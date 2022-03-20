 Почему в Германии появились синие овцы с желтыми косынками | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.05.2022

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Культура и стиль жизни

Почему в Германии появились синие овцы с желтыми косынками

В честь Дня Европы, который ежегодно отмечается 9 мая, в немецком городе Хахенбурге проходит акция в поддержку Украины. "Синих овец", как символ мира и толерантности, украсили желтыми косынками.

Blaue Friedensherde weidet in Hachenburg

В немецком городе Хахенбурге, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, в офисе депутата Европарламента Карстена Лукке (Karsten Lucke) с 9 по 11 мая проходит акция в поддержку Украины. Она приурочена ко Дню Европы, который ежегодно отмечается 9 мая. В рамках этой акции во дворе офиса будут "пастись" 30 синих овец, десять из них - в красках национального флага Украины, с желтыми косынками на шеях. Во время мероприятий состоится продажа этих овец, а вырученные средства будут перечислены в один из благотворительных фондов Украины.

"Синих овец" как символ мира создали еще в 2009 году художники Бертамария Реетц (Bertamaria Reetz) и Райнер Бонк (Rainer Bonk). С тех пор они находятся под патронажем Европейского парламента. Синий цвет символизирует мир. Его использует, например, Европарламент, ЮНЕСКО и миротворцы ООН.

"Стада мира" из синих овец в течение нескольких лет путешествуют по Европе и выставляются на центральных площадях разных городов, от Берлина до Венеции, как символ мирного человеческого сосуществования и толерантности. "Все одинаковы - каждый важен" - эти слова написаны на скульптурах. Таков и основной лозунг проекта. "Стадо мира" уже побывало в более чем 200 городах Германии и Европы.

Три дня солидарности с народом Украины

На торжественном открытие празднования Дня Европы и акции солидарности с Украиной присутствовали Президент земельного парламента Рейнланд-Пфальц Хендрик Херинг (Hendrik Hering), депутат бундестага Таня Махалет (Dr. Tanja Machalet) и автор "синих овец", художница Бертамария Реетц. "Война в Украине побудила нас, трех политиков от СДПГ, провести празднование Дня Европы в красках национального флага Украины, в знак солидарности с украинским народом, поэтому часть овец, по согласованию с художницей Бертамарией Реетц, были украшены желтыми косынками", - рассказал в интервью DW депутат Европарламента Карстен Лукке. 

Президент земельного парламента Рейнланд-Пфальц Хендрик Херинг, депутат бундестага Таня Махалет, депутат Европарламента Карстен Лукке и художница Бертамария Реетц.

Слева-направо: президент земельного парламента Рейнланд-Пфальц Хендрик Херинг, депутат бундестага Таня Махалет, депутат Европарламента Карстен Лукке и художница Бертамария Реетц.

По его словам, все эти три дня в его офисе и в саду перед ним будут проходить встречи со школьниками. 9 мая депутат встречался с учащимися одной из местных гимназий. На встрече он рассказывал им о работе Европарламента, знакомил с важными проблемами, которые решает этот главный европейский орган и о его поддержке Украины в эти нелегкие дни войны.


Депутат Европарламента Карстен Лукке на встече со школьниками

Депутат Европарламента Карстен Лукке на встече со школьниками

10 мая учащиеся младших классов другой школы организуют в саду офиса евродепутата базар с распродажей украинских лакомств, а собранные средства тоже пойдут в помощь Украине. Таким образом, школьники города Хахенбурга продемонстрируют свою солидарность с украинскими детьми. На мероприятиях примут участие и украинские беженцы, которые расскажут о том, как они устроились в Германии.

Художница Реетц подарит Украине синюю овцу с желтой косынкой

Создательница синих овец Бертамария Реетц с удовольствием приняла приглашение евродепутата Карстена Лукке и приехала в город Хахенбург. 

Создательница синих овец Бертамария Реетц

Создательница синих овец Бертамария Реетц

"Мои синие овцы всегда воплощали идею мирного сосуществования людей на нашей планете. И то, что сейчас в Европе идет война, меня очень волнует. Именно поэтому я дала согласие на то, чтобы мои синие овцы в этот раз были дополнены желтыми платками, как знак солидарности с народом Украины. Когда я со своим "стадом мира" бываю в разных городах с благотворительными акциями, то дарю одну синюю овцу администрации города. Мне бы хотелось отправить в дар Украине свою синюю овцу с желтой косынкой в знак солидарности с украинским народом и пожеланиями победы в этом неравном бою за свою свободу и независимость", - подчеркнула в интервью DW Бертамария Реетц.

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    Автор: Инга Ваннер


 

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