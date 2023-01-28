Прямые рейсы: признак сближения России и Грузии?

В Москве и Тбилиси допускают возможность возобновления прямого авиасообщения. Но речь идет не только о самолетах. DW - с подробностями и комментариями экспертов.

Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. В ответ на общественный скандал Москва в одностороннем порядке отменила авиасообщение.

После так называемой "ночи Гаврилова" прошло четыре года. Теперь в столицах двух стран считают, что пришло время возобновить прямые рейсы.

Возобновление авиасообщения: правительство - за, президент - против

"В Российской Федерации проживает около миллиона наших сограждан, этнических грузин. Решение, принятое в 2019 году, очень усложнило их условия и положение. Если полеты будут восстановлены, то это важно для наших сограждан и будет только приветствоваться", - заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Критики правящей партии сочли такое заявление недопустимым политическим реверансом перед Москвой и обвинили власти в "коллаборационизме с Россией в авиационной сфере".

Профессор Государственного университета Ильи (Тбилиси) Гия Нодия считает, что возобновление прямых рейсов - это символический жест Москвы. "С точки зрения Кремля, Тбилиси сохраняет нейтралитет в отношении к российской войне против Украины и тем самым ведет себя хорошо. За это Грузию решили "наградить", - объясняет политолог.

Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский. Киев, июль 2021 года Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

С осуждением выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, не обладающая в парламентской республике действенными рычагами власти. "В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, по моему мнению и по мнению большей части грузинского общества, позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна", - говорится в заявлении Зурабишвили.

Президент призвала не только не возобновлять авиасообщение, но и ужесточить правила пребывания россиян в республике. Согласно опросам, 78% населения Грузии выступает за введение визового режима между странами. Несмотря на это, правительство в Тбилиси не планирует какие-либо ограничения, как это недавно сделал Казахстан. Оппозиция же предупреждает, что свободный въезд россиян без тщательных проверок может угрожать безопасности страны, так как среди въезжающих также могут быть сторонники Владимира Путина.

Серьезные разногласия между президентской администрацией и правящей партией начались после возросшей антизападной риторики деятелей "Грузинской мечты". По мнению Саломе Зурабишвили, критика в адрес стратегических партнеров может нанести ущерб репутации Грузии, которая стремится в ЕС.

Почему Грузия остается нейтральной?

Хотя Грузия и голосовала за международные санкции против России, от введения собственных национальных санкций правительство в Тбилиси воздержалось. За такую позицию грузинские власти удостоились похвалы от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, отметившего "мужество" грузинского руководства, "которое не поддается давлению Запада".

Антпутинский протест в Тбилиси Фото: picture-alliance/dpa/AA/D. Kachkachishvili

Похвала Лаврова, по словам Нодия, оказала властям Грузии "медвежью услугу", так как она была негативно воспринята антикремлевски настроенным грузинским обществом. Подобная риторика со стороны Москвы дает еще один аргумент оппонентам властей, которые обвиняют "Грузинскую Мечту" в пророссийском курсе, заключает эксперт.

Гия Хухашвили, бывший советник Бидзины Иванишвили, которого многие в стране считают неформальным лидером, предполагает, что представители правящей партии изначально сделали ставку на Москву: "По их мнению, Россия - всемогущая страна, которая победит Украину. Они выстраивают свою политику на таком прогнозе, а Москва такие моменты не упускает".

Экономические интересы Грузии

Свой нейтралитет грузинские власти также объясняют экономическими интересами республики. По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), после начала российской агрессии в Украине ВВП Грузии увеличился на 10 процентов, а курс лари бьет рекорд за рекордом. Экономисты объясняют беспрецедентный рост наплывом платежеспособных россиян в страну.

По оценке экспертов, экономический рост также обусловлен увеличением торговли с Россией. Как отмечалось в отчете Грузстата за 2022 год, товарооборот между странами за полгода увеличился примерно на 50 процентов. В том же году, по данным грузинского казначейства, транзит трейлеров через Грузию из Армении и Турции в Россию также был рекордным. Грузия - одна из тех постсоветских стран, которые подозреваются в поставках Москве санкционированных товаров. Правда, подобные обвинения и президент, и правительство категорически опровергают, заявляя о регулярном обмене информацией по санкционному режиму с США и ЕС.

Углубление экономических связей с Москвой, предупреждает декан экономического факультета Кавказского университета Сосо Берикашвили, может быть использовано в качестве рычага давления: "Ни для кого не секрет, что Москва может использовать торговлю в своих политических целях. Мы об этом узнали не из книг, а из своего исторического опыта".

Политолог Нодия озвучивает схожие опасения. "Сейчас Лавров и Путин довольны, но как только Грузия сделает шаг в сторону, придумают, что грузинское вино не соответствуют санитарным стандартам и введут эмбарго, как это бывало в прошлом", - напоминает политолог.

По мнению Берикашвили, единственный способ уменьшить торговую зависимость от Москвы - переориентация Грузии на европейский рынок. Российское эмбарго на грузинское вино в 2006 году хорошо сказалось на винной отрасли, потому что "американский, европейский и азиатский потребитель более придирчив, и производители были вынуждены повысить качество вина, что хорошо сказалось на отрасли в целом", - заключает экономист.

Смотрите также: