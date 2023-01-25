Песков опроверг сообщения о новой волне мобилизации

Телеканал CNN сообщил, что в России собираются мобилизовать еще 200 тысяч человек, однако Путин еще не принял окончательного решения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию телеканала CNN о том, что власти России собираются мобилизовать еще 200 тысяч человек. Об этом он заявил во вторник, 24 января, отвечая на вопрос корреспондента государственного агентства ТАСС.

CNN сообщил 24 января со ссылкой на источники в западных правительственных структурах, знакомых с данными разведки, что президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность провести еще одну волну мобилизации. Источники предположили, что новая волна мобилизации "может проводиться более тихо, чем первая". Высокопоставленный сотрудник западной разведки сообщил CNN, что Путин еще не принял окончательного решения о проведении нового этапа мобилизации, потому что "он почти наверняка обеспокоен общественным резонансом и негативными экономическими последствиями".

В настоящее время в России продолжает действовать указ о мобилизации, начавшейся в сентябре 2022 года. В начале ноября власти объявили, что мобилизация завершена, однако официального указа президента РФ об этом не появилось. Объяснили это в Кремле тем, что помимо призыва в армию указ о мобилизации "включает и другие мероприятия". В конце декабря Путин заявил, что новая волна мобилизации не планируется.

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