Куда и почему едут трудовые мигранты из Кыргызстана?

Россия, Турция и Казахстан - страны, куда чаще всего трудовые мигранты из Кыргызстана едут на заработки. Пандемия, а затем война в Украине привели к возвращению многих из них из РФ.

На сегодняшний день три страны, где больше всего трудовых мигрантов из Кыргызстана, - Россия, Турция и Казахстан. Также кыргызстанцы едут на заработки в Южную Корею, в числе достаточно новых направлений - Великобритания. Об этом DW сообщила руководитель офиса Международной организации по миграции (МОМ) в Бишкеке Бермет Молдобаева. О том, в каких сферах и на каких условиях гастарбайтеры из Кыргызстана трудятся за рубежом, и собираются ли возвращаться на родину, - у DW.

Трудовые мигранты из КР осваиваются новые страны

"Если раньше, еще лет 10 назад, люди уезжали, потому что не могли найти работу и им нужно было кормить семью, то сейчас работа в стране есть. Но люди продолжают уезжать за рубеж с целью получения более высоких зарплат, чем в Кыргызстане, чтобы, к примеру, купить недвижимость", - поясняет Бермет Молдобаева. В зависимости от страны определяется занятость трудовых мигрантов из КР в той или иной сфере.

Например, в России кыргызстанцы в основном работают в секторе услуг и строительстве, в Великобритании - в сельском хозяйства. Также сейчас, по словам Молдобаевой, есть достаточно выский спрос на младший медицинский персонал либо тех, кто может заниматься уходом за пожилыми людьми. Вместе с тем руководитель офиса МОМ в Бишкеке подчеркивает, что постепенно гастарбайтерами из КР осваиваются новые страны - все более привлекательными для них становятся Европа и США.

Как изменялось число трудовых мигрантов из Кыргызстана в РФ

Россия все еще остается главной страной назначения для трудовых мигрантов из КР. По данным из открытых источников, в 2022 году в РФ их было зарегистрировано 1,2 млн, в Турции и Казахстане - около 30 тыс. Бермет Молдобаева указывает, что на такой выбор влияет "очень много притягивающих факторов". В их числе - исторические связи, отсутствие языкового барьера, возможность работать без визы и разрешения на работу, а также большая кыргызская диаспора, которая за все эти годы сформировалась в РФ: "В целом люди едут уже по проторенной дорожке, которая была открыта их родственниками. Им есть где жить, они знают, кто им будет помогать на первых порах".

Бермет Молдобаева Фото: Privat

Глава офиса МОМ в Кыргызстане констатирует, что пандемия ковида приводила к возвращению трудовых мигрантов домой: если в 2019 году в РФ было зарегистрировано 1,055 млн кыргызских граждан, то в 2020-м - 737 тыс. Затем в 2022 году произошел резкий всплеск - до 1,2 млн человек. А с января по сентябрь 2023-го в Россию, по данным МВД РФ, приехали 460 тыс. граждан Кыргызстана, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Большинство их, отмечают в МВД, прибыли в РФ с целью трудоустройства.

"Основная причина возвращения домой, которую называют мигранты, - по семейным обстоятельствам", - продолжает Молдобаева. При этом она не исключает, что есть и другие причины - с учетом того, что в РФ изменялось законодательство и есть вопросы, связанные с мобилизацией, которая, в частности, повлияла на то, что значительная часть вернувшихся из России - мужчины. Это, в свою очередь, отражается на гендерной тенденции: женщин-кыргызок, отправившихся на заработки, становится больше, чем мужчин.

Айнура: "Никто нигде тебя не ждут так, как на родине"

Айнура (имя изменено) решила поехать в Россию четыре года назад с одной целью – заработать на квартиру. Рассказывает, что выбрала Москву, так как, во-первых, свободно владеет русским языком, во-вторых, там уже жили и работали ее сестры. Однако, по словам Айнуры, жизнь в российской столице довольно тяжелая. Сейчас она работает в общепите, причем сразу в двух местах. Говорит, что только так получается покрывать расходы в Москве, значительная часть из них уходит на аренду жилья, а также выплачивать ипотеку в Бишкеке: "Учитывая, что сейчас курс рубля сильно упал, мне приходится отправлять больше".

Трудности есть и с регистрацией по месту жительства, которая необходима для легального пребывания: не каждый хозяин жилья соглашается ее делать. Айнура рассказала, что своего арендодателя им удалось убедить (сделать регистрацию. - Ред.) после того, как приходил участковый, и за дополнительную плату. Помимо этого, она считает, что война в Украине повлияла на жизнь трудовых мигрантов: "Много стало давления со стороны (российской. - Ред.) полиции, часто останавливают без причины, проверяют документы".

Поработав за границей, Айнура, по ее признанию, поняла, что "никто нигде тебя не ждет так, как на родине". В ее планах - в течение двух лет выплатить ипотеку, сделать ремонт в квартире, накопить немного денег и вернуться в Кыргызстан. Девушка признается, что это ей необходимо как для своего будущего, так и для будущего сына, которого она воспитывает одна.

Юлия: "В каждой стране есть свои плюсы и минусы"

Юлия Гунькина отправилась на заработки за границу после того, как семья осталась без кормильца. Уже пять лет она работает по контракту в Объединенных Арабских Эмиратах, до этого трудилась в Китае, Южной Корее, Турции. "В каждой стране есть свои плюсы и минусы, никогда не найдешь такого места, где будет идеально", - рассуждает Юлия. И перечисляет те особенности, которые выделила для себя в ОАЭ. Во-первых, нужно хорошо знать либо английский, либо арабский язык. Во-вторых, уровень зарплаты во многом зависит от паспорта: если граждане США и Европы получают почти столько же, как и местные жители, то граждане стран СНГ - только 30% от их зарплат вне зависимости от квалификации.

Юлия Гунькина Фото: Privat

Однако, по мнению Юлии, плюсов все-таки больше, в том числе и по сравнению с Россией. По ее словам, зарплата в сфере услуг - официантов, хостес, которые наиболее востребованы в ОАЭ, составляет примерно 600 долларов. При этом, по ее словам, работодатель оплачивает перелет, визовые расходы, медстраховку, а также предоставляет питание и проживание.

Сама Юлия работает менеджером по закупкам и признается, что сейчас находится в довольно хорошем положении - уже не зависит от компании в жилищном вопросе, имеет нормированный рабочий день и чуть больше выходных, чем прежде. Но для этого, по ее словам, пришлось преодолеть определенные трудности - сначала зарплата была небольшой, а работа длилась с раннего утра до позднего вечера. В ближайшем будущем Юлия не планирует возвращаться в Кыргызстан: "Дело в том, что я - единственный кормилец в семье, у меня дома мама и дочь-студентка. Поэтому пока она не получит высшее образование, я, естественно, буду продолжать работать. Дальше уже видно будет, не будем загадывать".

По данным Всемирного бюро переписи населения World Population Review, опубликованным в декабре 2023 года, каждый день на заработки за рубеж уезжает 27 кыргызстанцев. Глава офиса МОМ в Бишкеке Бермет Молдобаева в этой связи отмечает, что вклад трудовых мигрантов в экономику страны огромен, даже несмотря на то, что в 2023-м объем денежных переводов из-за границы снизился почти на 20%. По выражению Молдобаевой, за счет трудовых мигрантов в Кыргыстане удастся бороться с бедностью, "потому что каждый мигрант, который присылает деньги, содержит здесь свою семью".

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