"Цифровые кочевники" из России в Кыргызстане: как им живется

Кыргызстан расширил перечень стран, граждане которых могут рассчитывать на статус "цифрового кочевника". Его с сентября 2022 года здесь уже получили 1935 россиян. Насколько это было сложным?

В Кыргызстане статус "цифрового кочевника" теперь могут получить граждане 12 стран. Об этом 24 ноября сообщил завотделом цифровизации администрации президента Азамат Буржуев, опубликовав на своей странице в соцсети X временное положение о порядке проведения пилотного проекта по присвоению иностранцам такого статуса.

Его в Кыргызстане с сентября 2022 года по 28 ноября 2023-го подтвердил 1961 иностранец, 1935 из них - граждане России, сообщили DW в министерстве труда, соцобеспечения и миграции.

Помочь релокантам находиться в Кыргызстане

Замдиректора кыргызского Парка высоких технологий (ПВТ) Чубак Темиров отмечает, что одна из целей пилотного проекта "Цифровой кочевник" - помочь релокантам максимально просто и легко пребывать в Кыргызстане. "До этого были сложности, что человек должен был приехать, найти жилье, потом по месту регистрации получить ПИН (персональный идентификационный номер. - Ред.), открыть банковский счет, зарегистрировать юридическое лицо", - поясняет он.

Чубак Темиров Фото: Privat

Проект, начатый по инициативе Минэкономики и коммерции, направлен на упрощение этой процедуры: теперь из-за рубежа можно заполнить онлайн-заявку на получение статуса "цифрового кочевника", который по итогам проверки дается в течение трех дней. При пересечении границы Кыргызстана статус активируется, и у прибывшего лица уже есть ПИН, с которым можно получить все необходимые услуги без регистрации по месту пребывания.

Чубак Темиров подчеркивает, что далее "цифровые кочевники" могут обратиться в Парк высоких технологий, что позволит им получать налоговые льготы.

Трудности пилотного проекта

Кыргызстан первым в Центральной Азии запустил подобный проект. При этом не обошлось и без трудностей. "Мы научились отправлять наших граждан в другие страны, но не было надобности принимать такое большое количество людей", - делится Темиров. По его словам, нужна была соответствующая система. Ее разработали, однако были выявлены определенные сбои: "Заявка должна была рассматриваться в течение трех дней, а по факту бывало, что доходило до месяца". По словам Темирова, сейчас стараются снизить этот срок.

Среди трудностей замдиректора ПВТ называет и то, что многие госорганы и частные структуры изначально не были хорошо осведомлены о статусе "цифрового кочевника".

Cтатус легализации в стране - всегда приятно

За этим статусом, по наблюдениям Чубака Темирова, в Кыргызстан в основном приезжают среднего и высокого уровня аналитики больших данных, программисты, специалисты из сферы искусственного интеллекта (ИИ): "Те ребята, у которых уже есть контракты, есть клиенты, и они просто перебираются в новую страну, чтобы из нее продолжать работать".

Андрей (имя изменено) - компьютерный дизайнер, приехал вместе с семьей в Кыргызстан в феврале 2023 года. Признается, что одним из факторов в пользу этого стал именно статус "цифрового кочевника". По словам Андрея, документы он подал в первую неделю после приезда, статус ему одобрили сразу: "Поскольку я гендиректор IT-компании в России, поэтому не составило труда доказать, что работаю именно в этой индустрии". Правда, есть и некоторые нестыковки: "Было прописано, что если муж получает статус "цифрового кочевника", то и всей семье он автоматически дается - детям, моей жене. Но нам сказали, что это не так. Я звонил во многие госинстанции. И в итоге сказали, что вам дается, а семье нет".

Андрей признается, что по факту статусом не пользовался, так как все равно делает регистрацию по месту проживания: "Когда мы в первое время приходили в банк, чтобы получить карту, сотрудники банков разводили руками и не знали об этом. Говорили, что нужна либо регистрация, либо ВНЖ. Поэтому не очень пригодилось, но дополнительный какой-то статус легализации в стране - всегда приятно".

"Минусов нет, можно сделать больше плюсов"

Другой опыт использования статуса "цифрового кочевника" у IT-разработчика Ивана. Он приехал из России в Кыргызстан в октябре прошлого года и был уже знаком со страной, так как раньше приезжал сюда кататься на лыжах. "Стало довольно сложно работать с зарубежными заказчиками, и поэтому появилась необходимость заняться этим здесь", - поясняет Иван. И рассказывает, что начал смотреть, какие есть способы легализации, и увидел информацию про статус "цифрового кочевника".

По словам собеседника, это оказалось удобно тем, что статус дается сразу на год и не надо делать регистрацию. Иван отмечает, что способ подачи заявки довольно прост: "На сайте заполняешь анкету, сроки пребывания, прикладываешь договор, что работаешь в IT-области, через несколько дней тебе приходит подтверждение. И его можно показывать и в налоговой, и в банке, и на границе".

В этом году Иван стал резидентом Парка высоких технологий КР. Объясняет, что в первую очередь пошел туда из-за сообщества IT-предпринимателей: "Там можно поискать партнеров, клиентов. Администрация парка периодически организовывает встречи, находит зарубежных клиентов, которым интересно сотрудничать с людьми в Кыргызстане".

Оценивая пилотный проект, разработчик указывает, что "минусов нет, плюсов можно сделать больше". По его мнению, было бы интересно, если вместе со статусом "цифрового кочевника" автоматически можно было бы стать и резидентом ПВТ: "Сейчас нужно регистрироваться два раза, это две независимые вещи". Иван также выразил пожелание, чтобы чтобы авторитетность статуса за рубежом была выше: "Если, допустим, открываю счет в каком-нибудь европейском банке, точно не пройдет бумага о "цифровом кочевнике". Она такая формальная, никому за пределами Кыргызстана неизвестно, что это такое".

Между тем в конце октября Минэкономики предложило перевести пилотный проект "Цифровой кочевник" на постоянную основу. Станет ли он таким, пока не сообщается.

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