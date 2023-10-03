ФРГ ведет переговоры о проблеме миграции с шестью странами

Федеральное правительство ведет переговоры с рядом стран по поводу так называемого "миграционного партнерства", предусматривающего среди прочего быстрое возвращение из Германии на родину нелегальных мигрантов. В настоящее время, речь идет о шести странах, заявил во вторник, 3 октября, официальный представитель министерства внутренних дел. Это - Грузия, Молдова, Кения, Колумбия, Узбекистан и Кыргызстан.

Переговоры с двумя центральноазиатскими странами продвинулись уже довольно далеко. В начале мая был подписан Меморандум о взаимопонимании с Узбекистаном, в конце сентября - с Кыргызстаном. По словам пресс-секретаря, речь идет о сокращении числа нелегальных беженцев и в то же время создании возможностей для легальной иммиграции в Германию.

Специальный уполномоченный правительства ФРГ по миграционным соглашениям Йоахим Штамп (Joachim Stamp) в сентябре вел переговоры в Кении.

Колумбия, отметил пресс-секретарь МВД, находится в списке, в частности, потому, что количество заявлений о предоставлении убежища от граждан этой страны увеличилось со 140 в 2018 году до 1500 только в первой половине 2023 года. Он уточнил, что "Грузия и Молдова имеют особый приоритет, потому что более десяти процентов отклоненных заявлений о предоставлении убежища в Германии поступают только от граждан этих двух стран", - уточнил он. Так, от граждан Грузии с января по август 2023 года поступило 7405 заявлений, Молдавии - 2124. Правительства Тбилиси и Кишинева выразили готовность к переговорам.

К настоящему моменту у федерального правительства есть готовое миграционное соглашение с Индией.

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