Президент ФРГ высказался за ограничение нелегальной миграции

Франк-Вальтер Штайнмайер накануне Дня германского единства высказался за рассмотрение еще на внешних границах ЕС ходатайств о предоставлении убежища людям, которые имеют мало шансов на его получение.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) высказался за ограничение нелегальной миграции в ФРГ. "Мы должны ограничить так называемую нелегальную миграцию", - заявил он в эфире программы Tagesthemen немецкого общественно-правового канала ARD, вышедшей в понедельник, 2 октября. В частности, глава государства поддержал идею рассматривать еще на внешних границах Евросоюза ходатайства о предоставлении убежища людям, которые не имеют или почти не имеют шансов на его получение.

Если отклоненных соискателей убежища будут депортировать на внешних границах ЕС, то "количество прибывших в Германию также уменьшится", продолжил Штайнмайер. Федеральный президент добавил, что опрометчиво предполагать существование средств, позволяющих решить проблему миграции в ближайшее время.

Президент провел аналогию с иммиграцией начала 1990-х

Нынешняя перегруженность многих немецких общин работой с соискателями убежища напоминает 1992–1993 годы, отметил Штайнмайер. Тогда от бургомистров и обер-бургомистров тоже поступали регулярные "сигналы о перегрузе", но это в итоге и привело к "политическим действиям", пояснил он.

Выступая накануне Дня германского единства спустя 33 года после воссоединения страны, президент ФРГ в эфире программы Tagesthemen отметил, что в вопросах инфраструктуры и пенсионных ставок условия жизни между западом и востоком Германии заметно сблизились. Однако речь идет не только о материальных вопросах, но и "об ощущении равенства" , отметил он. Даже спустя треть века у многих восточных немцев "есть ощущение, что их не слышат и не видят", указал Штайнмайер. А потому, по мнению федерального президента, истории восточных немцев должны "стать частью нашей общей истории".

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