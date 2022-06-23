Как будет действовать в Украине запрет на музыку и книги из России

Верховная рада Украины запретила использовать русскую музыку в общественных местах и ввозить в страну книги из России и Беларуси массовым тиражом. Что касается музыки, то речь в решении парламента от 19 июня однако не идет в целом о русскоязычной аудио- или видеопродукции.

Под запрет попадают "продукты, произведенные артистами или авторами, которые были или есть граждане государства-агрессора". Более того - такие артисты больше не смогут выступать с гастролями в Украине. Исключение составляют те артисты, которые сейчас не имеют российского гражданства или умершие артисты, которые на момент смерти не были гражданами России.

Российские артисты - персоны нон-грата

Как считает телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, который еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину собрал более 25 тысяч голосов под петицией о полном запрете концертов в Украине для исполнителей из РФ, принятие этого законопроекта является логичным шагом по защите страны.

"Это такая же защита Украины, как и та, которую осуществляют вооруженные силы в местах столкновения с агрессором. Российские артисты должны быть персонами нон-грата в Украине до тех пор, пока отношения с Россией не будут иметь дружественную основу. С 2014 года российские артисты стали просто передовым отрядом российской армии", - объяснил он в разговоре с DW.

В то же время, принятый законопроект предусматривает исключение из правила: запрет не будет касаться артистов из РФ, которые в Украине будут включены в "Перечень музыкальных исполнителей государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины". Однако Кондратюк эту норму называет "странной". Он предостерегает, что создавать этот перечень будут, вероятно, те же люди, которые ранее допускали выступления российских артистов в Украине. По его мнению, создание такого перечня должно быть публичным процессом.

Между тем в пояснительной записке к законопроекту его авторы указывали еще на один аспект, а именно - на рост популярности украиноязычной музыки. По словам Кондратюка, это соответствует действительности - данные платных стриминговых платформ, с которых загружают музыку, и тренды YouTube указывают на то, что интерес слушателей к украиноязычным продуктам действительно растет. И принятый запрет, по его мнению, не ухудшит конкурентную среду для украинской музыки, зато расширит ее возможности.

Без книг из России

Отдельным законодательным актом украинский парламент запретил ввозить на территорию страны и распространять издательскую продукцию из России, Беларуси и временно оккупированных территорий Украины. Речь идет, в частности, о книгах, написанных на этих территориях, и о произведениях авторов - граждан РФ. Литература, выпущенная на русском языке в других странах, может быть ввезена в Украину при условии наличия соответствующего разрешения. Как отмечают законодатели, экспертный совет, который будет оценивать книги, в первую очередь будет проверять их на наличие антиукраинской пропаганды.

Александр Красовицкий

"Запрет печатать книги авторов, которые имели или имеют паспорт гражданина Российской Федерации - это, безусловно, реакция общества на войну. И те, кого мы можем назвать "хорошими русскими", равно как и "плохие", не будут допущены на украинский книжный рынок", - объясняет владелец и генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, участвовавший в выработке этого законопроекта. Он предполагает, что это решение когда-то могут отменить или предусмотреть определенные исключения из запрета. "Но сейчас, я думаю, в целях безопасности лучше не пускать всех, чем пускать не всех", - добавляет Красовицкий.

Из ограничений, кстати, есть определенные исключения. Так, если книги были выпущены на временно оккупированной территории Украины до ее оккупации, то запрет на них действовать не будет. Так же, как и в отношении произведений авторов, сменивших гражданство страны-агрессора. Более того, запрет не будет распространяться на русскоязычные книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

Как будет работать запрет на книги российских авторов

Как объясняет Красовицкий, каждую ситуацию экспертный совет будет рассматривать отдельно. Но если обобщить принцип, то работать новые правила будут следующим образом. Произведения, к примеру, Алекcандра Пушкина или Льва Толстого, изданные сейчас в России, в Украину завозить запрещено. Однако, если их произведения будут изданы в другой стране, на которую не действует запрет, попасть на территорию Украины они могут. Как объясняет Красовицкий, в принятом проекте закона речь идет о гражданстве автора именно в Российской Федерации, что не равно гражданству СССР или Российской империи.

Бориса Акунин

Однако для тех писателей, которые имеют российский паспорт, все усложнится. К примеру, для произведений Бориса Акунина, который хоть и не живет в России, но сохраняет ее гражданство, процедура буде выглядеть сложнее. Для того, чтобы его книга на русском языке могла попасть в Украину, она должна быть издана не в РФ, а в ее тексте экспертный совет не должен увидеть антиукраинскую риторику. В таком случае она может легально продаваться в Украине.

Если же российский писатель активно использует такую риторику - как это делает к примеру Захар Прилепин, - то шансов продавать его произведения в Украине нет. Даже если его произведения будут издаваться в "незапрещенных странах", экспертный совет перекроет им дорогу на украинский рынок. Возможен ввоз в Украину книг и в ряде других случаев. А именно: если человек ввозит их не для распространения и не более 10 экземпляров, провозит их в ручной клади или сопроводительном багаже, а сама книга не внесена в Реестр издательской продукции антиукраинского содержания.

Поддержка украинских книжных магазинов

Как отмечает Красовицкий, введенное ограничение также позволит сократить количество контрабандных книг. "Сегодня контрабанда и контрафакт занимают более 10 процентов рынка, - говорит он. - Если сейчас на прилавке нельзя отличить контрабандную книгу от законно изданной, то дальше ситуация будет другой. Под запретом будут все, поэтому контрабандная будет видна".

Еще одно решение, принятое Верховной радой, предусматривает государственную субсидию на аренду помещения для книжных магазинов. Чтобы получить ее, книжный магазин должен продавать книги на украинском языке, языках коренных народов Украины и языках стран-членов ЕС, а также использовать кассовые аппараты.

По мнению Красовицкого, в будущем это должно привести к увеличению количества книжных магазинов в Украине. "Результатом этого станет увеличение среднего тиража, потому что книга является таким товаром, у которого чем больше мест продаж - тем больше продаж, ведь это эмоциональный товар. Больше мест, больше продаж, больший тираж, меньшая себестоимость, более низкая цена", - объясняет он.

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