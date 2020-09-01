Русский язык в школах Украины: не/под запретом

С 1 сентября в русскоязычных школах Украины значительно уменьшается количество часов преподавания на русском языке. Однако это не означает, что он полностью исчезнет из учебного процесса, а русскоязычные школы в Украине будут закрыты.

Результаты реформы системы образования

В Украине последние 5 лет идет реформа начального и среднего образования. В 2017 году был принят закон "Об образовании", согласно которому все школы в стране должны вести обучение на государственном языке - украинском. Исключение сделали для детей крымских татар - они могут учиться на своем родном языке с 1 по 11 классы. При этом они должны владеть и украинским, который также преподается в их школах.

С 1 сентября в школах Украины все реже звучит русский язык

Школы национальных меньшинств, которые говорят на языках стран-членов ЕС, должны перейти на украинский язык обучения до 2023 года. Русскоязычным школам дали время, примерно 3 года, чтобы учителя прошли курсы повышения квалификации, смогли обеспечить не стрессовый для детей вариант перехода от изучения предметов на русском к обучению на украинском. Как объяснили DW в киевской школе №85, процент преподавания на украинском в последние три года с каждым старшим классом постепенно увеличивался - с 20% в 5 классе до 80% - в 11-м.

В начальной школе, согласно закону, и сейчас есть возможность поступить в русскоязычный класс, если большинство родителей выскажется именно за этот язык обучения. При этом учителя будут проводить некоторые уроки и на украинском - опять-таки постепенно увеличивая количество часов преподавания на нем. Если родители выскажутся за украинский язык обучения, то, соответственно, оно и в начальной школе будет проходить на украинском. На русском языке могут дополнительно преподавать лишь некоторые предметы.

В школах Львова подготовились заранее

"Мы были готовы к этому нововведению, еще несколько лет назад начали набирать украиноязычные классы. Все классы формировались по запросам родителей: если хотите, чтобы дети учились на русском, - пожалуйста, если на украинским - тоже. Но сейчас запросов на создание русскоязычных классов нет вообще", - говорит Светлана Матис, директор школы №52 Львова, одной из четырех русскоязычных школ города. В этом учебном году в ней нет ни одного первого русскоязычного класса.

Кабинет русского языка и литературы в школе №52 Львова

Матис поясняет, что изменения в школе почувствовали с 2014 года - "после российской агрессии в Крыму и Донбассе". С тех пор набирать русскоязычные классы стало все сложнее. Впрочем, сегодня в школе 660 учеников, и около 40% их учатся в русскоязычных классах.

В такие классы отдала двоих своих детей и Светлана Шквир. Она рассказала DW, что в эту школу ее детям довольно далеко добираться, но решение было принято именно из-за возможности учиться на русском. "Для моих детей Украина - родина, у них отец украинец. И украинский, как и русский, для них родной. Но именно возможность учиться на русском во Львове и побудила нас выбрать именно эту школу", - добавила Светлана.

Некоторые родители школьников - против

У ее детей, как и у других школьников, корреспонденту DW комментариев получить не удалось. Но Светлана заверила, что ее дети настроены на украинский язык обучения "без проблем". О беспроблемном отношении учеников русскоязычных классов к переходу на украинский язык обучения говорит и директор школы Светлана Матис: "Дело в том, что уже несколько лет как в русскоязычных классах мы три раза в неделю практиковали преподавание всех предметов на украинском".

При этом она признает, что недовольство нововведением некоторые родители все-таки выражали: "С ними приходилось говорить, объяснять, что учебники в школу и так поступают украиноязычные. Да и подавляющее большинство детей поступают в украинские вузы. Кроме того, уроки русского языка и литературы все равно остаются. В итоге к старту учебного года никаких жалоб от родителей ни в школу, ни в горуправление образования не поступали".

С пониманием отнеслась к нововведению и Светлана Шквир - ее дети продолжат обучение именно в школе №52, а не где-то ближе к дому.

Учителя львовской школы к переходу на украинский язык готовы

Ирина Филь 40 лет преподает в школе №52 математику. Она признается, что уже долгое время объясняет в русскоязычных классах материал на русском, но с использованием украинской терминологии. "Языковые отличия в математических терминах иногда очень большие, названия бывают совсем не похожи", - отмечает она. Учитывая предыдущий опыт, Филь уверена, что лично для нее переход на украинский не составит труда.

Елена Левкович

Другая учительница, Елена Левкович, придерживается такого же мнения: "Садов русскоязычных у нас нет. Поэтому дети, которые приходят в русскоязычные классы, говорят на украинском. В перерывах я наблюдаю, как дети из русскоязычных и украиноязычных классов общаются между собой часто на украинском". По ее мнению, есть еще одна важная деталь, которая поможет школе перестроиться. Речь идет об учебниках: большинство из тех, что поступали и поступают в школу, украиноязычные.

Жаркие споры вокруг языкового вопроса

Надо сказать, что принятый в 2017 году Верховной радой закон "Об образовании" вызвал негативную реакцию некоторых соседей Украины, в частности России, Румынии и особенно Венгрии, которая пожаловалась на действия Киева в Совет Европы и ОБСЕ. А Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре 2017 года выразила озабоченность статьями закона, касающимися образования на языках меньшинств, и указала, что он не выдерживает необходимый баланс между государственным языком и языками меньшинств.

В самой Украине после принятия закона не утихали протесты родителей, которые требовали оставить русский язык основным языком обучения в русскоязычных школах (по данным Минобразования и науки, больше всего их в Харьковской, Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях - около 150). Часто родителей поддерживали политики, например, соратники экс-президента Украины Виктора Януковича.

Поскольку в украинских школах обучение не может вестись не на государственном языке, законодатели пошли лишь на некоторые уступки. В частности, школам было дано время для переходного периода. Дети из русскоговорящих семей также имеют возможность изучать русский факультативно. В школах - опять же, по желанию родителей - можно изучать русский язык и как второй.

Книги украинских авторов, изданные на разных языках

Многие родители детей, которые выбрали школы с углубленным изучением русского языка или школы с русскоязычными классами (так постепенно переименовываются бывшие русскоязычные школы) до сих пор критикуют языковую реформу в школах. Ведь, по их словам, значительная часть граждан Украины, даже владея украинским, все еще считает русский своим родным языком. Однако даже эти родители, как правило, соглашаются с тем, что их детям необходимо владеть в совершенстве не только русским, но и государственным языком.

Дело в том, что внешнее независимое тестирование (ВНО) после окончания 11 класса проводится на украинском языке, обучение в ВУЗах - тоже, а во всех официальных учреждениях также говорят на украинском. В русскоязычных школах Киева и в некоторых на востоке Украины DW накануне 1 сентября сообщили, что процесс перехода на украинский язык обучения уже давно запущен и особых проблем нет. Кроме того, не меньше половины детей владеют хорошо и русским, и украинским.

Закон о госязыке могут игнорировать?

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в беседе с DW предположил, что в некоторых школах выполнения норм закона могут игнорировать - но не из-за неготовности к новации, а из-за политики. "Мне кажется, что со времени принятия еще предыдущего закона об образовании в 2017 году, было достаточно времени, чтобы учебные заведения путем повышения квалификации педагогических работников и общения с родительскими комитетами подготовились должным образом", - считает Кремень.

И добавляет, что лично проводил такое обучение с учителями, когда преподавал в Николаевском институте последипломного образования. Поэтому сейчас проблем с переходом на украинский язык Кремень не видит.

Ситуацию, по его выражению, "нагнетают" политики. Однако, продолжает языковой омбудсмен, чтобы закон не игнорировали, его выполнение необходимо контролировать, например, проверками. "Это может делать и Минобразования, и Государственная служба качества образования. Но достаточно, чтобы этим занимались местные органы образования. Они наделены полномочиями, финансируются из бюджета и имеют возможность повышать квалификацию работников образования", - заключил Тарас Кремень.

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