела у людей, у которых дети рождаются в возрасте 20 лет или раньше. "В наших исследованиях молодые родители в первый год после рождения ребенка были гораздо более сознательными и добросовестными, чем до этого, - говорит Ассельман.- Однако в последующие годы этот эффект снова исчезал". В то же время у родителей более старшего возраста такого вообще не наблюдалось.

Несмотря на то, что появление детей переворачивает жизнь с ног на голову, это все же не так сильно затрагивает сущность нашей личности, как, например, смена профессии. Об этом говорят результаты еще одного недавнего метаанализа , в котором изучалось влияние различных жизненных событий на личность человека.

"Новая работа предполагает четкие должностные требования", - поясняет Ассельман. Чтобы соответствовать этим требованиям, необходимо выполнять очень конкретные задачи: быть пунктуальным, трудолюбивым, профессионально подкованным. А вот роль родителей определена менее четко. "У всех нас разные представления о том, что именно делает мать и отца хорошими. Но если мы отклоняемся от этого идеала, то рядом нет начальника, как на работе, который указывает нам на это". Это объясняет, почему, став родителем, можно обнаружить так удивительно мало изменений в личности.

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