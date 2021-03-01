 Грузия, Молдова и Украина заявили на конференции в Батуми о стремлении в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2021

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Европа

Грузия, Молдова и Украина заявили на конференции в Батуми о стремлении в ЕС

На международной конференции в Батуми Зурабишвили, Санду и Зеленский подписали декларацию о стремлении вступить в ЕС. Глава Евросовета пообещал трем странам беспрецедентную финансовую помощь.

Президенты Украины, Молдовы и Грузии Владимир Зеленский, Майя Санду и Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель Евросовета Шарль Мишель в Батуми

Президенты Украины, Молдовы и Грузии Владимир Зеленский, Майя Санду и Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель Евросовета Шарль Мишель в Батуми

На международной конференции "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона" в Батуми президенты Грузии, Молдовы и Украины Саломе Зурабишвили, Майя Санду и Владимир Зеленский подписали декларацию о стремлении трех стран к вступлению в Европейский Союз. Декларация сблизит Тбилиси, Кишинев и Киев, а Черное море станет символом этого объединения и откроет путь в ЕС, заявила Зурабишвили в понедельник, 19 июля пресс-конференции"Ассоциированного трио", созданного Грузией, Украиной и Молдовой в мае.

"У наших стран есть много общего, но главное - мы не хотим возвращаться в прошлое. Мы готовы бороться за наше европейское будущее. Мы взяли обязательство поддерживать друг друга", - отметила она после церемонии подписания. Среди прочего, подписавшие декларацию государства обязались развивать свободную торговлю с ЕС. 

Глава Евросовета подчеркнул важность реформ и пообещал миллиардную помощь

Участвовавший в конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал важной вехой конференцию в Батуми и приветствовал стремление трех стран к сближению с ЕС. Он указал на необходимость продолжения демократических реформ в странах "Восточного партнерства", направленных на борьбу с коррупцией и за верховенство закона. Данная программа является локомотивом экономического роста и благосостояния Грузии, Украины и Молдавии, отметил Мишель. "Восточное партнерство" запущено в 2009 году и приносит пользу всем участвующим в нем странам, подчеркнул он. 

Одновременно глава Евросовета сообщил о планах создания "беспрецедентного инвестиционного пакета" для трех стран на сумму 2,3 миллиарда евро с "потенциалом для мобилизации до 17 миллиардов евро в виде государственных и частных инвестиций в регионе". Следующий саммит "Восточного партнерства" состоится в декабре, и приоритетными темами станут, среди прочего, сотрудничество с Европейским инвестиционным банком для поддержки инфраструктурных проектов, а также реформы, указал далее Мишель.

Брюссель "по-прежнему будет выступать в качестве сильного и надежного партнера для вашего региона", подчеркнул европейский политик. "Такая мощная поддержка ЕС ясно демонстрирует стратегическое значение, которое мы придаем нашему партнерству с нами", - добавил он.

Зеленский заявил об угрозе всей Европе со стороны РФ

В свою очередь Владимир Зеленский заявил об угрозе всей Европе, которую создает присутствие российских военных контингентов у границ Украины, Грузии и Молдовы. "Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский также отметил, что Украина, Грузия и Молдова важны для будущего Европы, и доказательством этого может стать предоставление им перспективы вступления в ЕС как государствам, разделяющим европейские ценности. "Мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше", - подчеркнул он. В Twitter Зеленский указал, что встреча в формате "Ассоциированного трио" формирует новое региональное измерение для расширения ЕС. "Счастлив, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель разделяет эту мысль и засвидетельствовал поддержку нашей инициативы", - написал он далее. 

Санду надеется на помощь в борьбе с коррупцией и экономическую интеграцию

Между тем Майя Санду выразила надежду на помощь ЕС в борьбе с коррупцией. "Нам нужна помощь европейских институтов, государств - членов Евросоюза, потому что это глобальный и региональный феномен", - отметила она и подчеркнула, что коррупция выходит за пределы Молдовы. Санду указала на необходимость устранения из государственного аппарата коррумпированных судей и чиновников. "В моей стране должно быть функциональное правительство, чтобы был достигнут значительный прогресс. Мы должны убедить молдаван, что будущее возможно и дома, и в Евросоюзе", - заявила она.

Одновременно Санду выразила надежду на усиление экономической интеграции Молдовы в ЕС. "Мы хотим иметь больше доступа на рынки, надеемся получить помощь в направлении улучшения конкурентоспособности, чтобы создать больше рабочих мест для молдаван", - пояснила она и заявила о стремлении Кишинева стать "стабильным, прогнозируемым партнером для ЕС".

"Ассоциированное трио" и "Восточное партнерство"

17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали в Киеве декларацию о создании нового формата сотрудничества "Ассоциированное трио", в конце июня они представили его в Брюсселе. "Мы втроем прибыли в Брюссель, чтобы продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова являются зрелыми в наших европейских стремлениях и готовы к следующему уровню процесса ассоциации, которая должна привести наши страны к европейской перспективе", - заявил Кулеба. По его мнению, новый формат поможет всем трем его странам-участницам эффективнее проводить "европейские реформы" и внедрять стандарты ЕС.

В программе ЕС"Восточное партнерство", созданной в 2009 году, помимо Украины, Грузии и Молдовы, участвуют Азербайджан, Армения и Беларусь. Первые три из них подписали соглашения об ассоциации с ЕС, пользуются зонами свободной торговли и стремятся к членству в объединении. Три другие постсоветские страны не ставят себе целью евроинтеграцию. В конце июня режим Лукашенко решил приостановить участие Беларуси в "Восточном партнерстве".

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    Автор: Александра Елкина


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