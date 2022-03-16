 Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова покинула Россию | Новости из Германии о России | DW | 17.03.2022

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Россия

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова покинула Россию

Выдающаяся российская танцовщица продолжит карьеру в Нидерландах. Ранее Смирнова раскритиковала российское военное вторжение в Украину.

Ольга Смирнова

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова в Москве на фоне войны России в Украине покинула театр и продолжит карьеру в Нидерландах, сообщил Национальный балет Нидерландов на своем сайте в четверг, 17 марта. В публикации отмечается, что боевые действия России на территории Украины "делают невозможным художественное сотрудничество, столь важное в танцевальном мире".

"Ольга Смирнова - выдающаяся танцовщица, за которой я слежу и которой восхищаюсь уже много лет. Это нечто особенное, что она приезжает работать с нами в Нидерланды. Предыстория прихода Ольги Смирновой в Национальный балет Нидерландов, конечно, грустная. С другой стороны, мы, как труппа, особенно рады тому, что к нам присоединяется такая вдохновляющая танцовщица", - сказал художественный руководитель Dutch National Ballet Тед Брандсен.

Резкая критика войны в Украине

1 марта Ольга Смирнова на своих страницах в соцсетях резко осудила вторжение России в Украину. высказалась против действий России в Украине. "Я не могу не сказать, что всеми фибрами души я против войны. И дело даже не в том, что наверно у каждого второго россиянина на Украине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка украинец, а я на четверть украинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров", - написала Смирнова, отметив, что она испытывает стыд за Россию.

Газета The New York Times отмечает, что Смирнова стала одним из самых крупных российских деятелей культуры, покинувших страну из-за войны в Украине.

Ольга Смирнова родилась в Санкт-Петербурге в 1991 году. В 2011 она окончила Академию русского балета имени Вагановой (класс Людмилы Ковалевой) и была принята в балетную труппу Большого театра. Смирнова выступала в балетах "Орландо", "Раймонда", "Онегин", "Жизель", "Лебединое озеро" и многих других.

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    Автор: Николай Пермяков


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