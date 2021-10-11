Поедут ли в Россию синие овцы - символ толерантности в Европе?

Яркое солнце освещает стены старой базилики в романском стиле на территории монастыря Кнехтштеден вблизи города Дормаген - между Кельном и Дюссельдорфом. Кнехтштеден, место, окруженное лесами и полями, притягивает людей, ищущих покоя и вдохновения вдали от городской суеты.

Вход на территорию монастыря Кнехтштеден вблизи Дормагена

На территории монастыря, история которого насчитывает более 150 лет, сейчас живут 20 членов католического монашеского ордена Конгрегация Святого Духа, известного своей миссионерской деятельностью. Там же, по соседству с ними, расположена католическая гимназия, гостиница, ателье художников и мастерские ремесленников.

На кирпичной постройке с надписью creativ help - blaueschäferei reetz изображен синий ягненок. Это мастерская художницы Бертымарии Реетц (Bertamaria Reetz). Хозяйка ателье встречает нас улыбкой и предлагает войти внутрь.

Синие овцы - "стадо мира"

Здесь пахнет краской и кофе. На столе, на полу, на подоконнике - фигуры животных из пластика, терракоты и других материалов: пестро разрисованные куры, декоративно расписанные грациозные кошки, яркие пчелы. Но преобладают здесь синие овцы и ягнята. Их - целое стадо: стоящие на полу и еще не законченные фигуры, а также уже готовые к отправке, упакованные в картонные коробки.

Синяя овца - одна из фигур, готовая к отправке

Это лишь малая часть художественных объектов, которые создала Бертамария Реетц в рамках проекта "Синие овцы - стадо мира". От 50 до 150 таких фигур в течение нескольких лет путешествуют по Европе и выставляются на центральных площадях разных городов, от Берлина до Венеции, как символ мирного человеческого сосуществования и толерантности. "Все одинаковы - каждый важен" - такие слова написаны на фигурах. Таков и основной лозунг проекта.

"Но почему именно цвет ультрамарина, так напоминающий, например, о творчестве Ива Кляйна?" - задаем мы вопрос. С чем ассоциирует его художница? "Это чистый, благородный цвет, своего рода сигнал. Это цвет мира. Его используют, например, в ЮНЕСКО, в европейском движении за мир, у миротворцев ООН", - отвечает Бертамария Реетц.

Конечно, возникает вопрос и о том, почему именно это животное художница выбрала в качестве главного объекта. "Люди часто говорят, что овца глупая, но на самом деле это совсем не глупые животные. Они живут в стаде и прекрасно ладят друг с другом. Стадо овец символизирует человечество, - считает Бертамария Реетц. - Люди в обществе должны мирно сосуществовать и толерантно относиться друг к другу".

Этот проект уже несколько лет поддерживает в том числе и Европейский парламент. "Стадо мира" уже побывало в более чем 200 городах. Те места, где на короткое время останавливаются путешествующее по Европе синие овцы, получают в подарок одну из них - в знак благодарности за поддержку идеи мира и толерантности.

Поедет ли в Россию синяя овца?

Но не у всех эта идея вызывает понимание. Тем не менее, подчеркивает художница, "толерантность сегодня нужна всему миру, и Европе - в том числе. И мы должны что-то делать для этого. "Стадо мира" - это про каждого из нас". "Я считаю важным то, что мы побывали на востоке Германии, в бывшей ГДР, в Висмаре и Баутцене. Надо сказать, мне понравилось то, как сейчас выглядят эти города, - рассказывает художница. - Но при этом можно наблюдать, что люди там не такие свободные, как здесь, на западе Германии. Хотя к нам отнеслись очень вежливо. Но были люди из АдГ, которые были не в восторге от моей идеи и пытались заставить меня замолчать. Но им это не удалось".

Художница Бертамария Реетц

Хотела бы Бертамария Реетц привезти своих синих овец из "стада мира" в страны Восточной Европы, в Россию? "Конечно, почему нет, - говорит она. - Если будет финансовая возможность и нам предоставят место, где можно будет выставить фигуры. Вопрос только в том, как относятся в России к синему цвету и теме толерантности? В Европе об этой теме говорят открыто. И синий цвет видно повсюду - на флагах ЕС, например".

"Если буду жить, займусь благотворительностью"

Пока мы беседуем, в мастерскую художницы входят посетители. Супружеская пара приехала в Кнехтштеден с туристической целью и не смогла пройти мимо синих овец. На зеленой лужайке под ярким солнцем у входа в ателье от фигур невозможно отвести взгляд.

Синие ягнята у мастерской художницы

"Мы делаем краску по особой рецептуре. И отправляем ее на предприятие, где работают люди с ограниченными возможностями. Они покрывают фигуры краской, лаком и доводят до совершенства. А уже потом отсюда из Кнехтштедена синих овец отправляют их будущим владельцам", - рассказывает художница своим гостям. Все деньги от продажи фигур идут на благотворительные цели. "Однажды я получила мэйл от Энтони Хопкинса, и одна из моих овец теперь находится в Голливуде", - говорит художница.

Благотворительные проекты, как и само искусство, появились в ее жизни совсем не случайно. Первая картина, вспоминает Бертамария Реетц, показывая каталог своих работ, была написана в период ее болезни. "Когда я была помладше, мне поставили страшный диагноз. Врачи отправили меня домой, чтобы я уладила все свои дела, потому что мне, по словам медиков, оставалось жить семь месяцев. Мне пришлось думать о том, что моя жизнь скоро оборвется. Я хотела прожить оставшееся время продуктивно и не думать о своей болезни. И поскольку я очень любила рисовать, я подала документы в Академию искусств в Дюссельдорфе и начала там учиться", - рассказывает художница.

По примеру Кете Кольвиц

В те годы, по словам Бертымарии Реетц, она познакомилась с Райнером Бонком (Rainer Bonk), вместе с которым и был реализован проект "Синие овцы - стадо мира". Тогда же она начала участвовать в благотворительных инициативах. "Я все время повторяла, что если выживу, то буду поддерживать социальные проекты по примеру Кете Кольвиц (Käthe Kollwitz) и участвовать в благотворительности", - рассказывает она.

"Тогда я думала, что скоро должна умереть. И мне было очень понятно творчество Кете Кольвиц, темами которого становились вопросы жизни и смерти, прощания и утраты. Меня вдохновляло и все, что она делала при жизни", - делится воспоминаниями Бертамария Реетц. И сейчас, спустя годы, пример Кете Кольвиц помогает художнице бороться с болезнью, признается она.

Бертамария Реетц на фоне фигур из двух своих проектов, которые направлены на помощь детям и старикам

Помощь детям и старикам

Бертамария Реетц поддерживает школы, детские сады, различные образовательные инициативы для молодежи, а также дома престарелых. Сейчас в ее списке первые на очереди - два детских дома в Арской долине на западе Германии, которые были разрушены во время наводнения в июле этого года.

"Во время пандемии я поняла, что именно дети и старики нуждаются в поддержке. Для меня очень важно то, что я могу общаться с ними и мы вместе можем над чем-то работать, что-то рисовать", - говорит она и достает из витрины одну из расписанных фигур.

С такими фигурами Бертамария Реетц посещает дома престарелых и особенно те из них, где находятся больные деменцией люди. "В одном из домов престарелых мы вместе раскрасили одну из моих веселых кур, которую потом продали на аукционе, а деньги старики решили отдать в помощь одной из школ. Я восхищаюсь таким поступком!", - рассказывает художница.

Одна из веселых кур Бертымарии Реетц

Школам, детским садам и другим образовательным учреждениям Реетц помогает в рамках другого проекта. О нем художница рассказывает, когда мы выходим во двор ателье. Там стоит огромная птица в человеческий рост: "Это мои веселые куры, точнее - одна из них. У каждой есть свое имя, например, Шанталь или Урсула. В период с 2006 по 2009 год были созданы 2300 таких фигур. Раскрашивали их взрослые и дети, после чего кур продавали на аукционе, а все деньги шли в помощь школам и детским учреждениям".

"Я не хочу провоцировать своим искусством"

Но начиналось все не с веселых и ярких фигур, а с драматичных картин. По словам Бертымарии Реетц, в период болезни она часто обращалась к античным мифам, использовала глубокие, насыщенные темные цвета. Уже потом наступил период черно-белых портретов, и в какой-то момент в ее творчестве появился белый цвет: "Я поняла, что все другие цвета держат меня в эмоциональном напряжении. Я не хочу использовать кричащие тона в своем творчестве. Я не хочу провоцировать искусством. Правда, совсем другое дело - тема окружающей среды, которой посвящен мой новый проект". Для большой выставки, которая откроется в следующем году, Бертамария Реетц рисует 20 картин. На них - сгоревший лес, растаявшие ледники, разоренные гнезда птиц, горы мусора на морском дне.

Изменение климата и отношение людей к этому - то, что сейчас является основной темой творчества художницы и ее новых проектов как для взрослых, так и для детей. "Вот эта пчела ждет своего часа", - показывает Бертамария Реетц на пока еще не раскрашенную фигуру пчелы.

"Мы хотим, чтобы дети больше узнавали об окружающей среде и придумали проект для самых маленьких. Им будут рассказывать о пчелах, и у каждого участника на рюкзаке будет висеть такая фигурка, чтобы они каждый день задумывались об этой теме. А потом мы проведем конкурс: кто из детей больше всего узнал о пчелах. Победители конкурса получат вот эту большую веселую пчелу, которую мы вместе и разукрасим".

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