Что голос может рассказать о характере человека

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Результаты научного исследования подтвердили гипотезу о том, что некоторые черты характера выдает наш голос. Однако ученые предостерегают: судить о человеке только по голосу нельзя.
Наверняка большинству из нас это знакомо: мы разговариваем с человеком по телефону или слушаем подкаст, а в голове автоматически складывается его образ. По голосу мы также слышим настроение нашего собеседника, если он грустит, радуется или нервничает.
Психологические исследования показали, что голос человека играет существенную роль при выборе партнера, а в случае с политиками голос может даже влиять на результаты голосования на выборах. Именно тембр голоса может стать решающим: в многочисленных исследованиях было доказано, что довольно низкий голос люди чаще всего ассоциируют с интеллектом, властностью, привлекательностью, честностью. Однако такое восприятие мало что говорит о реальном характере человека.
Психолог Кристоф Шильд (Christoph Schild) из университета города Зигена отмечает, что люди могут и ошибаться в своих интерпретациях голосов: "Майк Тайсон, например, известен своим довольно высоким голосом, но в то же время он - властный человек".
Кристоф Шильд входил в исследовательскую группу под руководством психолога Юлии Штерн (Julia Stern), которая проводила исследования в Геттингенском университете. Ученые решили выяснить, действительно ли голос характеризует личность человека. Оказалось, что вполне. Но стоит заметить, что не все, а лишь некоторые особенности личности можно определить по голосу. В исследовании приняли участие 2217 женщин и мужчин, причем женщин было больше половины. Штерн и ее команда хотели узнать, связан ли высокий или низкий голос с определенными чертами характера, и решили проверить верность гипотезы о том, что люди с низким голосом более властные, менее общительные и проявляют болюю высокую сексуальную активность. При делении на высокие и низкие голоса учитывались как возраст, так и пол. Исследователи также собрали данные о сексуальном поведении и пристрастиях пробандов.
Юлия Штерн и ее команде удалось подтвердить некоторые из гипотез: согласно исследованию, люди с более низким голосом более властные, чаще экстраверты и проявляют больше интерес к отношениям на стороне.
"Что касается глубины голоса, исследователи в настоящее время предполагают, что различия в тембрах голосов могут быть результатом сексуальной селекции", - подчеркивает Кристоф Шильд. "Предполагается, что глубина голоса может посылать "сигнал", призванный отпугнуть конкурентов и привлечь потенциальных партнеров", - говорит ученый.
По словам Кристофа Шильда, основываясь на этом предположении, было бы вполне логично сделать вывод о том, что низкий голос связан с доминированием.
Другие черты личности менее четко связаны с голосом: насколько невротичен, добросовестен, общителен или открыт человек, - об этом вряд ли расскажут особенности его голоса.
Может быть, это станет утешением для тех, кто не очень доволен звучанием своего голоса, считая его слишком высоким или даже писклявым. Низкий голос - еще не однозначное свидетельство безупречного характера.
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