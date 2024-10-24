Куда уезжают из России кыргызские трудовые мигранты

Санкции, мобилизация на войну в Украине, ужесточение миграционной политики - причины диверсификации труда кыргызских мигрантов в России. Многие из них покидают РФ и направляются в страны Евросоюза.

"Европа - новый вектор для кыргызских мигрантов в России: оценка маршрутов трудовых мигрантов из Кыргызстана в России, направляющихся в Европу". Так называется исследование, проведенное при поддержке представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Кыргызстане Общественным фондом "Инсан-Лейлек" , занимающимся защитой прав трудовых мигрантов.

Результаты исследования, которое охватывает период с марта по август 2024 года, были представлены в Бишкеке в среду, 23 октября. Основная цель - изучить изменения миграционных тенденций среди мигрантов из Кыргызстана в России с фокусом на европейское направление, а также выявить, в какие страны Евросоюза они едут и какие каналы миграции используют.

Почему мигранты покидают Россию

В ходе презентации программный специалист ОФ "Инсан-Лейлек" Рахат Сагынбек отметила, что изменение ситуации в РФ напрямую повлияло на миграционную структуру в Кыргызстане. Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), за последние четыре года домой вернулись 113 496 кыргызстанцев, трудившихся в России. Пик возвратной миграции пришелся на 2023 год: тогда вернувшихся домой кыргызстанцев стало на 85 процентов больше, чем в 2022 году.

Задержание трудовых мигрантов в Москве (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa

В числе причин их отъезда из России авторы исследования называют санкции и экономический кризис, военную мобилизацию, рекрутинг на войну в Украине, ужесточение миграционной политики в отношении трудовых мигрантов и растущую мигрантофобию в российском обществе. По их словам, особую обеспокоенность вызывает усиление активности "специальных сообществ, таких как "Русская община", "Северный человек", которые взяли на себя обязательства борьбы с мигрантами", а также то, что в российских СМИ "наблюдается большая информационная война в отношении трудовых мигрантов".

Помимо этого, российские политики предлагают ввести различные меры, ужесточающие пребывание мигрантов, начиная от цифрового профиля мигранта, который предусматривает тотальный контроль за их передвижением, до запрета их въезда вместе с семьей. Сами мигранты уже рассказывают о том, что их детей не берут в школы.

Исследователи считают, что все эти изменения повлияли на миграционные тренды кыргызстанцев, выделяя европейские страны как наиболее привлекательные для трудоустройства.

Сферы труда и география трудоустройства мигрантов в России

Как сообщили на презентации, общее количество респондентов составило 157 человек, из них 135 человек в период проведения исследования находились на территории Европы. Из общего числа респондентов 61% находился ранее в трудовой миграции в России. Мужчин и женщин среди опрошенных - 56% и 44% соответственно. Возраст опрошенных - от 21 до 55 лет.

На первом месте среди основных секторов экономики, где трудоустроены мигранты - сфера транспорта (водители такси, траков, автобусов) - 19%. На втором месте - промышленная отрасль (заводы, промпредприятия) - 14%. Далее следуют общественное питание (кафе, бистро, рестораны) - 12%, сфера частного найма (сиделки, няни, домработницы) и торговля (продавцы, кассиры, консультанты) - по 11%, сельское хозяйство и сфера услуг - по 9%, другие отрасли (IT, переводчики, логистические компании) - 7%, медицина - 6%. Менее всего мигрантов занято в сфере строительства - 1%.

Согласно опросу, больше всего кыргызских мигрантов из России отправились в следующие европейские страны: в Венгрию - 14%, в Италию - 10%, в Польшу - 7%, в Словакию - 6%, Литву - 2%, Болгарию - 1%. Венгрия стала пользоваться популярностью среди трудовых мигрантов после того, как в 2022 году кыргызстанцам разрешили получать рабочие визы туда по упрощенным процедурам. К тому же Венгрия, Польша, Латвия, Литва, Словакия достаточно доступны для кыргызских мигрантов из России, которые могут попасть в эти страны по квотам даже без знания языка.

Германия - самое востребованное направление для трудовых мигрантов из Кыргызстана

Табличка "Паспортный контроль" при въезде в Германию Фото: Goldmann/picture alliance

Исследователи отмечают, что среди мигрантов, опрошенных в Германии, не оказалось тех, кто имел опыт работы в России. Это связано с тем, что миграционное законодательство ФРГ требует знания языка трудовыми мигрантами. "До конца 2023 года для того, чтобы уехать на работу в Германию, нужно было обязательное знание языка на уровне хотя бы B1, B2, но, к сожалению, наши трудовые мигранты, которые вернулись из РФ, не обладают этими знаниями. Им попасть в Германию было невозможно", - говорит Рахат Сагынбек.

В то же время она отметила, что на сегодняшний день миграционное законодательство Германии менее жесткое: если раньше нужно было подтверждение квалификации - диплом об окончании вуза или среднем специальном образовании, то сейчас это не требуется. Если у человека есть опыт работы в какой-то сфере, и он может это подтвердить в Германии, это открывает новые возможности для трудовых мигрантов, вернувшихся из России.

Тем не менее Германия является одним из самых востребованных направлений для трудовых мигрантов из Кыргызстана: в 2023 году на заработки в ФРГ отправились более 2000 человек. Из общего числа респондентов трудовые мигранты в Германии составили 17%. В основном это учащиеся вузов и недавние выпускники, которые владеют немецким языком и отправляются туда по различным программам, например по рабочей программе для студентов во время летних каникул (Ferienjob).

Между тем исследователи признают, что основным направлением все еще остается Российская Федерация, потому что "все-таки попасть в страну Европы достаточно тяжело - там очень много критериев, которые трудовые мигранты должны выполнить".

Каналы трудовой миграции из Кыргызстана

Большая часть опрошенных мигрантов (59%) попали на трудовой рынок Европы через частные агентства занятости (ЧАЗ) Кыргызстана, около 20% - через Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда, соцобеспечения и миграции (МТСОМ) Кыргызской Республики, 14% - через ЧАЗы других стран (российские, украинские, казахские). Вместе с тем исследователи отмечают, что ЧАЗы не могут гарантировать получение визы и определенную длительность рассмотрения заявки на получение визы, так как от них это не зависит.

В исследовании также говорится, что количество частных агентств занятости в Кыргызстане резко возросло после начала войны в Украине: 170 частных агентств занятости предоставляют гражданам услуги по трудоустройству. Это связано с высоким спросом на их услуги среди возвратившихся трудовых мигрантов из России. Всего за 2023 год ЧАЗы Кыргызстана отправили на заработки порядка 12 500 человек. К тому же в отличие от Центра трудоустройства граждан за рубежом при МТСОМ КР, который фокусируется только на четырех - пяти странах, частные агентства предлагают более широкий спектр стран для трудоустройства - 25.

Всего же, по официальным данным, более 1 миллиона граждан Кыргызстана находятся в трудовой миграции. Согласно данным посольств и консульств Кыргызской Республики в нижеперечисленных странах, на сегодняшний день вторым по популярности направлением для трудовой миграции после России стала Турция, где работает более 68 тысяч мигрантов из Кыргызстана, затем идет Казахстан - 65 тысяч, США - 36 тысяч, страны Европы - около 37 тысяч, Южная Корея - 14 тысяч.