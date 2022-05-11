Президент Грузии: Ответственность несет только одна сторона - Россия

Война в Украине, развязанная Россией, вызвала в Грузии болезненные воспоминания о событиях 2008 года, когда российская армия вторглась на грузинскую территорию. Поражение в пятидневной войне с Россией привело к потере Тбилиси контроля над двумя регионами - Южной Осетией и Абхазией, где по сей день сохраняется присутствие российских войск. О том, что война в Украине означает для Грузии, почему для Тбилиси так важно присоединиться к НАТО и ЕС, и боятся ли грузины, что их страна может стать следующей жертвой российской агрессии, DW поговорила с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

DW: Если говорить о происходящем сейчас в Украине, то Грузия находится в особой ситуации, так как части грузинской территории, в целом, оккупированы…

Саломе Зурабишвили: Не "в целом", а по настоящему оккупированы, и на каждой из двух оккупированных частей находятся военные соединения.

- Как этот факт меняет отношение в Грузии к украинским событиям? Есть ли ощущение, что на месте Украины скоро окажется Грузия?

- Есть ощущение солидарности. Есть ощущение, что у нас с украинцами схожая история - во времена и Российской империи, и советской "империи", и теперь. Ведь наши народы проходили через одно и то же. Мы считаем, что нас уже оккупировали и что у нас уже есть этот опыт.

Саломе Зурабишвили

Поэтому вероятно в Грузии на данном этапе доминирующим чувством является не страх, а солидарность. Народ Грузии сейчас действительно идентифицирует себя с жертвой нынешнего нападения и с надеждой смотрит на сопротивление Украины, на то единство, с которым стране оказывают помощь ее партнеры в Европе и США. Мы смотрим на это с восхищением.

- Вы неоднократно призывали Запад к большей поддержке и большему вниманию к Грузии. Имели ли вы при этом в виду также военную поддержку - поставки вооружения, обучение военнослужащих?

- У нас всегда есть возможность получить больше оборонительного оружия, ведь оборона - это единственное, что нам остается. Но у нас было довольно много совместных учений с НАТО - последние были всего два месяца назад. Были учения непосредственно на местах, когда довольно много грузинских солдат были вместе с немцами в Афганистане. НАТО действительно считает Грузию одним из успешных учеников в интеграционной политике. Так что нам действительно нужен более быстрый и надежный путь к интеграции с ЕС и с НАТО, именно в этом мы видим для себя гарантию полной безопасности. Этой безопасности нельзя достичь военными способами, потому что мы никогда не сможем победить в войне с Россией.

- Грузия подала официальную заявку на вступление в Европейский Союз. Какое значение для страны будет иметь присоединение к ЕС?

- Сейчас это путь, который стал реальностью. Война в Украине показала европейским лидерам, что тот путь, который был предусмотрен в прошлом, то есть долгосрочная перспектива вступления в ЕС и в НАТО не давала нашим странам того чувства принадлежности (к западному миру. - Ред.), которого они после всех этих лет действительно заслуживают.

Поэтому один из способов продемонстрировать поддержку нашим странам на фоне нынешней угрозы и агрессии (со стороны России - Ред.) - это принять их. То, что мы видим сейчас - это очень важный сигнал, который мы получили от Европейского Союза. И для нас это правильный ответ на российскую агрессию в случае Украины и угрозы такой агрессии в нашем случае или в случае Молдовы. Так что мы все очень оптимистичны в этом смысле.

- Германия уже заявила, что поддержит Грузию в ее стремлении стать членом Евросоюза, но в прошлом Берлин не выступал за быструю процедуру присоединения Грузии к НАТО. Должна ли была Германия и другие европейские страны активнее поддерживать Тбилиси?

- На мой взгляд, да. Но меня очень обнадеживает то, что эта позиция сейчас меняется. Поэтому меня больше интересует сегодняшняя поддержка, чем анализ того, что было в прошлом. Замечательно, что Германия изменила свое видение как Европы, так и поддержки Украины, прямой поддержки. Это вселяет в нас надежду. Таким же образом изменилась и Франция - а это те страны, которые традиционно не проявляли большого энтузиазма в отношении процесса интеграции (Грузии и Украины - Ред.) в международные структуры. Я думаю, что наметился своего рода консенсус относительно того, что должен быть новый подход.

- Вы не считаете, что если бы европейские государства активнее и быстрее действовали, то некоторые события, свидетелями которых мы стали, удалось бы предотвратить?

- Мне не нравится перекладывать груз ответственности с одних на других. Да, европейские страны и Соединенные Штаты могли бы сделать больше, могли бы быть более бдительными, могли бы четче понимать, какова природа России. Но они находятся от нее дальше, чем мы. У них нет такого же опыта. Но все это не меняет того факта, что ответственность несет только одна сторона - Россия.

Мы не можем возложить ответственность за происходящее в равной степени и на тех, кто хотел, чтобы все было иначе, хотел верить, что Россия может измениться. В самой природе демократических государств заложено желание, чтобы другие были такими же, как они - а если это не так, тогда другим надо просто помочь с этими изменениями. К сожалению, этого не происходит.

- Готова ли Грузия к вступлению в Европейский Союз? К стране были некоторые вопросы о недостаточном соблюдении гражданских прав, об определенных проблемах с уровнем демократии…

- Мы не соответствуем всем требованиям для вступления в Европейский Союз, и я не думаю, что кто-то скажет, что нам нужно остановиться на пути реформ или что мы не должны ускорить их темп. Но я думаю, что мы сделали достаточно много, и, честно говоря, я не считаю Грузию худшей страной в плане демократии во всем Европейском Союзе - особенно с учетом нашей истории и условий развития. Но я думаю, что мы достигнем гораздо большего, если будем внутри ЕС, а не останемся снаружи, где спустя некоторое время утратим поддержку населения. И я думаю, что новые обстоятельства подтолкнут нас к тому, чтобы быть еще более достойными (членами ЕС - Ред.).

- Какие настроения сейчас у людей в Грузии? Они боятся того, что происходит сейчас в Украине? Есть ли ощущение, что Грузия, возможно, также уязвима для российской пропаганды и что это может повлиять на настроение людей в стране?

- Я думаю, есть беспокойство по поводу того, что может сделать Россия, потому что она ясно показала, что может сделать все и что у нее нет никаких внутренних ограничений. Так что да, люди озабочены. Я не стала бы называть это чувство страхом, потому что через многое из этого мы уже прошли.

Что же касается российской пропаганды… Да, такие попытки предпринимаются, но Грузия 70 лет жила в условиях советской пропаганды, оставаясь к ней устойчивой. Так что благодаря нашему прошлому мы можем защититься от фейковых новостей и пропаганды лучше некоторых других стран, у которых не было опыта жизни в условиях стопроцентного, контролируемого и искаженного информационного воздействия.

Смотрите также:

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Заграждения на границе Заграждения из колючей проволоки в Диди Хурвалети, одном из приграничных сел Горийского района, российские пограничники установили весной 2012 года. Ограда прошла по селу, в результате чего на стороне, неподконтрольной Тбилиси, оказалось четыре грузинских семьи. Сегодня там осталась лишь одна семья Ванишвили. Валя и Давид Ванишвили не решаются покинуть дом, где прожили всю жизнь.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Валя Ванишвили Грузинская пенсионерка Валя Ванишвили оказалась оторванной от соседей по селу Диди Хурвалети. Переселиться на грузинскую сторону она не решается. Валя жалуется на нехватку продуктов питания. Кроме того, в местном магазине не принимают грузинские лари - только русские рубли. Приходится просить соседей и родственников покупать продукты в Грузии и передавать их через ограду.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Пост грузинской полиции В принципе любой желающий, в том числе и туристы, может посетить так называемую линию административной границы, за которой начинается Южная Осетия. Для этого необходимо заранее уведомить о своей поездке МВД Грузии. В целях безопасности перемещение по этой земле возможно только в сопровождении представителей грузинского МВД. Предупреждать о своем передвижении обязаны и местные сельчане.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Колючая проволока во дворе В селе Гугутианткари Горийского района российские пограничники установили колючую проволоку весной 2013 года. Здесь она проходит по домам и дворам. Таким образом, дом порой остается на одной стороне, а прилегающий сад - на другой. По данным осетинской стороны, эти заграждения представляют собой "инженерно-заградительные сооружения по периметру государственной границы республики Южная Осетия".

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Перебежчица поневоле Заблудившаяся корова оказалась на контролируемой российскими военными и осетинами территории. У хозяина могут возникнуть трудности с ее возвращением. Ведь каждый переход на "чужую" сторону может закончиться задержанием и штрафом за так называемое незаконное пересечение границы. В 2013 году около ста человек уже были задержаны.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Когда туалет расположен на "чужой" территории Этот дом раньше был гордостью семьи Гугутишвили из села Гугутианткари. Его хозяева после войны живут в здании школы. В апреле 2013 года колючая проволока появилась и в этом селе. После долгих переговоров семье удалось добиться возможности зайти в дом, но их сад и туалет расположен уже на "чужой" территории. Каждый поход в туалет может закончиться задержанием и штрафом.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Зеленые ворота Зеленая ограда близ села Дици Горийского района уже протянулась на 4 километра. Работы по ее возведению еще не закончены. Именно здесь, по информации официального Тбилиси, ограждение до 300 метров уходит вглубь подконтрольной грузинским властям территории. На одной из объездных дорог уже установлены ворота. По ту сторону виднеется табличка с надписью "Республика Южная Осетия".

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Гори Гори, центр региона Шида Картли и родина Сталина, наиболее сильно пострадал во время войны 2008 года. Отсюда до Тбилиси - 80 километров, а до так называемой линии административной границы - около 30 км. Город, полностью восстановленный после конфликта, привлекает множество иностранных туристов. Но его жители жалуются на высокую безработицу и надеются на нормализацию отношений с Россией.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Поселок для беженцев Шавшвеби Поселки из одноэтажных домов с красными или синими крышами можно встретить по дороге из Тбилиси на запад Грузии. В Шавшвеби с декабря 2008 года живут 563 человека, которые покинули свои жилища в ходе российско-грузинской войны. По официальным данным, всего с грузинской стороны в результате войны 2008 года своих домов лишились 24 700 человек, из них чуть больше половины живут в новых поселениях.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Галина Келехсаева надеется вернуться в родной дом Оптимизму и радушию Галины Келехсаевой можно позавидовать. Из-за августовской войны она вынуждена была с семьей покинуть родное село Диди Лиахви. Она рада приезду гостей, переживает, что не может принять их должным образом, и на прощание обнадеживает: "Мы обязательно вернемся в свои дома, я почему-то в это верю. А самое главное, чтобы был мир. Да, мы потеряли все, но мы остались в живых".

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Беженка с 22-летним стажем Нази Беруашвили Нази Беруашвили родом из Цхинвали, но во время первой грузино-осетинской войны начала 1990-х годов ей пришлось бежать из родного города в село Эредви. Война 2008 года вынудила ее оставить и дом в Эредви. Нази Беруашвили с гордостью показывает свое хозяйство. Беженка с 22-летним стажем уже не верит в свое возвращение в родные края.

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки Магазин на колесах в поселке для беженцев Манана Бачечиладзе (слева) с 2008 года содержит свой магазин на колесах в поселке беженцев Шавшвеби. Манана знает историю жизни многих своих покупателей. Например, Сидония Гочашвили (справа) осталась совершенно одна. Ее село Хейти было сожжено дотла. Дочь живет в другом городе, а сын попал в плен во время августовской войны, был избит до полусмерти, а позже погиб в автомобильной аварии. Автор: Амалия Оганджанян

