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Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)Фото: Reuters/Presidential Press Service/L. Blagoravova
КонфликтыГрузия

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Ника Мусави
2 ч. назад

Все время, что длится конфликт в Карабахе, Грузии, несмотря на неоднократные резкие изменения в руководстве страны, удается сохранить нейтралитет в нем. Почему это происходит - у DW.

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Все более 30 лет карабахского конфликта и на всех его этапах Грузия придерживается нейтралитета по этому вопросу. Азербайджан и Армения, в свою очередь, никогда не требовали от Тбилиси определиться, на чьей он стороне, хотя обычно очень ревностно относятся к позиции соседних стран.

Для региона, по оценкам наблюдателей, такой расклад объективно выигрышный - позволь Грузия втянуть себя в конфликт в Нагорном Карабахе, и на Кавказе стало бы уж слишком горячо. О том, чем продиктован грузинский нейтралитет в данном случае и как его удается сохранять так долго, - DW.

Эстафетная палочка нейтралитета

С момента обретения Грузией независимости в 1991 году во главе страны находились очень разные лидеры, проводимая ими политика по многим вопросам сильно отличалась. Тем не менее все они, как эстафетную палочку, передавали друг другу курс на нейтралитет по проблеме Нагорного Карабаха. Ему не мешает даже зависимость Грузии от поставок азербайджанского газа и то, что позиция Тбилиси по Абхазии и Южной Осетии очень схожа с отношением Баку к Карабаху - в обеих странах считают, что указанные регионы - часть их территорий (в обоих случаях - около 20%), которая была оккупирована.

"Все правительства Грузии хорошо понимали и понимают, что в этом вопросе необходима осторожность. Мы никогда не допускали ошибок, не склонялись к какой-либо из сторон и не обидели ни одного из соседей", - пояснял еще в 2016 году после очередной эскалации ситуации в Карабахе депутат грузинского парламента Леван Бердзенишвили.

В октябре 2020 года, уже во время второй карабахской войны, то же самое повторила президент Саломе Зурабишвили: "Грузия была, есть и должна быть полностью нейтральной по отношению к своим двум соседним и дружественным странам. Экономики всех трех наших стран и их развитие зависят от этого мира и стабильности".

"Островок стабильности и демократии" на Кавказе

Грузинская экономика, в самом деле, сильно зависит от стабильности или хотя бы худого мира в регионе. Из-за заморозки карабахского конфликта Грузия, полагают эксперты, ничего не потеряла, а скорее даже выиграла, все эти годы на фоне изоляции Армении выполняя функцию транзитной страны. Политолог Торнике Шарашенидзе даже считает, что Грузия "почти что паразитировала на этой транзитной монополии".

Политолог Торнике Шарашенидзе
Торнике ШарашенидзеФото: DW

"В свое время, когда был проложен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, это принесло нам не только экономические выгоды, но еще и безопасность. Грузии в конце концов удалось привлечь внимание со стороны США, Европы. Ею заинтересовались на Западе", - напоминает Шарашенидзе.

И сейчас, когда Грузия старается интегрироваться в Европу, ей тем более важно оставаться "островком стабильности и демократии в регионе", как охарактеризовала страну президент Зурабишвили. Нейтралитет, очевидно, необходим Грузии и с точки зрения внутренней безопасности. Армяне и азербайджанцы составляют два основных этнических меньшинства в этой стране, и конфронтация между ними крайне нежелательна.

Позиция и интерес СМИ

Что касается общественного мнения в трех странах, то здесь все менее однозначно, чем в заявлениях политиков. Когда в сентябре 2022 года вспыхнули бои на армяно-азербайджанской границе, некоторые журналисты в Армении возмущались, что грузинские СМИ игнорируют происходящее у них под боком, при этом уделяя огромное внимание войне в Украине.

Азербайджанские военные в районе границы с Арменией, ноябрь 2020 года
Азербайджанские военные в районе границы с Арменией, ноябрь 2020 годаФото: Azerbaijan's Defense Ministry/AP/picture alliance

Но, по словам редактора грузинского информационного портала Netgazeti Нино Кахишвили, это не совсем так: "Я думаю, что активность и манера освещения карабахского конфликта в Грузии никак не связаны с нарративом со стороны властей. Просто грузинские медиа в целом не очень интересуются тем, что происходит в регионе, если это не имеет непосредственного отношения к самой Грузии или если это не война".

Кахишвили полагает, что вторую карабахскую войну грузинские СМИ освещали очень активно. И многие из них вовсе не придерживались нейтрального тона, не пытались соблюдать баланс, а достаточно открыто выражали свою поддержку Баку: "Они исходили из собственной убежденности в том, что Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. Для Грузии это ведь тоже актуально".

Всех все устраивает

Азербайджанский политический аналитик Шахин Рзаев тоже считает, что Грузия, по факту, не столь нейтральна, как хочет казаться. Он обращает внимание, например, на то, что в ООН или ОБСЕ Тбилиси голосует в пользу Баку - опять же, дает о себе знать схожесть территориальных конфликтов. Кроме того, добавляет Рзаев, Армения всегда опиралась на помощь России, которая для Грузии является страной-оккупантом, что также заставляет ее больше симпатизировать Азербайджану.

Армянские солдаты в Карабахе, ноябрь 2020 года
Армянские солдаты в Карабахе, ноябрь 2020 годаФото: KAREN MINASYAN/AFP

"Но в Азербайджане понимают, что большей лояльности они от Грузии все равно не добьются. И Армения понимает, что не сумеет склонить Тбилиси на свою сторону, поэтому лучше оставить все как есть. Нынешнее положение вещей вполне устраивает все три страны Южного Кавказа. Тот редкий случай, когда они руководствуются прагматизмом", - констатирует аналитик.

Устраивает сложившееся положение, похоже, и международные организации, осуществляющие различные региональные проекты (журналистские, исследовательские и так далее). Именно в Грузии проходит большинство семинаров, конференций, встреч, предусматривающих участие и армянских, и азербайджанских представителей.

Будет ли карабахский конфликт полностью разрешен в обозримом будущем или затянется еще на годы, на Грузии это, говорят наблюдатели, похоже, никак не отразится - для Тбилиси главное, чтобы Армения и Азербайджан не начали еще одну полномасштабную войну и не способствовали усилению влияния России в регионе.

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