Что голос может рассказать о характере человека

Наверняка большинству из нас это знакомо: мы разговариваем с человеком по телефону или слушаем подкаст, а в голове автоматически складывается его образ. По голосу мы также слышим настроение нашего собеседника, если он грустит, радуется или нервничает.

Что голос на самом деле говорит о нас

Психологические исследования показали, что голос человека играет существенную роль при выборе партнера, а в случае с политиками голос может даже влиять на результаты голосования на выборах. Именно тембр голоса может стать решающим: в многочисленных исследованиях было доказано, что довольно низкий голос люди чаще всего ассоциируют с интеллектом, властностью, привлекательностью, честностью. Однако такое восприятие мало что говорит о реальном характере человека.

Психолог Кристоф Шильд (Christoph Schild) из университета города Зигена отмечает, что люди могут и ошибаться в своих интерпретациях голосов: "Майк Тайсон, например, известен своим довольно высоким голосом, но в то же время он - властный человек".

Кристоф Шильд входил в исследовательскую группу под руководством психолога Юлии Штерн (Julia Stern), которая проводила исследования в Геттингенском университете. Ученые решили выяснить, действительно ли голос характеризует личность человека. Оказалось, что вполне. Но стоит заметить, что не все, а лишь некоторые особенности личности можно определить по голосу. В исследовании приняли участие 2217 женщин и мужчин, причем женщин было больше половины. Штерн и ее команда хотели узнать, связан ли высокий или низкий голос с определенными чертами характера, и решили проверить верность гипотезы о том, что люди с низким голосом более властные, менее общительные и проявляют болюю высокую сексуальную активность. При делении на высокие и низкие голоса учитывались как возраст, так и пол. Исследователи также собрали данные о сексуальном поведении и пристрастиях пробандов.

Обладатели низкого голоса - властные люди?

Юлия Штерн и ее команде удалось подтвердить некоторые из гипотез: согласно исследованию, люди с более низким голосом более властные, чаще экстраверты и проявляют больше интерес к отношениям на стороне.

"Что касается глубины голоса, исследователи в настоящее время предполагают, что различия в тембрах голосов могут быть результатом сексуальной селекции", - подчеркивает Кристоф Шильд. "Предполагается, что глубина голоса может посылать "сигнал", призванный отпугнуть конкурентов и привлечь потенциальных партнеров", - говорит ученый.

По словам Кристофа Шильда, основываясь на этом предположении, было бы вполне логично сделать вывод о том, что низкий голос связан с доминированием.

Другие черты личности менее четко связаны с голосом: насколько невротичен, добросовестен, общителен или открыт человек, - об этом вряд ли расскажут особенности его голоса.

Может быть, это станет утешением для тех, кто не очень доволен звучанием своего голоса, считая его слишком высоким или даже писклявым. Низкий голос - еще не однозначное свидетельство безупречного характера.

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