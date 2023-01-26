В Казахстане вступила в силу отмена "визарана" для россиян

"Визаран" больше невозможен. Отныне иностранцы уже не смогут продлить срок легального пребывания в Казахстане, выехав из него и тут же вернувшись обратно.

В Казахстане в пятницу, 27 января, вступили в силу новые правила въезда и пребывания в этой стране для иностранцев. Теперь граждане стран Евразийского экономического союза, включая россиян, смогут находиться в Казахстане в течение 90 дней в рамках 180-дневного периода. При этом они больше не смогут продлить срок своего законного пребывания в стране, просто выехав из нее и тут же вернувшись обратно.

Раньше россияне могли использовать так называемый "визаран" - схему, при которой можно было пересекать границу один раз в три месяца и возвращаться, тем самым обновляя срок пребывания в Казахстане. Это позволяло им не оформлять разрешение на временное проживание в стране. Теперь для длительного пребывания в Казахстане иммигрантам придется оформить разрешение на временное проживание, указав цель своего прибытия.

После объявления в РФ мобилизации в Казахстан уехало более 400 тысяч россиян

После объявления мобилизации в России в сентябре прошлого года многие россияне уехали в Казахстан, чтобы избежать отправки на войну в Украину. По данным Комитета миграционной службы МВД Казахстана, в сентябре в страну въехало 406 тысяч граждан РФ, причем большая часть - с 21 по 30 сентября. Если до этого границу в среднем пересекали 8000-9000 россиян в день, то в конце сентября среднесуточный приток из РФ достигал 30 тысяч человек, сообщало издание Tegrinews. В октябре миграционный поток из России стабилизировался, и в конце года не превышал 6000-7000 человек в день.

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