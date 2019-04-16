 Премьера ″Орландо″ в Большом театре: ″книжный″ балет на смелую тему | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.03.2021

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Культура и стиль жизни

Премьера "Орландо" в Большом театре: "книжный" балет на смелую тему

Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия, - и все это на сцене Большого театра, который в эпоху пандемии 24 марта представляет мировую премьеру спектакля немецкого хореографа.

Сцена из спектакля Орландо в Большом театре

"Орландо" - история о молодом английском аристократе, поэте, который не стареет и живет три с половиной века, начиная с эпохи королевы Елизаветы I и заканчивая первой половиной 20-го века. Он пытается найти свое "я", понять свою подлинную индивидуальность. В какой-то момент он засыпает и перерождается. Орландо из мужчины превращается в женщину.

Однако гендерная проблема и вопрос смены пола не стоят на первом месте, считает режиссер-постановщик спектакля Кристиан Шпук (Christian Spuck), известный немецкий хореограф, вот уже десять лет возглавляющий труппу Цюрихского балета. По словам Шпука, он также не думает, что балет "Орландо" - провокация.

"Мы со вкусом и поэтично относимся к тому факту, что, например, мужчина представляет королеву или что роль Орландо исполняет женщина. Все это мы заранее и очень тщательно обсуждали с Большим театром, потому что мы не хотели кого-нибудь обидеть", - добавил хореограф в разговоре с корреcпондентом DW.

Необычный роман Вирджинии Вульф

Постановка "Орландо" на Новой сцене Большого театра - "книжный" балет по одноименному модернистскому роману известной британской писательницы Вирджинии Вульф, который был опубликован в 1928 году. Во второй половине 20-го века Вульф стала одним из символов феминизма.

Кристиан Шпук

Кристиан Шпук

"Я был очень вдохновлен этой книгой, которую очень люблю. Она полна размышлениями, как поэтического, так и философского свойства", - заявил хореограф Кристиан Шпук, рассуждая о романе. Он видит главную мысль писательницы в том, что для ее героя Орландо внутри не так важно, что его пол меняется,  - само общество меняет свое отношение к нему, внешний взгляд на него меняется, сам герой продолжает жить и существовать совершенно так же, как прежде. Хореограф добавил, что роман "Орландо" богат "объемными, выразительными образами. Повествование больше походит на сон, чем на реальность".

Орландо и прима-балерина

Именно Большой театр обратился к немецкому хореографу с предложением поставить спектакль на своей сцене. Одним из самых важных моментов для Кристиана Шпука еще на этапе подготовки стал выбор исполнителя партии Орландо. Сейчас эту партию репетируют сразу пять балерин. На предпремьерном показе для журналистов роль молодого поэта исполняла прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова. Партию женщины она танцевала в пуантах, мужчины - без.

По словам Смирновой, роман Вирджинии Вульф сначала был ей не понятен. "И здесь мы очень долго находились в каких-то поисках, как наиболее понятно донести эту историю, чтобы выглядеть естественно. Потому что хореограф говорил, что несмотря на то, что это юноша, ты должна быть собой", - поделилась своими мыслями прима-балерина. Она также добавила, что Кристиан Шпук предложил артистам Большого театра такую хореографию, чтобы они почувствовали себя естественно, как драматические актеры. В итоге, по словам Смирновой, получился спектакль, где нет каких-то трюков, фуэте, всего того, чего ждут зрители, когда идут на балет.

Ольга Смирнова

Ольга Смирнова

Однако в "Орландо" есть история и есть персонажи, в которых зрители могут узнать и себя, отметила прима-балерина. "Этот спектакль - откровение, в том числе и для меня. В нем важен финальный этап, сценический, когда ты понимаешь, в каком пространстве существует эта хореография, когда ты видишь костюмы. Это очень атмосферный спектакль. Конечно, мы пытались найти какие-то движения, чтобы Орландо выглядел более мужественно, но это не было самоцелью. Целью была естественность", - добавила Ольга Смирнова.

Пандемия и любовь к Большому театру

Мировая премьера балета "Орландо" в Большом 24 марта проходит в тот момент, когда во многих странах театральные площадки закрыты из-за пандемии коронавируса. Да и сам знаменитый театр сейчас может принять лишь 50 процентов посетителей. И для труппы, и для Кристиана Шпука работа над премьерой во время эпидемии стала настоящим вызовом. Так, немецкий хореограф, приехав в Москву из Цюриха для работы над балетом, заразился коронавирусом и три недели провел на самоизоляции в гостиничном номере. Несмотря на то, что у него есть теперь иммунитет, Шпук все равно носит защитную маску и по-прежнему соблюдает социальную дистанцию с коллегами из Большого театра.

Кристиан Шпук в разговоре с корреспондентом DW рассказал, что ему крайне комфортно и приятно было работать со всеми представителями труппы Большого театра, к которому он относится с величайшим уважением. "Я большой поклонник Большого театра и его труппы. И у меня не было абсолютно никаких планов что-либо менять, что-то разрушать или как-то провоцировать. Вместо этого я вместе с артистами развиваю свой язык, который уходит корнями в классический балет", - сообщил балетмейстер.

А прима-балерина Ольга Смирнова, в свою очередь, рассказала, что, по ее мнению, спектакль "Орландо" на самом деле о времени, о его величии, а также о том, что важно жить настоящим. "И это та мысль, по моему ощущению, к которой Орландо приходит в конце спектакля, прожив этот период странной, фантастической истории, длившейся 350 лет", - заключила балерина.

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    Автор: Анастасия Буцко


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